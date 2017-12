Ahora sí, seguridad para todos

La resolución 3752, expedida el 6 de octubre de 2015 por el Ministerio de Transporte, que exige frenos con ABS, dos bolsas de aire frontales y apoyacabezas en los puestos con cinturones de seguridad de tres puntos para los “vehículos automotores, remolques y semirremolques” que se matriculen y vendan en Colombia, debía entrar en vigencia el 1 de enero de 2017, pero por distintas razones fue aplazada.



En primera instancia, y por medio de la circular 20161010404921 del 15 de septiembre de 2016, se aclaró que “en atención a que en la práctica algunos de los distribuidores de vehículos, bien sean nacionales o importados a fecha 31 de diciembre de 2016, cuentan con algún tipo de inventario sin ser vendido, pero sí ha cumplido el proceso de nacionalización o legalización ante las autoridades respectivas, según sea el caso, tendrán como fecha máxima para comercializarlos hasta el 30 de abril de 2017, con el debido registro o matrícula del mismo”.



Una aclaración y plazo totalmente válidos, pues daba tiempo suficiente para que cada marca o representante organizara sus planes y pudiera vender aquellas unidades nacionalizadas o legalizadas antes del 1 de enero de 2017.



Sin embargo, el 31 de marzo de 2017 la Circular 20171060114621 postergó una vez más, hasta el 31 de diciembre de 2017, el plazo para permitir la venta de vehículos sin los mínimos elementos de seguridad: “Con el fin de atender la solicitud presentada por gremios y representantes de los importadores, ensambladores, fabricantes y comercializadores de vehículos del país, ante la dificultad inminente de culminar el proceso de comercialización y de registro o matrícula antes del 30 de abril de 2017”.

Tras esa decisión, Juliana Rico, directora de la Cámara de la Industria Automotriz de la Andi, comentó a Portafolio que “la del Ministerio de Transporte es una determinación en la que la vida de las personas se pone en juego”, y agregó que “nuestra posición fue la de rechazar la extensión, además porque las demás marcas cumplieron con los plazos”.



El gran favorecido, y seguramente impulsador de esa prórroga, fue Hyundai, que a raíz del pleito jurídico entre Carlos Mattos y NeoCorp tuvo que suspender todas sus actividades durante varios meses, resultando en un gran número de vehículos ‘bloqueados’ en zona franca sin poder venderse.



De cualquier forma, la resolución 3752 no ha vuelto a tener extensiones para su vigencia, así que finalmente a partir del 1 de enero de 2018 no podrán matricularse ni venderse en Colombia vehículos que en su apartado de seguridad no equipen como mínimo el ABS para los frenos, dos bolsas de aire frontales y apoyacabezas en los puestos con cinturones de seguridad de tres puntos.

Una vez más vale la pena recordar que si bien estos elementos son vitales para proteger a los ocupantes de un vehículo durante un choque y reducir sus posibles lesiones, es igualmente importante que dicho vehículo cuente con una estructura que sea capaz de absorber y disipar eficientemente la energía del golpe.



Igualmente, los requisitos pueden (y deberían) hacerse más exigentes y agregar el requerimiento del control de estabilidad, en tanto que para el caso de las motos también debería avanzar con la exigencia de ABS o al menos CBS (sistema de freno combinado), según la cilindrada.