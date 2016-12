Hasta la fecha participarán 48 organizaciones públicas y empresas privadas.



El objetivo de la Semana del carro compartido es hacer que los ciudadanos tomen conciencia sobre el uso racional del carro particular, al tiempo que busca aumentar el promedio de ocupación de vehículos.



Los estudios de la Secretaría de Movilidad indican que en promedio cada carro particular en Bogotá viaja con un ocupante, lo que incide en la congestión y las emisiones de gases contaminantes.



La Semana del carro compartido nace de los Planes Empresariales de Movilidad Sostenible, un programa de innovación social para promover la movilidad sostenible en las ciudades a través de acciones y estrategias desarrolladas por empresas y universidades vinculadas a una red en favor de trabajadores y estudiantes.



PEMS es liderado desde 2010 por la Fundación Chevrolet y la Universidad de los Andes, a los que se unió posteriormente la Cámara de Comercio de Bogotá y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI).

“Este programa busca a través de una nueva cultura de movilidad mejorar la calidad de vida, la productividad, la seguridad y reducir el impacto ambiental. Tiene un componente importante de medición y evaluación a través de cuatro indicadores que se miden en cada una de las empresas: huella de carbono, energía, equidad y calidad de vida”, explicó el director de la Fundación Chevrolet, Javier Uribe.



Durante la Semana del carro compartido, colectivos ciudadanos como Agentes Cultóricos, Recetario Urbano y Hacker Ciudadano motivarán a los bogotanos a compartir el carro.



Para ello realizarán intervenciones en puntos de mayor congestión con globos de colores para indicar en la vía qué carros están siendo compartidos y cuáles no. Cada globo con un color específico llevará un mensaje como “Yo comparto mi carro”, felicitando a quienes comparten el vehículo, y “Yo me comprometo a compartir mi carro”, que invita a quienes no lo hacen aún, a que se unan a esta actividad.

Antes y después de la Semana del carro compartido serán ubicados mapas gigantes de Bogotá en algunas zonas empresariales y universidades para que de manera voluntaria la gente marque con hilos de colores una línea entre el origen y el destino de su viaje, con colores específicos para cada medio de transporte: viaje a pie, en bicicleta, en transporte público, en moto, en carro y en carro compartido, a fin de medir, a través de un ejercicio participativo y visual, los cambios generados en los hábitos de viaje.



La Semana del carro compartido también incluirá actividades de orden académico, foros y conversatorios. Estas son algunas de las actividades que se desarrollarán durante la Semana del carro compartido:



15 - 19 de agosto. Actividades de expectativa. Mapa gigante: ¿de dónde vengo yo? Actividad con el apoyo de Recetario Urbano.

Llantídotos. Con esta intervención se comparte información de impacto por medio de infografías públicas elaboradas con material reciclado (llantas de colores). Actividad con el apoyo de Agentes Cultóricos.

22 al 26 de agosto. Las organizaciones participantes promoverán el uso del carro compartido entre sus colaboradores, funcionarios y empleados.



Un grupo de organizaciones lo hará a través de la aplicación inteligente Movers, un proyecto de base tecnológica que fomenta el uso de carro compartido como una forma para que los ciudadanos adopten como válidos, sistemas alternativos de transporte para contribuir a mejorar la movilidad en las ciudades.



Otro grupo de organizaciones promoverá el carro compartido a través de las aplicaciones que hayan adoptado; y un último grupo de empresas lo hará a través de datos y registros manuales o a través de sus redes internas de comunicación (Intranet).