Seis meses para poner en orden sistemas de ‘fotomultas’

Poco antes de fin de año los actuales operadores de sistemas de foto detección de infracciones de tránsito (‘foto multas’) deberán cumplir con los criterios técnicos y demás requisitos que fijó la Resolución 00718 del 22 de marzo pasado. Si no los cumplen en el lapso de 180 días que fijó la norma, deberán desmontar sus cámaras.



Y también, dentro de seis meses todo nuevo sistema que quiera implantarse deberá acogerse a esta norma, con lo que se pone fin a la instalación indiscriminada de cámaras en las carreteras.



Este será un periodo de transición en el cual las ‘foto multas’ seguirán operando como lo han hecho los últimos ocho años, periodo en el cual han pillado a más de 7.577.000 presuntos infractores de las normas de tránsito. La mayoría de ellas por exceso de velocidad.



El primer punto a favor de los conductores con la nueva norma es que las ‘foto multas’ pasan de ser un mecanismo sancionatorio a uno preventivo. Las cámaras deberán tener puntos que alerten sobre su presencia mediante señales visibles 500 metros antes de su ubicación en las vías nacionales.

No obstante, al cierre de esta edición se esperaba una aclaración del Ministerio de Transporte en el sentido de si los operadores deberán poner estas señales de forma inmediata (como lo dijo el viceministro de Transporte) o esperar a que se cumplan los 180 días como aparece en la Resolución 00718. Ahí quedó un vacío jurídico que el Mintransporte debería aclarar.



El segundo ítem importante es que las cámaras no estarán ‘escondidas’ o instaladas a discreción de los empresarios o concesionarios. Según la norma, ahora estarán en las zonas identificadas con mayor índice de siniestralidad. Así, antes de instalar y poner en funcionamiento los dispositivos electrónicos (cámaras, radares etc.) las autoridades de tránsito competentes deberán contar con la autorización de la Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte.



Para obtener esa autorización los concesionarios privados deberán cumplir con unos criterios técnicos asociados como mínimo a aspectos tales como siniestralidad, prevención, movilidad e historial de infracciones. Es decir, que de acuerdo con la relevancia de esos datos, se decidirá si se aprueba o no la instalación de los dispositivos.

En el caso de las cámaras móviles, sus operadores también deberán obtener la autorización de los respectivos sistemas de foto detección ante el Ministerio de Transporte e informar a los conductores con los respectivos avisos de ‘zona de detección electrónica’ “y diferenciarse de los controles en vía con dispositivos móviles, definidos en el reglamento que aluden al procedimiento donde el agente en vía impone de forma inmediata el comparendo”.



Hay otro punto clave para los conductores: la comparecencia ante las autoridades para impugnar un comparendo se podrá hacer de forma virtual a través de los sistemas que obligatoriamente deberán disponer para este fin los organismos de tránsito. Esta diligencia era imposible porque por lo general a los turistas les llega la notificación días después, cuando están en su ciudad de origen y es imposible o más costoso hacer la diligencia de forma presencial.

Por último, tenga en cuenta que las cámaras no controlan solamente el exceso de velocidad en calles y carreteras, hay otras infracciones por las cuales le pueden imponer un comparendo, y recuerde que el dueño del vehículo es el responsable de su información para notificaciones ante el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt). Si usted no legaliza el traspaso de un automotor o no modifica la dirección en el Runt cuando cambia de domicilio, esa conducta no lo exime de las sanciones por violaciones a las normas de tránsito.

El proceso de notificación

Las autoridades de tránsito cuentan con un mes de plazo para realizar la validación del comparendo. Posterior a la validación tienen tres días hábiles para notificar al ciudadano.



El ciudadano cuenta con 11 días para comparecer; la comparecencia puede ser física o virtual. (El organismo de tránsito debe tener en su página web el mecanismo para la comparecencia electrónica).



La notificación se puede hacer mediante una de las siguientes formas: Comunicación escrita a la última dirección electrónica; notificación a la última dirección física; y por aviso (en las secretarías de tránsito).



Si las autoridades no notifican a tiempo no se cumple con el principio de publicidad y garantía del debido proceso. Al ser el debido proceso un derecho fundamental, este es susceptible de protección a través de tutela. Si la notificación no se realiza a tiempo, no se puede exigir el pago.