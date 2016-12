Las ‘scooters’ son cada vez más atractivas

Sin importar el presupuesto o el objetivo, hay una moto que cumple con lo que se busca, que muchas veces se trata de una alternativa de movilidad más rápida y económica, situación que termina poniendo a la gente frente a las scooters.

La actualización de la BWS no solo se centró en su diseño, sino también en su motor y en la experiencia de manejo. Henry Barreto / EL TIEMPO

El hecho de ser automáticas, tener capacidad de almacenamiento bajo la silla, ser fáciles de manejar y resultar bastante cómodas, son argumento suficiente para que se conviertan en el punto de entrada al mundo de las dos ruedas.



Quien se fije en ellas, buscando algo económico y pequeño, seguro notará a la AKT Dynamic Pro, cuya renovación fue presentada para este Salón. Por 5.3 millones de pesos ofrece un diseño llamativo gracias a su esquema de calcomanías, al tiempo que el puerto USB es un punto diferenciador.

La PCX es la nueva oferta de Honda en el segmento ‘scooter’ del país. Cuenta con frenos CBS y sistema Idling Stop. Daniel Otero / EL TIEMPO

Estirando el presupuesto hasta los 6.4 millones hace que la Kymco Agility Digital 3.0 se convierta en una opción. Esta variante reciente de la conocida Agility se destaca principalmente por su faro frontal en LED, aunado a un conjunto motriz probado y comprobado.

La renovada BMW C 650 Sport ofrece toda la comodidad y desempeño que se querría tener en un ‘scooter’. Daniel Otero / EL TIEMPO

Por su parte, la Yamaha BWS, reconocida en el país por su trayectoria, estrena en este Salón su nueva versión que ahora incorpora inyección electrónica, un diseño renovado y una serie de mejoras realizadas según los comentarios de sus clientes, quienes buscaban algo más de comodidad y maniobrabilidad. Por 8 millones de pesos se puede llegar a ella.

Con la Agility Digital 3.0, Kymco sigue ampliando las variantes de este modelo. Henry Barreto / EL TIEMPO

Dando otro salto aparece una nueva propuesta por parte de Honda para nuestro país, la PCX. A su motor de 125 cm3 y 11.5 caballos de potencia se suman novedades como un espacio de almacenamiento amplio, luces LED, frenos con CBS y un sistema llamado Idling stop, que funciona como el Stop/Start de los carros, apagando el motor automáticamente al detenerse. Al cierre de esta edición no se había confirmado su precio.



Otra oferta interesante es la SYM Joymax 300i que llega en versiones Sport y Comfort. Ambas comparten su motor de 278 cm3 con 28 caballos de potencia, frenos de disco con ABS en ambas ruedas y sistema Start/Stop.

La AKT Dynamic Pro cuenta con varios elementos que realzan su apariencia. Daniel Otero / EL TIEMPO



Las diferencias son estéticas, la Comfort teniendo un visor más alto, espaldares y otra oferta de colores. No importa su gusto, ambas cuestan 19 millones.



Finalmente, BMW Motorrad trajo al país la renovación de sus C 650 Sport y C 650 GT que desde 50 millones de pesos son el tope de gama de las scooters que se venden en el país.