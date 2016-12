Daniel Otero Bravo

Redactor de EL TIEMPO



Una mirada a la ficha técnica revela que frente a competidores tan completos y “arancelariamente aventajados” como el Mazda2 o el Ford Fiesta, el Skoda Fabia se rezaga en aspectos como el equipamiento de seguridad o motorización, montando apenas dos bolsas de aire en un conjunto de 1.086 kg de peso que debe ser movido por solo 90 caballos de un motor de 1.598 cm3.



En la cuenta de bolsas de aire sus pares ‘mexicanizados’ lo triplican, en tanto que en potencia lo superan por al menos 15 unidades, razón suficiente para que muchos lo descarten. Sin embargo, al detallar su ficha técnica y sobre todo después de conducirlo es cuando el Fabia comienza a ganar terreno.



Sus 155 Nm de torque no solo lo ponen a la delantera sino que además se entregan más temprano en el tacómetro (3.800 rpm), lo que aunado a una primera marcha de relación bien corta le confieren una aceleración rápida y a la par con el Fabia anterior. Además, si se suma a la mezcla la precisión de su palanca de cambios y pedal de embrague (sensación que más de uno quisiera poder ofrecer), el desempeño no será una preocupación.

.

La plataforma sobre la cual está montado (PQ25, compartida con el VW Polo, el Audi A1, entre otros del Grupo VW) se traduce en una marcha que a altas velocidades brinda seguridad y que al tomar curvas aporta una importante sensación de estabilidad, ayudado, claro está, por un amplio abecedario de asistentes que incluye desde los conocidos controles de tracción y estabilidad, hasta bloqueo electrónico de diferencial.



Propietarios de Fabia de anterior generación, e incluso de otros modelos del grupo Volkswagen, se toparán con un pedal de freno que ya no transmite esa sensación esponjosa sino uno que es preciso desde el primer momento del recorrido, un gran punto a favor.



En cuanto a comodidades e infoentretenimiento (un aspecto del que ya ningún carro puede prescindir) la brecha respecto a sus competidores prácticamente se elimina. Para sus dimensiones la amplitud de la cabina no tiene queja, los lugares para guardar cosas (billeteras, celulares) no faltan y el baúl cuenta con bolsillos, ganchos y anclajes para las mallas que sujetan la carga.

.

Los teléfonos con sistema operativo Android o Apple se pueden emparejar por Bluetooth o USB y de esa forma operar tanto las funciones de comunicaciones como de música a través de la pantalla táctil de 6.5 pulgadas. Allí también se puede consultar información sobre el vehículo (recorridos, consumos, etc.), y como buen auto del Grupo Volkswagen, el tacto de los botones y el ensamble general transmite solidez y calidad, a pesar de que predominen los plásticos duros.



Es claro que por 52 millones de pesos se encuentra en desventaja frente a sus más fuertes competidores directos que ofrecen un paquete más completo en cuanto a la relación equipamiento-precio, pero de llegar a ponerse a la par en esto el Fabia no tendría razón para no codearse con ellos.