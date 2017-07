Se trata de una medida preventiva que ya comenzó a regir a nivel nacional, pero los CEA infractores se pueden exponer a la suspensión de la habilitación hasta por 2 años. Entre las fallas se encuentran la expedición de certificados de cursos de conducción sin el cumplimiento de los requisitos exigidos para el proceso de formación de estudiantes, usar vehículos sin Soat, sin certificado de revisión técnicomecánica ni condiciones de seguridad y adaptaciones exigidas para la capacitación de conductores fueron algunas de las presuntas irregularidades que la Supertansporte.

.

Los 26 centros tienen sus sedes en Bogotá y otras 10 ciudades ubicadas en 7 departamentos de Colombia (9 en Bogotá, 5 en Medellín, 4 en Cali y 1 en cada una de las ciudades de Barranquilla, Valledupar, Pasto, Envigado, Itagüí, Bello, La Virginia y Girardot.

En las visitas de inspección realizadas, la entidad identificó centros en los que –presuntamente– se expiden certificados sin cumplir con los requisitos de ley, presentando inconsistencias entre el número de certificados cargados al sistema y los estudiantes acreditados: estos casos ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación; también se encontró que algunos de los vehículos en los que se dictan las clases hacen acarreos, trasteos y hasta se dedican al transporte ilegal de pasajeros en las ciudades; algunos ni siquiera tienen pólizas, seguros obligatorios ni revisión técnico-mecánica, lo que pone en riesgo la integridad de los ciudadanos.

.

Otras de las irregularidades identificadas tienen que ver con incumplimientos en la actualización de la información de los instructores (algunos sin vínculo contractual con los CEA), prestar el servicio en vehículos que no son propiedad de los centros de enseñanza(que incluso se dedican a otras actividades), no tener áreas dispuestas para dictar las capacitaciones, no reportar información en línea al Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) ni contar con las pólizas de seguros exigidas para garantizar la seguridad de sus estudiantes.



El ente de control advirtió que esta medida preventiva será por 6 meses o hasta que cada CEA subsane las faltas por las que fue sancionado, y al final de las investigaciones se determinará si tales Centros pueden ser suspendidos hasta por 2 años.



DATO

Actualmente, la Supertransporte adelanta la fase de implementación del Sistema de Control y Vigilancia en línea (Sicov) –aplicado con éxito en Centros de Reconocimiento de Conductores y Centros de Diagnóstico Automotor– en los 723 Centros de Enseñanza Automovilística habilitados por el Ministerio de Transporte a nivel nacional. Para realizar sus denuncias, así como para consultar el listado de Centros habilitados y de tarifas autorizadas, los ciudadanos pueden ingresar a www.supertransporte.gov.co.