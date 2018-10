Suzuki Carry: ya van más de 3 millones de unidades 

Aunque las vanes Carry y Super Carry las conocimos en Colombia a mediados de los años 90 bajo el sello de Chevrolet por acuerdos comerciales, este vehículo para usos de transporte ligero de carga y pasajeros es de Suzuki que la sigue produciendo y con la que acaba de llegar a un récord industrial.

Y es que este vehículo, cuya primera generación arrancó en 1.961, ya va por su décimo primera generación y suma una producción mundial de más de 3 millones de unidades, la mayoría de ellas vendidas en Japón.



Esto lo convierte no sólo en uno de los vehículos más vendidos de la marca japonesa, sino también en su vehículo comercial más exitoso, así como quizá el que más licencias ha vendido en el mundo para hacer vehículos similares por otras firmas.

El éxito de este vehículo fue una mecánica sencilla y el máximo aprovechamiento del espacio y eso hizo que su modelo fuera copiado para los mismos usos y con soluciones mecánicas muy parecidas. Por citar un ejemplo, Daewoo utilizó esta fórmula para la Damas.



En Colombia llegó a mediados de la década del 90 y General Motors armó bajo licencia el conocido Super Carry hasta el año 2007 cuando finalizó su producción como consecuencia del fin de los acuerdos entre Chevrolet y Suzuki.

De este carro se exportaron a los países vecinos y en 2010 la firma Chevrolet debió encontrar su reemplazo en el modelo N200 que se fabricaba en China por la alianza SAIC, General Motors y Wulling.



Por su parte, ante la creciente demanda de Suzuki no sólo mantiene la producción de los vehículos Carry, denominación que usa para la pick up, y la panel Every, sino que ha tenido que incrementarla. De hecho, entre 2006 y 2017 se produjo el último millón de unidades.

A Colombia llegó la Suzuki Carry cuando ya iba por su novena generación. Su principal mercado es Japón debido al sistema kei car que por el tamaño de su carrocería y motor (660c.c.) recibe beneficios del gobierno. Sin embargo, también se fabrica en las plantas de la marca en India.