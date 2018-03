Sueño, mal compañero al volante

El error humano es el principal causante de siniestros de tránsito. Tres de cada cuatro son debidos a este factor en donde un microsueño puede ser la causa.



El microsueño se caracteriza por durar entre dos y cuatro segundos en los que el cerebro se ‘desconecta’, pero al ser tan corto el conductor no se da cuenta de lo que está sucediendo más allá de creer que es una falta de concentración.



Si un conductor avanza a 80 km/h, en tan solo tres segundos de microsueño puede recorrer más de 50 metros, distancia en la cual no tiene el control del vehículo y lo más probable es que se desvíe de carril.



Aunque no existen cifras concretas de accidentalidad asociadas a este fenómeno, dado que no se puede comprobar, muchos de los siniestros que ocurren en carreteras o en la ciudad son por esta causa.



No solo las horas de sueño insuficientes pueden provocar el microsueño. La falta de un descanso luego de una jornada laboral intensa, lleva a provocar cansancio y somnolencia.

El cabeceo, que los ojos se cierren involuntariamente y una capacidad de reacción lenta, son los síntomas característicos que derivan en un microsueño. Si eso pasa, deténgase y duerma.



En síntesis, descansar lo suficiente y no robarle horas al sueño para otras tareas, es clave para evitar los microsueños. Pero si descansa y los sigue experimentando, acuda a un especialista.





Tecnologías anti-sueño

En la actualidad todas las marcas automotrices desarrollan tecnologías a bordo para garantizar la seguridad del conductor y sus ocupantes, y algunas de ellas le advierten sobre un posible microsueño.



Una de ellas es el asistente de mantenimiento de carril, el cual se activa y emite una vibración en el timón o una alarma sonora cuando el sistema advierte un cambio de carril involuntario, bien sea por distracción o sueño.

En algunos vehículos estas alertas van acompañadas de un mensaje de texto en el tablero de instrumentos, sugiriendo que se debe hacer una pausa. El ícono de la taza de café es el más común.



Otra tecnología aún en desarrollo son las cámaras de reconocimiento facial en la que trabajan desde hace varios años PSA (Peugeot-Citroën), Toyota, Ford, BMW, Continental y Denso, entre otras.



Las cámaras y sensores de estos dispositivos, ubicadas en el timón, pueden predicir con más precisión si el conductor sufre de cansancio, fatiga, sueño o incluso falta de concentración.

Técnicamente el sistema supervisa los ojos de este para ver si el parpadeo es normal, si indica sueño o por el contrario se distrae desatendiendo la ruta. También vigila si la persona tiene bostezos así como otras expresiones faciales que demuestren cansancio y fatiga e incluso si está estresado, de mal humor o nervioso.



Al igual que el sistema anterior, este alerta al conductor de la situación mediante una alarma, luces rojas parpadeantes o mensaje de texto en el cuadro de instrumentos, sugiriéndole hacer una pausa en el camino, no distraerse o procurar calmarse.