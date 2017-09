Hay que cambiar de electricista

Tengo un Symbol 2004 que en algunas ocasiones, cuando le doy encendido, suena como si el arranque estuviera pegado y no enciende. Lo llevé al electricista y me recomendó cambiarlo, pero el problema continúa.

Federico Londoño



Asumo que si suena como si estuviera pegado es porque no gira el arranque, lo cual puede ser porque el automático está recalentado y se aísla, negando el paso de corriente al motor eléctrico. Como es un daño ocasional, eventualmente el arranque puede tener algún problema, pero este componente es perfectamente reparable sin cambiarlo; y en ese caso, luego del consejo que cita que le están dando, el primer cambio que debe hacer y más recomendable es el del electricista.



Acabo de adquirir un Vitara All-Grip AT GLX FS 1.6 litros, modelo 2018. Me informan en el concesionario que se le debe poner gasolina extra por ser un carro importado. No discuto la necesidad de usar extra, pero lo que no me convence es el argumento: “por ser importado”. Agradeceré su opinión en cuanto la necesidad de usar este tipo de combustible.

Francisco José Restrepo



Prácticamente la mitad de los carros que se venden en Colombia son importados y la gran mayoría, no necesita gasolina extra pues esto depende de las características internas del motor y nada tiene qué ver con su origen de fabricación. Una información poco técnica le da su vendedor. Seguramente puede usar su motor con gasolina corriente.

?Por que no hay consistencia en las distancias para los cambios de aceite?

Cambio de aceite cada 5.000 kilómetros

Tengo una X-Trail. Según el concesionario hay que cambiar el aceite cada 5.000 km. Así lo he hecho en los últimos 5 años. Hace poco usted le respondió a un lector que el cambio debe ser cada 8.000 km. ¿Será que en mi carro puedo hacer lo mismo?

Daniel Ramírez



Puede hacerlo sin ningún problema cada 8.000 y hasta 10.000 kilómetros usando un filtro de buena calidad, ojalá el original. Muchos concesionarios exigen y recomiendan cambiarlo a los 5.000 kilómetros pero eso no es técnicamente correcto, salvo para el balance financiero del taller.



Sistema de frenos

Problema con los frenos

Tenemos un Mazda3, 2.0, modelo 2007. El pedal del freno está muy largo y en el taller no pudieron graduarlo aduciendo que era la bomba del freno que debía ser reparada o en últimas cambiarla. También me dicen que puede ser el módulo del ABS que pudo dañarse por haberse mojado. ¿Qué tan acertados son esos diagnósticos?

Alcira Holguín

​

Muy imprecisos los diagnósticos. El módulo del ABS es sellado y está hecho a prueba de todas esas eventualidades, pues sería un peligro que con una salpicada en un charco el carro perdiera los frenos o que estos funcionen irregularmente. Los frenos, cuando son cuatro discos, no necesitan ajuste, y cuando hay campanas atrás, las bandas también se calibran solas cuando el auto va en reverso y se frena. Si las bandas estuvieran muy gastadas, si ese carro tiene ese sistema, es posible que el pedal esté largo y puede probarlo subiendo un punto o dos la palanca del freno de mano, siempre y cuando el carro se puede empujar libremente en esa condición. Si corrige la altura del pedal, haga esa reparación. La bomba cuando está dañada pierde el líquido y eso es visible, pero puede ser que la fuga vaya al booster y en ese caso hay que bajarla y revisarla por seguridad.



Hay que estar pendiente de los avisos en el tablero.

No saben qué significa la alerta

Tenemos una camioneta Koleos 2016, aún en garantía. Desde los 8.000 kilómetros aparece un mensaje que textualmente dice “alerta puerto muerto activa”. La llevamos a los talleres del concesionario y después de múltiples revisiones nos dicen que es normal que este aviso aparezca en la zona de mensajes, cada vez que se enciende el vehículo. Nosotros no estamos de acuerdo, porque si dice alerta es por algo. ¿Qué podemos hacer?

Cecilia Solarte de Piedrahíta



Es posible que sea parte del chequeo que hacen los computadores de todos los sistemas cuando se abre el switch de encendido y eso es propio de cada carro pero lo mejor sería que en la vitrina del concesionario le hagan la operación similar a la de su camioneta en otros vehículos y ve si en todos sale la alerta. Si no aparece, deben corregirla en el taller y no salir con disculpas. Si es así, pues asumirlo, pero es raro que hayan intentado corregirla la alerta si eso fuera algo normal en todos los carros. Lo habrían dicho desde la primera visita al taller.



