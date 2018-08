Taco o parche

Cuando se despincha una llanta se tienen las dos opciones: taco o parche, ¿cuál es mejor? ¿Cuándo se debe usar parche y cuándo taco? En caso de presentar un huevo en el perfil de la llanta, ¿este se puede reparar?

Mario Álvarez



La recomendación de los llanteros es el taco porque este tapa el hueco en toda su medida mientras que el parche solo lo hace por dentro.



¿Qué combustible usar?

Compré un Volvo S80 Turbo. El manual recomienda gasolina normal EN 228, aceptando 95 y 98 octanos. Solo en caso de emergencia se puede usar de 91 octanos. En Colombia, ¿qué octanaje tiene la gasolina corriente y la extra? ¿Cuál debo usar?

José Valderrama



Debe usar gasolina extra de manera permanente.



Huele a fétido

Últimamente, mi Optra 2008 presenta un olor fétido al accionar el aire acondicionado, y cuando no es ese olor, es como a químico, a ácido.

Mario González



A veces hay humedad en los ductos del aire que pasa por el aire acondicionado y transporta ese olor. Otras veces es el catalizador de los gases de escape cuyo trabajo químico produce esos olores que son tan normales como indeseables.

Jueves de mecánica: diez respuestas rápidas

¿El cambio de rin aumenta el consumo?

Tengo un Aveo sedán 1.6, con rin 14. ¿Si le pongo una llanta de rin 15 gasta menos gasolina?

José Peña



Los rines no tienen mayor cosa qué ver en el tema pues lo que influye es la altura de la llanta y si esta es mayor que la de la rueda original, sube el consumo de gasolina. Es posible conseguir llantas del mismo tamaño final montadas en rines de distinto tamaño pues lo que cambia es la relación de dimensión entre el caucho y el aro metálico. Más grande el rin, más bajito el hombro de la llanta.



Ciclos del aire acondicionado

Tengo un Nissan March 2018, y noto que el compresor del aire acondicionado se activa muy seguido. ¿Esto es normal? Vivo a nivel del mar.

Hernán Vélez.



Claro que sí. El compresor se engancha cuantas veces sea necesario de acuerdo con un sensor de temperatura que hay en la cabina, y más si está peleando con la temperatura alta del ambiente. Hasta puede funcionar mucho tiempo de manera continua.



Jueves de mecánica camionetas.

Problema con un bombillo

Tengo una GLA 200 a la que se le fundió un bombillo de la farola. Lo cambié por uno de las mismas características y marca, pero alumbra con mayor intensidad el bombillo viejo de la otra farola. ¿A qué se debe esta situación?

Ender Ortiz

​

Es muy probable que las especificaciones sean diferentes a pesar de lo que diga la caja y tenga más luminosidad que el otro.



Bota el aceite por la varilla

¿Por qué el carro bota el aceite por donde está la varilla medidora?

Jésica Rodríguez

​

Porque está presurizado el cárter y este busca salidas. La razón suele ser que los desfogues del mismo están tapados o que los anillos, pistones y por ende los cilindros están gastados y parte de la presión que se hace para la combustión se escapa al cárter y lo infla expulsado el aceite. La varilla es una ruta muy clásica para que se de esa fuga y muy indicadora del motor gastado.

Jueves de mecánica: respuestas a 5 mitos

¿Cuándo utilizar el ‘over drive’?

Mi inquietud está relacionada con el uso correcto del ‘over drive’ en un New Sentra 2015. ¿Se sugiere desactivarlo para ascender en montaña? ¿Añade fuerza al motor?

Gustavo Bejarano

​

No tiene nada qué ver con el motor pues su potencia es la misma siempre. Cambia el torque. Ese dispositivo es para ahorrar gasolina al ponerlo en esa función en terreno plano y en crucero pues una vez impulsado el carro baja las rpm del motor. Francamente, salvo en algunas largas rectas despejadas, que hay pocas en Colombia, eso no se usa y mucho menos en la montaña donde se necesitan las relaciones de caja más cortas.



¿Cuál kilometraje es el correcto?

Mi carro es un Hyunday 125 2013. En el tablero aparecen dos kilometrajes uno arriba y otro abajo. Uno tiene 7.345 kilómetros y otro el otro indica 10.876. ¿Cuál es el kilometraje real para poder proceder con el cambio de aceite y demás mantenimientos preventivos?

Antonio Fuentes



Hay un contador de viaje que se pone en ceros con un botoncito en el tablero mismo y otro que indica la distancia total que ha recorrido el carro. Al aplicar el borrador, sabrá cuál hace cada función.

Problemas con las 'botellas' o los 'avioncitos' del carro o con llantas bloqueadas por una lavada y más..

Cambio de las pastillas de freno

Tengo desde nuevo un Hyundai i25 que tiene 75.600 kilómetros. Quisiera saber si ya es hora de cambiar las pastillas de frenos. No he notado nada irregular al frenar.

Jaime León



Yo pensaría que sí, pues es mucha distancia, pero eso en realidad se hace cuando se acaba el material y hay que quitar las ruedas y verificar el estado de las pastillas. Cuando estas se gastan, usualmente no hay un deterioro del frenado, salvo cuando llegan al límite y rozan metal de la espalda de la pastilla con el del disco.



