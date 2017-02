Retorno del primer carro que llegó al país

El Museo del Transporte de Medellín se embarcó hace tres años en la tarea de recuperar la pieza más importante de la historia automotriz de Colombia, al buscar un modelo casi exacto del primer carro que llegó a Colombia a comienzos del siglo 19.



Ese primer carro era un modelo francés, exactamente un De Dion Bouton, que se fabricó en Francia entre 1.889 y 1.910, y que llegaría al país en una titánica importación que hizo un emprendedor de la época llamado Carlos Coriolano Amador.



Así, este carro debió cruzar el océano y luego subir a un barco a vapor para ingresar por el Magdalena hasta Honda. Allí, debió ser desarmado con la vigilancia estricta del conductor y mecánico, un ciudadano de origen francés, que la firma enviaba como parte de la garantía de compra.

Primer carro que llegó a Colombia - De Dion-Bouton 1.900

Luego, pieza por pieza, este carro viajó a lomo de mula hasta llegar a la Medellín de comienzos de siglo donde fue armado una vez más por el conductor, de particular apellido Tissnés, para su nuevo propietario.



Pero no fue lo único que debió traerse en esta complicada operación, con el viajaban otro juego de llantas y más de 7 galones de gasolina, así como aceites, grasa y pegantes que eran inexistentes en Colombia.

Concluida la tarea de armado, el primer paseo oficial del primer carro que llegó al país se dio el 19 de octubre de 1.899 al mediodía y allí pasó el señor Carlos Coriolano Amador al lado de su chofer.



En ese entonces este De Dion-Bouton era un Tipo E Vis-a-Vis, es decir, un carro con asientos frente a frente y capacidad para cuatro pasajeros, incluido el chofer, que tenía 2.5 caballos de potencia y cuya velocidad máxima era de 25 kph.

Era un carro último modelo que tenía un motor de combustión por gasolina e iniciación con manivela, con arranque por cadenas que lo movían a jalones y con una reputación de poca confiabilidad en largos trechos porque se varaba.



Esa joya automovilística, que según las crónicas de la época, era de color rojo, terminó por desdibujarse en el tiempo y nada se conservó de aquel modelo.

Allí arrancó la tarea del Museo del Transporte de Medellín, para buscar por todo el mundo un modelo igual al pionero de nuestra historia automovilística.



Lo encontraron finalmente en Alemania, después de una minuciosa búsqueda pues existen poquísimas unidades, y lo compraron para traerlo de nuevo al país.



Desde la ciudad de Hamburgo lo llevaron hasta Londres, pasando por Colonia y París y cruzando el Canal de la Mancha entre Calais y Dover para participar en algunos eventos. Luego, se trajo gracias al patrocinio de la aerolínea Avianca que fue la encargada de su transporte desde Londres hasta Rionegro.

Datos

De Dion-Bouton fue un fabricante francés de automóviles, que operó entre 1883 y 1932. La compañía fue fundada por el marqués Jules-Albert De Dion, por Georges Bouton, y por Charles Trépardoux, cuñado de Bouton.



Este vehículo, ya en manos del museo, participó en el Concours d`Elegance Regent Street Motor Show y consiguió el premio The Spectors Special Award entre más de 100 participantes.



También a finales de 2016 corrió la carrera de autos veteranos más longeva e importante del mundo, la London to Brighton Veteran Car Run (para autos producidos antes de 1905) y se trajo el premio Best International Entry, compitiendo contra 436 autos.

CENA DE PIONEROS

Mañana 9 de febrero el Museo del Transporte Fundación realizará en el Museo El Castillo en Medellín, una cena para obtener fondos y pagar los costos de nacionalización del auto histórico.