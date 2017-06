Toyota GT86: el rey mundial del Drifting

Toyota logró por segunda ocasión el récord Guinness al derrape más prolongado del mundo hecho con su coupé deportivo GT86, esta vez a manos del piloto y periodista sudafricano Jesse Adams.

Adams logró llevar el Toyota GT86 durante más de 6 horas en modo derrape y lo hizo en una pista circular mojada en la que realizó más de 1000 vueltas y completó un recorrido de 168.5 kilómetros, que se convierte ahora en récord mundial en esta modalidad.

Toyota GT86 el rey de drifting

El anterior registro orbital estaba en manos del piloto alemán Harald Muller quien en 2014, también al mando de un Toyota GT86, recorrió 144.12 kilómetros en una pista de Turquía.

Así, el Toyota GT86 se convierte en el rey mundial del drifting y con el plus de que no se le realizó ninguna modificación al automóvil, que rodó en modo 'cangrejo' a un promedio de 29 kph, pues sólo se le instaló un tanque adicional de combustible para no tener que parar a cargar combustible.