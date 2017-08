10. Si se exige el motor, sube la temperatura y se apaga

Tengo un carro Renault Stepway, modelo 2011, al que cuando ha estado mucho tiempo en trancón o subiendo, de Ibagué a Bogotá por ejemplo, se le sube la temperatura y entonces se apaga. El carro no da arranque hasta que pasan alrededor de unos 30 minutos. Ya le hice revisar el sistema de refrigeración, pero todo parece estar normal y sin irregularidades. ¿Qué motivo cree usted que puede estar provocando esa falla?

Fernando Laverde



No debe estar normal el sistema de refrigeración porque se calienta y en esas ocasiones el sistema tiene una protección que detecta el problema y apaga el motor. De todas maneras, independiente de que se recaliente, esos motores de arranque son propensos a aislarse cuando hay mucho calor en el habitáculo y el automático no dispara la señal para hacerlos girar.

9. Problemas con el encendido

Tuve problemas al encender mi Gol 2006, pero finalmente lo logré. La situación se presenta en frío o caliente y me dicen que pueden ser las bobinas, el arranque o el módulo de encendido. ¿Qué será?

Ana María Galán



El arranque, si está malo, no hace girar el motor y deduzco que está más que bueno por la cantidad de intentos que debe hacer para prenderlo. Tampoco es lógico que sean las bobinas o el módulo de encendido pues esas partes eléctricas y electrónicas no son de funcionamiento aleatorio, caminan o no, como un bombillo. Vaya a un sitio especializado. Eso no se arregla cambiando cosas intuitivamente.



8. Calidad de los refrigerantes

¿Será que puedo mezclar los refrigerantes de diferentes tipos de marcas? ¿Cómo hago para identificar uno bueno de uno malo? ¿Existe alguna herramienta para esto?

Carlos Rodríguez



Los refrigerantes finos, como los líquidos para frenos deben ser todos compatibles, sin importar su color. Pero es mejor cambiar todo para que la proporción de mezcla con el agua sea la correcta. Existe un medidor de densidad, similar al que se usa para mirar el ácido de la batería, que indica la calidad y el estado del refrigerante. La marca y el precio, así como el expendido, le darán el 90% de las bases para saber que hay unos mejores que otros. Y otros que son pura anilina.

Sistema de arranque de GM

7. Le falla la ‘pera’

Tengo un Aveo Family modelo 2013. Desde hace un año tiene fallas continuas en las luces de freno traseras, incluido el tercer stop. Una vez descartado el tema de bombillos, ajusté y cambié lo que llaman ‘pera’ y que se encuentra bajo el pedal del freno. ¿Es muy frecuente esa novedad en este tipo de autos? ¿Qué referencia de ‘pera’ debo instalar para evitar este fallo tan recurrente?

Camilo Barreto M.



No creo que sea frecuente ese problema. Es un simple switch que se activa con el recorrido del pedal, que va en una unidad sellada pequeña que llaman pera. Debe instalar la original y verificar que sea un repuesto genuino y que quede bien colocado y firme. Usted mismo puede hacerlo, es muy sencillo.



6. Tiene un ruido al echar reversa

Mi carro es un Cruze 2012. Desde nuevo ha presentado un ruido al dar reversa combinado con el frenado. El concesionario lo revisó exhaustivamente y no pudo arreglarlo pues que no saben qué pasa. ¿Qué podrá ser? ¿Será importante?

Marta Doris Parra



Suele pasar en algunos carros que las pastillas de los frenos cogen juego en las mordazas y al girar los discos en sentido contrario, se acomodan y hacen ruido. Todo en frenos es importante, pero creo que con un poco de observación en las condiciones del ruido, puede precisar en cuál rueda es y proceder a revisarlo puntualmente.

La cámara de reversa es obligatoria en Estados Unidos

5. Se vacía el tarro del agua

Tengo un Mazda Asahi 626, modelo 1995, al que constantemente tengo que estarle llenando el tarro de agua que va al radiador. El carro está en perfecto estado con sus piezas originales. En el taller no le encuentran filtraciones por ningún lado pero el frasco se vacía con mucha frecuencia. ¿Es esto normal? ¿Qué podría estar sucediendo?

Sandra López



Tiene que haber escapes de agua pues esta no debe salirse del sistema y perder nivel. Haga una prueba bien desarrollada con las herramientas que presurizan el sistema y verifican el sellado de la tapa. Nada diferente a fugas puede estar sucediendo, salvo que el motor ande muy caliente, se generan vapores que buscan salida por el circuito de alivio que abre la tapa pero en ese caso será evidente que indique recalentamiento en el termómetro.



4. Reparar una Run Flat

¿Una llanta de tipo Run Flat se despincha con taco o parche?

Rodolfo Raful



Lo usual y técnico es un taco. Cuando hablan de parche interno es porque la ruptura afectó la carcasa y en ese caso ya la llanta ha perdido propiedades e integridad y el recurso de vulcanizar un parche internamente es un remiendo, común en muchos casos, pero no es el procedimiento técnico correcto. Cuando una llanta pasa por esa cirugía artesanal, debe pasar la mayor cantidad de tiempo posible en convalecencia en el baúl como repuesto.





3. Bota mucho humo

Tengo un D-Max diésel y en repetidas ocasiones me ha parado la policía diciendo que estoy contaminando porque bota mucho humo. Sin embargo, en los controles sale todo bien ¿Por qué razón estos motores botan tanto humo?

Mario Ruiz



Todo humo negro que sale por el escape de un motor diésel significa ACPM sin quemar, en la mayoría de los casos por mal ajuste de la bomba de inyección.

HUMO QUE contamina

2. Sigue el consumo de aceite

Luego de realizar la reparación al motor de mi carro, un Swift 1.0, este quedó pasando aceite. Entonces el mecánico procedió a cambiar el empaque de válvulas, sin que se solucionara el problema. Ahora me salen con que “se deben cambiar los anillos, por que salieron malos”. Es eso cierto o es culpa del taller.

Jorge Bernal



Quiere decir que no fue bien hecha la operación. El empaque de la tapa de las válvulas no tiene nada que ver con el consumo interno de aceite del motor. Si está mal puesto, hay una fuga bastante escandalosa de lubricante que usted ya habría notado. Es posible que hayan salido malos los anillos, pero oyendo el concepto del mecánico, francamente pienso que hay cosas mal, como por ejemplo el tamaño de los anillos y su instalación, la rectificación y bruñido del bloque, los cauchos de válvulas mal colocados o los olvidaron. En un caso de esos en los cuales se paga una reparación general, es obviamente garantía del taller que todo quede perfecto y debe responder por los componentes que usó, bien sea que ellos mismos los hayan comprado o también rechazando los que usted pudo llevar por dudas de su calidad.



1. Se empañan lo vidrios

Tengo un Kia taxi 2017. Cuando llueve se empaña el vidrio delantero y el aire no mejora la visibilidad, por lo que me toca abrir las ventanas. ¿Qué producto es bueno para evitar que se empañen los vidrios?

Alfredo León



El único desempañador eficaz es el aire acondicionado. Si no tiene, ponga la calefacción a tope (llave en el rojo) y el ventilador al máximo, pero es lento el proceso. Abrir los vidrios para equilibrar las temperaturas es la solución. Productos para eso hay algunos pero no tienen una acción duradera; son como los desempañadores que venden para los espejos de los baños que hay que aplicarlos constantemente.