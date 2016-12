Desde el pasado lunes 15 de agosto y hasta el domingo 21 se realizó en Monterey, California, una nueva edición de la Monterey Car Week, evento que reúne a varios de los vehículos clásicos más importantes del mundo en una muestra bastante exclusiva.



Como novedad para este año se creó el premio ‘Peninsula Classics Best of the Best’ por el que compiten los ganadores de los eventos más exclusivos del año pasado. Específicamente, se tuvieron en cuenta a los ganadores del Pebble Beach Concours d’Elegance, Quail Motorsports Gathering, Goodwood Cartier Style et Luxe, Amelia Island Concours d’Elegance, Cavallino Classic y el Royal Concours of Elegance.



El gran ganador de la primera edición de este premio, elegido por 23 jurados, fue un Talbot Lago T150C SS “Goutte d’Eau” de 1937, propiedad de Peter Mullin y ganador el año pasado en el ‘Goodwood Cartier Style et Luxe’.



A continuación les mostramos en detalle los concursantes de este prestigioso premio.



Talbot-Lago T150C SS “Goutte d’Eau” 1937

Ganador del ‘Goodwood Cartier Style et Luxe’ en 2015, así como de otros tantos concursos, una de las cosas más atractivas de este auto en específico es que su dueño, un empresario y fundador de The Peter Mullin Automotive Museum Foundation, lo usa para lo que fue creado. De hecho lo manejó 1.600 kilómetros en Europa por los Alpes de Francia, Suiza e Italia, y además lo considera como el favorito de su colección. Obviamente dice que no pensaría en venderlo.

Talbot-Lago

Alfa Romeo Tipo 33 Stradale 1968

Los 257 km/h de velocidad máxima y 0 a 100 km/h en 5.5 segundos cortesía de su motor V8 de 230 caballos de potencia lo hacen un vehículo rápido incluso hoy en día. Y no debería extrañar, pues fue una versión de calle del Alfa Romeo 33/2 de carreras. Esta unidad en particular fue restaurada minuciosamente en 2004, momento desde el cual ha ganado varios premios, incluyendo el ‘Best of Show’ de ‘The Quail: A Motorsports Gathering’ de 2015 que le dio el pase para competir en este ‘Best of the Best’.

Alfa Romeo Tipo 33

Isotta Fraschini Tipo 8A S Sport Cabriolet 1932

A pesar de sus 84 años de edad, este vehículo, ganador el año pasado en el ‘Pebble Beach Concours d’Elegance’, apenas ha tenido cuatro dueños. Habiendo pasado casi toda su vida en Europa, lleva solo dos años en Estados Unidos donde su actual propietario no solo disfruta de su estampa irrepetible, sino una motorización envidiable en su época: un ocho cilindros en línea de 7.3 litros, 160 caballos de potencia y una velocidad máxima de 150 km/h.

Isotta Fraschini Tipo 8A S

Ferrari 166 P/206 SP Dino 0834 1965

Único en el mundo, fue gestado por Scuderia Ferrari en 1965 para competir en diferentes carreras, muchas de las cuales logró ganar con los italianos Giancarlo Baghetti y Ludovico Scarfiotti a sus mandos. Con esta destacable hoja de vida, uno de sus triunfos luego de retirarse de las carreras fue el ‘Best of Show’ del ‘Cavallino Classic’ realizado el año pasado en Palm Beach, Florida.

Ferrari Dino

Mercedes 60HP Simplex 1903

Su cupo para este ‘Best of the Best’ llegó luego de ganar en el ‘Royal Concours d’Elegance’ y es uno de solo cuatro unidades sobrevivientes de este modelo. En su momento fue el tope de gama, con un motor de 60 caballos de potencia, transmisión de cuatro velocidades y bajo centro de gravedad; todo un deportivo en su momento.

Mercedes Simplex

Cord L29 Brooks Stevens Speedster 1930

Como su nombre lo indica, este auto fue diseñado por Brooks Stevens, reconocido diseñador de la época, quien le dio un estilo que para muchos define las líneas de los mejores vehículos de su momento: un frontal largo, estampa delgada, una parte trasera redondeada y una cabina abierta. Esta unidad en particular, una de las menos de 5.000 que se fabricaron, ganó el año pasado en el ‘Amelia Island Concours d’Elegance’.