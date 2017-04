Tonka para adultos

El resultado fue la construcción de un fierro de verdad verdad, diseñado con su propia estética y las soluciones técnicas y tecnológicas de la automotriz japonesa. Es conocido como el ‘trepador de rocas’ por los locales.



Si hay dos marcas que simbolizan fortaleza y durabilidad, esas son Tonka y Toyota. La primera por la manufactura de sus camiones y todoterrenos de juguete, y Toyota por sus robustos modelos troperos, especialmente por la pick-up Hilux, la joya de la corona de la casa japonesa, líder en unidades vendidas globalmente desde su aparición, en 1968, gracias a un enorme prestigio que se le atribuye exclusivamente a su calidad.



De ahí que la idea Hilux Tonka Concept no sonara extraña para los amantes de este tipo de vehículos, especialmente para quienes accedieron a un modelo similar, pero a escala bebé, que los ponía a soñar a futuro cuando apenas aprendían a caminar y que hoy los remite a su más tierna infancia cada vez que lo ven parqueado en las alacenas de las jugueterías.



¿Por qué, entonces, no fabricar un juguete para adultos? La idea se les ocurrió a los directivos de Toyota en Australia, quienes decidieron celebrar ‘en grande’ el récord de ventas de la pick-up Hilux en ese país a través del diseño de un vehículo especial que recorriera la historia personal de sus clientes más cercanos.

.

.

Para darle una apariencia off road más agresiva, Toyota recurrió a la fibra de carbono, aplicada en la defensa frontal y el capó, y a una tira de luces ledes sobre el techo, que no solo la hace ver como el juguete de marras, sino que además provee una visión nocturna de calidad óptima. El mismo tratamiento recibió la puerta del platón, la cual incorpora un spoiler con dos entradas de aire para optimizar su aerodinámica.



Por supuesto, la carrocería, las llantas y accesorios como las barras protectoras y el mismo platón recibieron el look Tonka característico, con los colores oficiales de la marca y detalles como los bidones para almacenar Acpm durante largas travesías y el enorme caucho de recambio que atornillaron sobre el piso de la cajuela.

.

.

La Toyota Hilux se prestó para estas modificaciones gracias a que posee una carrocería muy amplia, montada sobre un esqueleto rediseñado completamente para la versión 2016-2017, que desembocó en una pinta estilizada, dimensiones más generosas (5.335 milímetros de largo, 1.815 de ancho y 1.815 de altura) y un platón de 1.525 milímetros de largo x 1.540 de ancho x 480 de alto, capaz de llevar entre 835 y 925 kilos reales de carga.



Tiene una suspensión menos ‘agresiva’ que la de su antecesora cuando circula sin carga, para lo cual fueron estiradas las ballestas de la suspensión trasera sin sacrificar su capacidad de carga, una decisión que se agradece cuando el vehículo circula en carretera y, especialmente, al realizar maniobras extremas, como la evasión o los frenazos de emergencia.

.

El modelo Tonka, por su parte, fue concebido, diseñado y ensamblado específicamente por los ingenieros de Toyota Australia, que utilizaron el modelo SR5 con motor turbodiésel de 2.8 litros (el mismo que rueda en nuestro país).

.

Con todos los juguetes

El proyecto Hilux Tonka Concept partió de una Hilux doble cabina convencional a la que le aplicaron llantas de 35 pulgadas y le elevaron la carrocería 150 milímetros más del piso para soportarla luego sobre ejes de alto rodamiento y una suspensión de comportamiento superior. Esto le permite trepar sobre cualquier superficie, como si se tratara de un juguete manipulado por una mano infantil sobre una arenera.

Tonka para adultos

DATOS

​

La marca Tonka, hoy propiedad de la compañía de juguetes Hasbro, cumplió 70 años de existencia en el 2016 y, por la calidad y el prestigio de sus productos, fue incluida en el National Toy Hall Of Fame, un museo con sede en Rochester (Nueva York) que reconoce la trascendencia de los juegos didácticos.



920.000 unidades de hilux había colocado Toyota Australia hasta febrero de este año, y 16 millones fue el registro de ventas mundiales desde su entrada al mercado, en 1968. Toyota Motor Corporation nació en 1933, cuando Toyoda Automatic Loom creó la división de automóviles.