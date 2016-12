'Que no sea la última vez': campaña de seguridad vial

Bajo el mensaje #QueNoSeaLaUltimaVez, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial lanzaron una campaña para disminuir la accidentalidad y las muertes en los accidentes de tránsito que se incrementan por esta época.



La campaña de tipo pedagógico se enfoca para concienciar a los colombianos durante esta temporada para que tengan cuidado en las vías, respeten las señales de tránsito y atiendan las normas de seguridad.



El Ministro de Transporte, Jorge Rojas Giraldo, recalcó que entre enero y octubre de este año, de acuerdo con información preliminar del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, se registraron ya más de 170.000 hechos de tránsito que dejan 5.613 fallecidos y por lo menos 34.421 lesionados.

El Ministro destacó que en lo que va de diciembre se han disminuido los accidentes de tránsito en un 73% con respecto al año anterior y que las víctimas fatales durante el fin de semana de "Las velitas", se redujeron en un 62% pasando de 92 en el 2015 a 36 este año.

Rojas se refirió también a los motociclistas como los actores más vulnerables en la vía, pues “entre enero y octubre de 2016 los usuarios de motocicleta representaron el 51.3% de las víctimas fatales, el 57.7% de las no fatales y el 19.7% de los lesionados en accidentes de tránsito en el país”.



Por eso, Rojas invitó a que cada colombiano tenga mucha precaución, pues "esta no puede ser la última vez que nos subamos a un vehículo, que vayamos a una fiesta, que vayamos a visitar a nuestra familia en navidad, que vayamos a celebrar año nuevo”.

La campaña #QueNoSeaLaUltimaVez se realiza en esta época, pues según las autoridades entre diciembre y enero se presenta el mayor número de accidentes en las vías.



El director de la Agencia Nacional de Seguridad, Ricardo Galindo, explicó que la campaña se enfocará en situaciones cotidianas que ayuden a tomar conciencia de no manejar con exceso de velocidad o irresponsabilidad, como por ejemplo,“Que no sea la última vez que salimos de nuestra casa y podemos volver a reunirnos con nuestros seres queridos, Que no sea la última vez que salimos de fiesta, porque actuamos irresponsablemente y no pudimos volver. Que no sea la última vez que volvamos a casa, porque no usamos el cinturón de seguridad o porque excedimos las velocidades”.

Accidente

Como validadores e importantes actores de las carreteras y la velocidad en el deporte colombiano, estuvieron presentes el ciclista Rigoberto Urán y el piloto Gustavo Yacamán, quienes también hicieron llegar su mensaje de prevención y sensibilización frente al tema y serán la imagen y el ejemplo para los colombianos dentro de la campaña.



DATO

Ricardo Galindo, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, recordó que, según las cifras del observatorio de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte, en Colombia hay más de 7.000 muertos por accidentes de tránsito cada año y se tiene el compromiso con la Organización Mundial de la Salud de atacar todos los frentes que permitan reducir estas cifras.



Gustavo Yacamán, piloto profesional

“Es más peligroso el camino cuando uno va para la casa que cuando yo corro a 300 kilómetros por hora, porque estoy en un circuito completamente cerrado por mallas y muros, que está cien por ciento controlado, donde no se me va a atravesar un peatón, no me va a salir un ciclista de alguna parte de donde no lo vea; además voy protegido de pies a cabeza, con una indumentaria antifuego; tengo seguridad. En las vías hay muchas variables que uno no controla y por eso uno debe andar despacio, respetar los límites de velocidad. Quiero concientizar a la gente. Es importante la educación en nuestros niños, desde el colegio, así como a los universitarios. Si va a tomar, no maneje”.