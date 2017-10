Desde el pasado jueves 5 de octubre comenzó a expedirse en el país el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Soat, ‘electrónico’.



A partir de esta fecha, al comprar o renovar su seguro no recibirá el tradicional documento con hologramas y sellos de seguridad. A su correo electrónico o a través de mensajes de texto le enviarán la póliza.



Aunque en teoría esto acabaría con ‘el papel’, la realidad es otra. Si usted tiene un smartphone u otro dispositivo deberá tener el documento entre sus archivos cuando los agentes de la Policía de Tránsito lo exijan. Pero, incluso, las mismas autoridades recomiendan tener a la mano una copia del documento y evitar que esta se deteriore e impida la lectura de los códigos que facilitan el acceso al Runt.



Cuando hace un año empezó a hablarse del Soat ‘electrónico’ en principio se pensó que era un avance, pues toda la información está en la red.



Sin embargo, tanta tecnología se estrella con el obsoleto Código Nacional de Tránsito que obliga a ‘portar’ los documentos. El avance y desarrollo tecnológico, en este caso, los frena la ley.

Volviendo a la teoría, un usuario podría conducir un vehículo en Colombia ‘portando’ únicamente su cédula de ciudadanía. Con ese documento y el número de la placa del vehículo los agentes de tránsito en cualquier lugar del país podrían verificar en tiempo real a través del Registro Único Nacional de Tránsito, Runt, además del Soat, la vigencia y legalidad de la licencia de tránsito (tarjeta de propiedad), de la licencia de conducción, de la revisión técnico mecánica e incluso de sanciones, multas o embargos.



A pesar de estas ayudas, el Ministerio de Transporte se resiste a renunciar al papel. Aunque la Dirección Nacional de Tránsito de la Policía Nacional le dijo a EL TIEMPO que cuenta con la tecnología para validar toda esa información a través de teléfonos celulares de última generación, avanteles y equipos de radio, la realidad es que sus agentes, por cuenta de las normas de tránsito, tendrán que seguir exigiendo un documento físico.



La resolución 0004170 que le dio vida al Soat ‘electrónico’ señala en su artículo 4º: “La obligación del propietario o conductor del vehículo de portar el Soat […]se entenderá cumplida con la presentación de la póliza de seguro física o electrónica a la autoridad de tránsito, quien deberá verificar su autenticidad cotejándolo con la información contenida en el Runt”.

En conclusión, la Policía de Tránsito lo que hará en adelante es ‘cotejar’ el documento físico o electrónico que usted ‘porte’, con la base de datos del Runt, lo cual no deja de ser una caricatura de la forma como se reglamentan los asuntos de tránsito en el país.



Así las cosas, lo mejor es que usted siempre tenga a la mano una copia de su Soat, más si no es muy hábil con la tecnología, y más aún porque si en Bogotá hay zonas donde el cubrimiento o la señal de internet es pésima, imagínese cómo será en regiones apartadas del país donde no hay señal pero sí hay policías.



Al final, los ganadores son las compañías aseguradoras que de esta forma controlarán el fraude y la evasión.

Lo que debe saber acerca del Soat

* Uno de los beneficios del nuevo formato electrónico del Soat es que la póliza estará disponible en el RUNT y su cubrimiento en caso de un siniestro será inmediato.



* Si ya renovó su seguro y no tiene el documento electrónico, puede portar el papel hasta que haga la renovación de su póliza.



* Los precios del SOAT no disminuirán, pues estos están regulados por las autoridades.



* Recuerde que la sanción por no tener vigente el SOAT o no portarlo es de 30 salarios mínimos legales diarios vigentes y su vehículo será inmovilizado.



* Las aseguradoras ganan, pues ahorrarán grandes recursos por no tener que usar papel y el costo de los elementos de seguridad del documento. Así mismo les permitirá mitigar el fraude y la evasión, esta última calculada en un 30 por ciento.

“La obligación del propietario o conductor se entenderá cumplida con la presentación de la póliza de seguro física o electrónica a la autoridad de tránsito”. Resolución 0004170, Ministerio de Transporte.

​