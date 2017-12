El salto de la moto a las 4 ruedas

En una economía como la nuestra la compra de un vehículo de segunda mano se convierte para muchos en la primera opción de acceder al automóvil.



Si usted tuvo como primer vehículo una moto y desea dar el salto a un carro, el cambio tiene muchos beneficios, pero a su vez algunas desventajas.



En los beneficios se destacan el poder movilizarse con mayor confort y tranquilidad, ser menos vulnerable en el caótico tráfico de la ciudad, no tener inconvenientes por causa de la lluvia y el mal estado de las vías, no ser víctima de las autoridades de tránsito quienes inmovilizan la moto por cualquier tipo de irregularidad y pagará menos por el Soat.



Entre las desventajas están la de tener que cumplir con la norma de pico y placa, se aumenta el gasto de combustible de manera muy considerable, los tiempos de desplazamiento van a ser mayores y se incrementan ciertos costos anuales como el impuesto y la revisión técnico-mecánica.



Existen también otros gastos adicionales a tener en cuenta y aplica para toda persona que quiere comprar su primer carro.



En primer lugar tendrá que hacer el curso de conducción, que tiene un costo promedio de 600 mil pesos en Bogotá para vehículos particulares livianos (autos o camioneta) en un centro de enseñanza autorizado por el Ministerio de Transporte.



Luego viene el trámite de la licencia de conducción. Este documento le puede salir entre $368.850 y $713.000 para la categoría B1 (vehículos particulares livianos autos o camionetas).

A esto debe sumarle los siguientes rubros: el valor de los exámenes médicos que oscilan entre $151.000 y $202.000 de acuerdo al Centro de Reconocimiento de Conductor que escoja, el trámite ante la secretaría de tránsito de la ciudad donde solicite la licencia, y los aportes a otras entidades como la Agencia Nacional de Seguridad Vial y al sistema de Vigilancia, Sicov.



En total, usted estará pagando una cifra cercana a un millón y medio de pesos, a lo cual debe sumar el costo del vehículo y el pago proporcional de Soat, impuesto, trámites de traspaso y revisión técnico mecánica.



¿Cómo escoger un usado?

Al adquirir carro por primera vez debe tener en consideración varios aspectos para no cometer novatadas o ser engañado.



Desafortunadamente el comprador no tiene acceso al historial mecánico de un vehículo usado salvo si este aún conserva su garantía con la marca, en cuyo caso con el número de identificación vehicular (VIN) y placa el concesionario que lo vendió podría entregárselo al nuevo dueño.

Cabe aclarar que esto no ofrece un 100 por ciento de confiabilidad porque el anterior dueño puede haber realizado trabajos por fuera del taller autorizado, pero sí sirve de guía para ver qué tan cuidadoso era el anterior propietario con el vehículo.



A medida que un automotor acumula años, obtener ese historial mecánico se vuelve en una misión imposible y el comprador queda sujeto a la buena fe del vendedor.



Para evitar dolores de cabeza, la primera recomendación para comprar usado es hacerle un peritaje completo o solicitarlo al concesionario que está ofreciendo el vehículo, debido a que estos lo exigen en el momento que negocian el automotor con el anterior dueño.



Este reporte es primordial porque revela el estado estético, estructural y mecánico actual del vehículo, puede evidenciar si fue sometido a una reparación de latonería o pintura, y si el conjunto mecánico (caja, motor, frenos, suspensión, sistema eléctrico, entre otros) funcionan adecuadamente.



Tenga en cuenta que no todos los talleres pueden hacer un adecuado peritaje, por lo que se recomienda realizarlo en sitios especializados como Colserauto, Automás o directamente con la marca del vehículo. Algunas ofrecen este servicio en sus propios talleres.

Solo en estos sitios tienen todos los equipos y el personal calificado para realizar esta revisión a fondo y no de manera superficial.



En el caso de Colserauto y Automás, ofrecen también la verificación legal del automotor, es decir que comprueban si tiene algún tipo de prenda o restricción a causa de una orden judicial.



Tipos de peritaje

En el mercado los talleres especializados en este tipo de servicios ofrecen peritajes desde los 100 mil pesos hasta los 300 mil pesos, aproximadamente, dependiendo del tipo de revisión que se desee hacer: básico, medio o completo. En el primer caso se revisa el estado general del vehículo, sistemas eléctrico (cableado, tablero y luces), mecánico (suspensión, dirección, frenos, llantas), estructural (chasís), latonería y pintura.



Si se desea uno más completo puede solicitar que incluya, además, la verificación del estado del motor mediante la prueba de fugas y fluidos y la de compresión de motor (Ver ‘Pilas con el motor’).



Finalmente está la tercera opción que comprueba también si el vehículo está a paz y salvo en impuestos, comparendos, Soat, revisión técnico - mecánica (para carros con más de 6 años de matriculados) y si tiene algún pendiente con la justicia o si fue reportado como robado.

Otras recomendaciones

*Tómese el tiempo que sea necesario al hacer la búsqueda; sea muy crítico y mire varias alternativas antes de tomar una decisión.



*Antes que el motor, mire el chasís y el estado del interior, las latas y pintura.



* Si el color de las latas no es parejo, así como su brillantez con superficies ásperas, son síntomas de un mal arreglo.



*Nunca mire un carro de noche. Aproveche la luz del día o un lugar muy bien iluminado en donde se notarán las imperfecciones a simple vista.



*Revise los empaques del compartimiento del motor. Si están pintados pueden indicar una reparación luego de una colisión. Lo mismo sucede con los de las puertas y ventanas.



*Verifique la apertura y cierre de las puertas. Estas deben cerrar suavemente.



* Revise el estado de los pisos, tanto por fuera como por dentro. No debe haber humedad o corrosión.

Pilas con el motor

Lo habitual es que en el taller donde va a realizar el peritaje le ofrezcan revisar la compresión de motor. Sin embargo, debe tener en cuenta que existen muchos trucos de mecánica que se le pueden hacer a un motor, incluso semanas antes, para que este diagnóstico no reporte o evidencie daños importantes en su interior.



Lo ideal es hacer una prueba de fugas con el motor caliente para verificar la hermeticidad de los cilindros y de la cámara de combustión. También permite revelar el correcto asiento de las válvulas (escape y admisión), el buen sello de los anillos y diagnosticar una gran cantidad de problemas que pueden suceder en el motor.



La medida simple de compresión no es indicativa del interior de la máquina y si usa estos manómetros recuerde que a la altura de Bogotá los valores son menores que los que presenta el manual del vehículo porque hay menor presión atmosférica.



Es ideal hacer desmontar la tapa de válvulas, pues allí se puede evidenciar si hay lodos en el motor.

¿Vehículos usados tienen garantía?

Por tratarse de una máquina con uso, los concesionarios están en libertad de dar o no algún tipo de garantía, pero ésta sí debe exigirse si el cubrimiento original otorgado por el fabricante aún no ha vencido en tiempo o en kilometraje.



Por este motivo es importante que el comprador indague al respecto, y si se la ofrecen, esta debe quedar por escrito.



En la actualidad la gran mayoría de concesionarios conocidos ofrecen algún tipo de garantía para vehículos usados, la cual puede ser de entre tres meses hasta un año, y/o en kilometraje.



Según la Superintendecia de Industria y Comercio -SIC- “la principal recomendación es que los consumidores indaguen y se informen sobre las empresas con las cuales pretenden adquirir los vehículos”.



Así mismo la SIC recomienda revisar muy bien los contratos de compraventa que se vayan a celebrar, incluyendo las fechas de entrega y los términos (descuentos) y condiciones de la garantía –si existe–. Recuerde que el vendedor está obligado a darle información veraz y suficiente al comprador, ya que de lo contrario puede convertirse en información engañosa.



En el evento que le sean vulnerados sus derechos deberá, en primer lugar, reclamar al vendedor o concesionario. Según la SIC “si éste no brinda una respuesta o esta es insatisfactoria, podrá presentar una demanda ante los Jueces Civiles o ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que tome las medidas del caso”.

Seguros para los usados

Para un vehículo particular de más de 10 años cuyo avalúo comercial en promedio es de 10 millones, existen diversas alternativas de seguros todo riesgo, pero cada compañía aseguradora tiene sus propias políticas.



Cabe aclarar que las compañías pueden rechazar ciertos vehículos, en especial cuando la marca no tenga una representación en el país o que no garantice un adecuado servicio de posventa y de repuestos, aspectos fundamentales para adelantar los procesos de indemnización de sus clientes.



Ahora bien, si el avalúo comercial del vehículo está por debajo de los 10 millones de pesos, muy seguramente una póliza todo riesgo sale muy costosa desde el punto de vista costo-beneficio, pero lo que sí puede tomar el propietario es la de Responsabilidad Civil (RC), considerada la más importante, al cubrir daños a bienes de terceros, lesiones o muerte a una o varias personas, la cual no puede ser asimilada al Soat.



El costo de una póliza de este tipo esta está en un rango de 123.000 y 243.000 pesos anuales.

El pasado del vehículo a un ‘click’

A través del Runt se puede verificar si un vehículo está al día con los documentos (Soat, Revisión Técnico - mecánica y comparendos). Así mismo ofrece el ‘Histórico Vehicular’ mediante el cual el interesado podrá conocer todos los antecedentes de un vehículo con tan solo el número de placa y el número del documento de identidad del dueño actual. Para ello el interesado debe ingresar a la página web www.runt.com.co, opción Histórico Vehicular-Solicitar y seguir los pasos. El valor del servicio es de $27.000 (IVA incluido), el pago se realizará a través de la plataforma PSE y en cuestión de minutos usted recibirá al correo electrónico que inscribió, la información solicitada.

Pida una prueba de manejo

*Maneje el carro con el radio apagado, pues puede ocultar el verdadero sonido del motor y camuflar ruidos extraños.



*El sonido del motor debe ser suave y parejo. Si detecta ruidos que, a su juicio, sean extraños, recuerde mencionarlos en el taller donde haga el peritaje.



*La caja de cambios debe permitir el paso de uno a otro con suavidad y precisión. No se debe mover la palanca y mucho menos debe sonar al meter un cambio.



*Maneje a diferentes velocidades y por diversos tipos de terreno. Es recomendable que el trayecto tenga ascensos y calles sin asfaltar. Los ascensos ponen a prueba la potencia del carro. Los terrenos irregulares pueden poner en evidencia ruidos extraños y problemas en la suspensión.



*El sistema de dirección debe ser suave, preciso y no debe presentar juego.



*Suelte el timón en un sitio despejado: si se desplaza hacia algún lado, indica desgastes en la dirección, averías de suspensión o mala alineación.



*Para saber cómo está el embrague, lleve el vehículo a una pendiente y si nota que la velocidad del motor aumenta pero el auto no avanza, es señal de que el disco está gastado.



*Verifique si por el escape sale humo. Si es negro puede indicar mala sincronización, o si es azulado puede indicar desgaste interno del motor en cilindros, anillos o válvulas.