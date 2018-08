Lavado de inyectores

Tengo un Twingo 2002 y al parecer nunca se la han lavado inyectores. En la sincronización sólo se cambian filtros, cables y bujías si es necesario. ¿Debo hacerle lavar los inyectores por precaución? ¿Cómo me doy cuenta de que esas piezas están molestando?

Julio Correa



Si molestan porque han perdido flujo o tienen demasiado, el motor falla y va a sentir haloneos pues no es usual que los cuatro tuvieran el mismo problema y más bien se daría de manera intermitente. Alineación que gana, no se toca.

Mi camioneta es una BT50 turbo diésel. ¿Es posible y viable la conversión de ese motor a gas? Si se puede, ¿qué debo tener en cuenta?

Julián Guerrero



Esas conversiones para ponerles gas a los diesel existen pero básicamente son para uso en motores industriales.



El pedal de freno se hunde

Mi carro es un Honda Fit. Frena muy bien pero después de detenido el carro y mantener el pie en el pedal del freno, este se va bajando despacio hasta el fondo. ¿Por qué sucede esto?

Ricardo Arellano



Revise bien que no haya escapes de líquido en las ruedas, acoples de las tuberías y entre la bomba y el booster. De todas maneras esto podrá chequearlo con el nivel del depósito, aunque este siempre debe bajar y no se completa porque es el indicador del desgaste de las pastillas. Es probable que tenga los problemas en la zona del booster y el retenedor de vacío del mismo. En esa condición el pedal siempre suele bajar un poco, pero nunca hasta el piso.

Duda con el freno de mano

Tengo un Actyon diésel 4X4 2010 y veo que el freno de mano no cumple su función. En un taller me dijeron que “pueden tensar más el freno, pero que va a acabar las pastillas”. Dudo mucho de esa teoría… espero su opinión al respecto y su recomendación para hacer que el freno de mano cumpla con su objetivo.

Leidy Garcés



El freno de mano, que se llama de estacionamiento es para sostener el vehículo una vez detenido, y si es automático se debe siempre poner antes de pasar la caja a Parking. Si su objetivo es ayudar en el frenado con el vehículo en marcha, lo está usando para lo que no está hecho y, además, es peligroso pues se bloquearían las ruedas traseras y sale en trompos. Si no sostiene el carro, repito, una vez detenido, sí deben corregirlo.

Embrague

Se acelera en neutro

Tengo un Aveo Emotion 2008 1,6 y está muy acelerado. Ya se cambió la válvula IAC dos veces pero sigue igual. Un mecánico me dijo que podría tener dañado un sensor que está al lado de la correa de repartición. ¿Es correcto dicho concepto?

Miguel Durán



No creo mucho porque si ese sensor está dañado, afecta toda la marcha del motor y podría no encender. Hay que ver que no haya mangueras fisuradas o rotas que dejen entrar aire a la admisión, que la guaya devuelva bien el acelerador, que el IAC esté trabajando y conectado correctamente, ver la mariposa de la aceleración, las válvulas de respiración del cárter y de vacío al booster de los frenos trabajen bien, etc.



Embrague recalentado

Subiendo de Armenia hacia La Línea, el vehículo de pasajeros en el que viajaba (diésel de 18 pasajeros) se varó, en palabras del conductor porque el embrague se calentó y no arrancaba. ¿Esta varada es normal? ¿Por qué se produce y cómo se puede evitar? ¿Esto puede ocurrir también en vehículos livianos tipo automóvil?

Ernesto García



Eso es mal manejo o porque estaba gastado y patinó mucho tiempo hasta cuando deja de conectar el motor con la caja. Ninguna varada, en principio es normal, pues si así fuera sería anticipable. Sucede en cualquier vehículo si se dan esas condiciones.



CAlor dentro y fuera del carro

El ventilador no está funcionando

El ventilador de mi Corsa se apaga cuando apago el carro, a diferencia de otros que permanecen prendidos un rato. ¿Eso es normal? ¿Es mejor que se apague o que no se apague? También he escuchado que es mejor esperar a que se apague el ventilador antes de apagar el auto, ¿eso es cierto?

Álvaro Guevara



El ventilador prende o paga dependiendo de que haya flujo de electricidad. Este a su vez depende de la forma como esté alambrado el circuito. Si pasa por el switch de encendido el ventilador debe apagar de inmediato. Si va por una línea directa, lo maneja la pera que va en el sistema de refrigeración. Ambas condiciones son válidas pero es mejor que se apague con el switch porque no vale la pena gastar esa energía y si eventualmente van a hacer alguna operación de taller, el ventilador girando es peligroso. Si está directo, es muy normal que se quede encendido un buen tiempo pues apenas apaga el motor, cesa la circulación del agua y sube le temperatura manteniendo el ventilador en marcha por un buen rato. Puede apagar el motor en cualquier momento, eso no tiene influencia ni ventajas o problemas.

Estrenando motor

¿Es cierto que un vehículo recién reparado debe conducirse a bajas revoluciones hasta los 2.500 kilómetros durante el primer mes y que se le debe cambiar el aceite a ese cada 3.000 kilómetros?

Mario Galán



No hay ninguna restricción, lo puede usar como quiera y en ese caso, si fuera cierto lo del rodaje, sería por distancia y no por tiempo. Un motor con todas sus piezas nuevas y en perfecto ajuste tiene su mejor momento apenas han sentado los anillos, 200 kilómetros con fuertes aceleradas y soltadas y ojalá con un buen paseo en carretera de montaña exigiéndolo. Si está seguro de la higiene en el montaje del motor, no necesita cambiar el aceite y para algún residuo muy menor, está el filtro. Si quedó mugre, seguro los males ya se causaron desde el primer encendido.





Alto consumo de combustible

Tengo una Grand Vitara 2007 en muy buen estado pero me preocupa el alto consumo de gasolina: 25 km/g. ¿Qué puede estar ocurriendo?

Mario Godoy



Pues lo único realizable es verificar que todos los parámetros de los sensores del motor que intervienen en la formulación y cantidad de la mezcla estén correctos. Por ejemplo, temperatura de aire, sensor de oxígeno, estado de los inyectores en prueba de banco, información de temperatura del motor, estado de los filtros de aire, entre lo principal. Eso debe chequearlo contra los datos de voltajes y salidas que da el manual de taller para confrontar su validez, salvo que el escáner lo informe directamente.



Batería

Batería agotada

Tengo un vehículo modelo 95 al cual le estoy dando muy poco uso y al que lo venía prendiendo una vez por semana. Hace una semana la batería se descargó, lo reinicié, le di una vuelta, pero a la semana siguiente volvió a descargarse. La batería no tiene más de un año y el alternador funciona bien. ¿Qué puede estar sucediendo? ¿Qué debo hacer para que no se descargue?

Andrea Gaitán Moreno



Primero, prender el carro estático es sumamente malo para el motor. Siempre que lo haga, hay que salir y rodarlo un buen rato, de lo contrario, es mejor dejarlo apagado en descanso. Las baterías se van descargando y el alternador no suele recuperarlas del todo cuando están muy bajitas y sucede el problema en el cual está. En ese caso, hay que renovarla en carga lenta fuera del carro lo cual se demora bastantes horas. Si el problema persiste, la pila está dañada.