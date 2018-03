Al motor no le gusta el frío

​Tengo una Mazda B2200 modelo 2005. Cuando viajo a clima frío o lloviendo, tiende a cabecear y pierde fuerza considerable, pero cuando llego a clima cálido la camioneta trabaja normalmente. ¿Cuál puede ser el problema?

Jair Pérez



Los motores tienen sensores de la presión atmosférica que corrigen el mapa de chispa y mezcla, que se llaman MAP. Es posible que no mande la señal correcta cuando cambia de altitud. De todas maneras en altura, va a perder 10% de potencia por cada 1.000 metros que suba.

No dejó enfriar el turbo

Tengo un vehículo con motor turbodiésel. Según el taller donde lo llevé, el sistema presentó una perforación en el turbo. ¿Qué pudo originar este daño? Según el mecánico es porque no se dejar enfriar luego de un recorrido largo ¿es eso cierto?

Ignacio Bonilla



Si algo perforó el turbo es porque se rompió una de las turbinas o se partió el eje pero es muy raro que una pieza interna de esas, que son pequeñas y muy livianas, logren perforar la carcasa del compresor que es de fundición y muy gruesa. El turbo no se enfría menos de una determinada cantidad cuando está en bajas revoluciones y este siempre gira y su temperatura es igual en un recorrido corto que largo. Si no fuera sí, se derrite en un viaje largo. Sería bueno que le dejaran ver la perforación.



Parece recalentado

Tengo un Accent, al que por estos días al recorrerlo unos kilómetros le da un olor como a recalentado. ¿Cómo hago para que desaparezca? ¿Tocará cambiarle el empaque de la culata? ¿Qué problema genera si se utiliza así?

José Fuentes



Primero, defina si está recalentado mirando la indicación del termómetro o colocando un medidor temporal que diga la verdad porque el olor puede provenir de otros componentes. En todo caso, si fuera el empaque de culata, el motor no camina y ahí sí hierve en forma. Si se está recalentando de verdad y no lo corrige, llegará al momento en que dañe partes internas del motor.

CAlor dentro y fuera del carro

Temperatura del aceite de caja

Tengo un Suzuki Grand Vitara XL7, año 2007, automático. Recién encendido hace bien los cambios, pero cuando alcanza la temperatura normal falla, no hace los cambios como debe ser y empieza a golpear. Se le sacó el sensor de temperatura y se comparó con otros sensores del mismo modelo y mide bien, pero cuando se vuelve a montar en el vehículo los ohmios se bajan, y no logran encontrar cuál es el problema.

Amalin Robinson.



Pensaría que el problema no son los sensores de temperatura, sino algo del mecanismo interno de la parte hidráulica de la caja que no funciona bien cuando el aceite está caliente porque se cae la presión. Le sugiero ir a un taller profesional y muy especializado en automáticas, y como veo que tiene acceso a otros sensores similares, pues vale la pena no hacer solo la prueba de resistencia interna, sino montar otro en el vehículo para descartar esa probabilidad de que haya una mala información.



Se recalienta por jaloneo

Tengo una Captiva 2010 a la que le siento un jaloneo ocasional y recalentamiento del motor en un lapso de una hora. ¿Qué pasará?

Luis Carlos Guzmán



Muchas cosas que son difíciles de adivinar a la distancia del correo. Hay que escanear a ver si hay huella de alguna falla electrónica y de ahí en adelante seguir averiguando parámetros de todo el motor. La recalentada necesita una revisión de fugas en todo el sistema, controlar el termostato y funcionamiento de los ventiladores, para empezar.

Cuando el motor sufre de 'fiebre' o hipotermia.

Ventilador para el calor

El ventilador de mi Corsa se apaga cuando apago el carro, a diferencia de otros que permanecen prendidos un rato. ¿Eso es normal? ¿Es mejor que se apague o que no se apague? También he escuchado que es mejor esperar a que se apague el ventilador, antes de apagar el auto, ¿eso es cierto?

Álvaro Guevara



El ventilador prende o apaga dependiendo de que haya flujo de electricidad. Este a su vez depende de la forma como esté alambrado el circuito. Si pasa por el switch de encendido, el ventilador debe apagar de inmediato. Si va por una línea directa, lo maneja la pera que va en el sistema de refrigeración. Ambas condiciones son válidas pero es mejor que se apague con el switch porque no vale la pena gastar esa energía y si eventualmente van a hacer alguna operación de taller, el ventilador girando es peligroso. Si está directo, es muy normal que se quede encendido un buen tiempo pues apenas apaga el motor, cesa la circulación del agua y sube le temperatura, manteniendo el ventilador en marcha por un buen rato. Puede apagar el motor en cualquier momento, eso no tiene influencia ni ventajas o problemas.



Infierno bajo el capó

Mi Corsa GLS con gas vehicular tiene muy elevada la temperatura bajo el capó y quisiera para disipar el calor, ponerle una entrada de aire. ¿Es recomendable esa modificación?

Mario Guzmán

No, señor. De lo que se trata es sacar el aire caliente y eso se hace facilitando la salida antes que la entrada del mismo. Probablemente con ese hueco no obtiene nada, no funcionaría sino a alta velocidad y la estética del carro se compromete.

Es normal que bajo el capó haya calor, el escape está a unos ¡800 grados!, el radiador a 100, etc.

Problemas con el encendido en frío

Cuando la condensación confunde

Hace aproximadamente un año le cambié el empaque de la culata a mi Allegro 1995 porque el agua se estaba saliendo por el escape. Ahora está ocurriendo lo mismo y no me he dado cuenta si el carro ha sufrido de recalentamiento. ¿Qué puede estar pasando para que falle el empaque en tan poco tiempo?

John Alvarado



Lo cambió innecesariamente porque si el empaque estuviera dañado, el aceite se habría contaminado y en breve, el motor no enciende pues pierde la compresión. Ese fenómeno se da por condensación de agua en los silenciadores y tubos del escape que se evapora cuando calientan y es un fenómeno normal que no requiere atención. Fíjese que cuando hace mucho frío, es frecuente ver ese vaho saliendo de los exostos de los carros.



Cuando el agua hace mal

Tengo un Golf 1997. Cuando lo mando a lavar comienza a fallar el distribuidor. ¿Qué hago para que esto no suceda?

Mario Patiño



En todo motor, la humedad y el agua misma afectan las conexiones eléctricas. La única forma de evitarlo es tapar el distribuidor con un plástico y de todas maneras lavar el motor con menos frecuencia porque siempre suele arrastrar consecuencias como las que cita.



Pasar los charcos a alta velocidad daña los rodamientos



El agua puede dañar algunos componentes

Aire Acondicionado que no enfría

Tengo una Ranger 2011 a la que cuando acciono el aire acondicionado, el sistema no enfría. Veo que la polea donde engancha el dispositivo del aire, no lo hace. ¿Cuál será la falla?

Santiago Rodríguez

La conexión del compresor con la polea se hace electromagnéticamente con la señal que se envía desde el interruptor de la cabina. Hay que ver si está operando ese contacto y con un electricista conocedor, hacer un contacto directo de corriente y ver si en ese momento se produce el enganche del clutch que suelta o conecta el AC. Si se produce el acople, es posible que haya alguna fuga del gas en el sistema y entonces no enfría.