Volkswagen llega a la edición XVI del Salón Internacional del Automóvil de Bogotá con cuatro grandes estrenos para el segmento medio de los automóviles, otro en el renglón de las camionetas deportivas, la versión V6 de su pick up Amarok y el vehículo de trabajo Crafter 3.5L. Su exhibición estará en el Pabellón 20.

Volkswagen Touareg 2019

Volkswagen Touareg

El principal estreno de la marca en la muestra será la tercera generación de esta camioneta que debutará con un diseño completamente renovado y un motor a gasolina de 335 caballos de potencia que le da un gran comportamiento dinámico de rango deportivo.



Como novedades, esta camioneta ya no utiliza la plataforma de la Porsche Cayenne y la Volkswagen Touareg 2019 le apuesta a cuatro motorizaciones diésel y sólo una a gasolina. Esta última es la que llega a Colombia con un V6 de 3 litros.



Volkswagen Virtus

Volkswagen Virtus



El Virtus es un carro con carrocería de cuatro puertas que llega al Salón de Bogotá procedente de Brasil como la novedad para el segmento de carros populares del mercado nacional. Este sedán parte del Polo pero su configuración se mantiene con el motor de 1.6 litros y está basado en la plataforma del hatchback Gol, al que acompañará en ese renglón.



Volkswagen Amarok V6 para el Salón de Bogotá 2018

Volkswagen Amarok V6



Esta pick up no sólo estrena una renovación estética sino también un nuevo motor V6. Con esta incorporación mecánica se convierte en una de las pick up más potentes en el mercado nacional con 224 caballos de potencia y 550 Nm de torque desde las 1.400 rpm que le proporciona su motor turbodiésel de 3.0 litros. Además, cuenta con una función de Overboost, que genera 15 caballos adicionales por un par de segundos.



Esta nueva pick up no sólo estará exhibida sino que estará en una de las Áreas Libres de la muestra para demostraciones 'off road' en un espacio diagonal al stand de la marca.



Volkswagen Crafter 3.5

Volkswagen Crafter 3.5



Por último llega esta edición de la van de carga como uno de los estrenos para el segmento utilitario en el Salón de Bogotá 2018. La renovación viene por cuenta de los motores TDI de bajo consumo, chasis rediseñado y de mayor amplitud y tecnologías de confort y seguridad.