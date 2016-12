Vuelve la cita más importante de la industria automotriz nacional, el Salón Internacional del Automóvil de Bogotá que llega a su edición décimo quinta y que reunirá más de 60 estrenos y novedades de todas las marcas de autos y motocicletas del mercado nacional. Así son las cifras de esta gran fiesta del automóvil.

Cifras del Salón Internacional del automóvil

1. Expositores: más de 150

2. Marcas de autos: 35.

3. Marcas de motos: 30.

4. Más de 1000 vehículos en la muestra.

5. Estrenos en materia de carros: 53.

6. Total de pabellones utilizados: 23

7: Días del Salón: 12 días.

8. Número de visitantes: se esperan más de 220 mil.

Salon del automovil de Bogota 2014

Quiénes estarán

En esta cita se congregarán ensambladoras, representantes de marcas de automóviles, vehículos comerciales, de transporte pesado y motocicletas, fabricantes, distribuidores, representantes de productos, lubricantes, equipos, accesorios y entidades financieras.



Y este no es sólo una cita para los bogotanos, pues habrá invitados de Barranquilla, Cali, Villavicencio y Antioquia, y en materia internacional hay participantes de Ecuador, Perú y Centro América.

Salón de Bogotá

Cuándo?

Del 9 al 20 de noviembre próximo se llevará a cabo la XV edición del Salón Internacional del Automóvil, que no sólo es una cita para actualizarse en materia de lanzamientos, sino también para aprovechar promociones y descuentos y disfrutar de exhibiciones de prototipos y de exhibiciones al aire libre.

La XIV edicion del Salon del Automovil de Bogota llega con el acelerador a fondo a Corferias

Horarios

Primer día apertura: desde las 12:00 m.

Domingo a jueves: de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Viernes y sábado: de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.



Boletería

Adultos: $ 27.000.

Niños menores de 12 años no pagan.