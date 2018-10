Soat virtual se debe imprimir

El formato electrónico o virtual del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Soat se viene implementando desde octubre de 2017 y se prevé que para 2019 desaparecerá definitivamente la póliza impresa en papel de seguridad.



El objetivo principal de este cambio es evitar la evasión y el fraude que se comete en el país con el Soat, así como la necesidad de hacer más eficiente y segura la expedición de este documento.



En la actualidad, una vez el tomador compra la póliza esta viene con la firma electrónica de la aseguradora e incorpora un código QR que contiene información cifrada del vehículo y de la póliza Soat.



El documento es enviado en un formato PDF al correo electrónico del tomador, quien debe guardarlo en cualquier dispositivo móvil inteligente (celular o tableta).

Teniendo en cuenta que portar el Soat es obligatorio, como lo establece el Código de Tránsito, es recomendable además imprimir el documento enviado por la aseguradora en papel común, en blanco y negro o a color, para aquellos casos en que el propietario del vehículo no tenga dispositivos móviles, haya prestado el vehículo, no porte el dispositivo donde lo guardó o que este no tenga batería suficiente.



De esta forma, con el documento impreso las autoridades viales que lo soliciten podrán escanear el código QR y verificar la autenticidad de la póliza.

Para ello la Policía de Tránsito en todo el territorio nacional debe velar porque sus agentes tengan los dispositivos y tecnología necesarios en todo momento disponible, para evitar así abusos de autoridad mediante la imposición de un comparendo injusto, argumentando que no tienen los dispositivos para validar con el Runt o verificar la autenticidad del nuevo formato.



Recuerde que el comparendo por no portar el Soat es de 30 salarios mínimos vigentes diarios, unos 781.230 pesos, a lo que se suma la inmovilización del vehículo por parte de las autoridades de tránsito, lo que ocasiona además gastos adicionales de grúa y pago del parqueadero al momento de retirar de nuevo el vehículo de los patios.

Confirme la autenticidad de la póliza



Existen tres formas :



1. A través de la página web del RUNT con la placa del vehículo y el número de identificación del propietario, 24 horas después de la compra de la póliza.



2. Descargando la aplicación móvil gratuita ‘Soat Virtual’ a través de las tiendas de aplicaciones de iOS y Android, y escaneando el código QR de la póliza electrónica. Solo se requiere conexión a internet para descargarla y para actualizar la aplicación cada vez que esta lo notifique.



3. En el portal www.misoatvirtual.com.co se deben seguir algunos pasos para leer el código QR y comprobar que los datos encriptados sean los que corresponden a la póliza.