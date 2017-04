Reversa en el índice de motorización de Colombia

Cada puente las autoridades de diferentes sectores anuncian la movilización de millones de vehículos por las vías de Colombia y esas cifras, sin precisión, 'pasan derecho' y son tenidas como verdades incuestionables y, cuando hay un imprevisto o un problema en el tránsito, la culpa recae sobre la cantidad de carros que hay. Pero, ¿es verdad que ya llegamos al tope y que nuestras ciudades no aguantan un carro más?

Esa respuesta tiene dos formas de verse, pues si contrastamos la cantidad de vías que hay para los carros que circulan, puede ser cierto que cada vez nos acercamos al límite en materia de atascos.



Pero entonces, ahí la culpa no es del carro pues en un país con uno de los índices de motorización más bajos del mundo, como Colombia, el problema debe buscarse por otro lado.



Así se evidencia en el siguiente cuadro que compara el lugar en el que está Colombia frente al mercado latinoamericano con respecto a la cantidad de carros por cada 1000 habitantes que se vendieron durante los últimos 10 años.

Índice de motorización Colombia vs L.América

Es decir, el promedio latinoamericano siempre nos ha doblado y si se compara la población, país a país, con respecto al parque automotor que existe en la actualidad, se pueden esclarecer aún más esos 'millones' de vehículos que circulan cada puente o que están presentes en cada fila que se hace en las vías.



Parque automotor

En Colombia, según cifras del RUNT, hay un poco más de 5.58 millones de vehículos. Si se tiene en cuenta el número de habitantes que hay en la actualidad, y que asciende a 48 millones, podemos decir que en el país hay un carro por cada 8.6 personas.



La cifra es baja si se tiene en cuenta que, por ejemplo, Venezuela, cuya industria viene a pique desde hace unos 7 años, tiene un parque automotor de 4.3 millones de carros para 32 millones de habitantes. Es decir, allí hay un carro por cada 7.4 habitantes.

Carros

Otro vecino, Ecuador, tiene 16.5 millones de habitantes con 2.4 millones de vehículos en total lo que se traduce en un carro por cada 6.87 habitantes. Y un dato más, allí durante los últimos 5 años las ventas han crecido en un 57 por ciento.



Un poco más lejos, pero con una población similar a la de Colombia, está Argentina que tiene 43 millones de habitantes con un parque automotor de 12.1 millones de unidades, lo que significa que hay un carro por cada 3.55 personas.

Carros

Y para cerrar, Chile, ejemplo de pujanza económica, cuenta con 18.3 millones de habitantes y 7.3 millones de vehículos, lo que significa que hay 2.5 habitantes por cada carro. Esta cifra creció en un 41% sólo entre 2010 y 2015.



Así, Colombia era octava en la región durante 2015 en índice de motorización, pero en 2016 retrocedió aún más en esta materia y ni hablar de su lugar en el mundo, por lo cual si fuimos 'destacados' como uno de los países con los peores trancones viales, el problema, de nuevo, hay que buscarlo en otro lado.

Carros

Cómo se desprende de un artículo publicado a finales del año pasado en El Tiempo con respecto al estado de infraestructura vial de la capital: "a Bogotá le hacen falta 2.772 kilómetros en vías y tiene un rezago de 20 años en obras que aliviarían los embotellamientos y trancones".



"Hace 30 años se construyó el último gran proyecto vial: la avenida Ciudad de Cali, que atraviesa el occidente entre las localidades de Bosa, en el sur, y Suba, en el norte".



Sí esta el la máxima obra, que se planeó en los años 70, ni que pensar de otras ciudades capitales o intermedias del país y de este panorama se pueden deducir las verdaderas razones de los problemas viales.

Carros

Así, con un índice de 5.2 vehículos vendidos por cada 1000 habitantes en 2016, que es el más bajo en los últimos 5 años, Colombia volvió a quedar como uno de los países más desmotorizados y a ceder un puesto más, hasta ocupar el noveno lugar en América Latina.



Algo incongruente si se tiene en cuenta que la del país es la cuarta economía más grande de la región, y ante la necesidad de seguir creciendo, se debería integrar al vehículo y su industria como motores de desarrollo y a mejorar la calidad de vida en las ciudades a partir de la educación para el uso racional del carro, pero también de contar con eficientes sistemas de transporte.

Entonces, quizá si hay muchos carros en Colombia, pero viejos. Esa es, en palabras de Oliverio García, presidente de Andemos, una problemática de la realidad del parque automotor nacional, que además no va a parar de crecer: "eso sucede por dos razones, la primera es que no existe un sistema de transporte eficiente que le permita a la gente hacer un uso más racional del carro y tener otras opciones y segundo, porque no existe una política pública de reposición vehicular, que saque los carros que contaminan y que son un peligro en temas de seguridad, ya que ni siquiera se cumple a cabalidad para los buses y camiones, cuya regulación existe".



En conclusión, Colombia está lejos de tener los carros que debería teniendo en cuenta su industria, su población y las necesidades de transporte que existen y, a pesar de que se impongan restricciones para el uso del carro y que se le achaquen los problemas de movilidad, el auto no va a dejar de ser una necesidad inaplazable por muchos más años.



Parque automotor en países de Latinoamérica

La diferencia entre el tamaño de la población, la cantidad de vehículos (cifras expresadas en millones) y los vehículos que hay por cada habitante. Ponga el cursor en cada cuadro para ver la información.



DATOS

En Colombia la gente gasta 47 horas en trancones cada año, lo que ubicó al país como el segundo en este deshonroso nivel. El primer lugar lo ocupa Tailandia con 61 horas y en tercer lugar está Indonesia con 47 horas, seguida por EE.UU y Rusia con 42 horas.



El índice de motorización también es un termómetro de la calidad del transporte público y sus vías pues los países con mayores índices de motorización en el mundo, también son los que mejores sistemas masivos de transporte tienen y cuentan con las mejores redes de infraestructura y conexión.