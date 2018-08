El mejor mantenimiento que se le puede hacer al aire acondicionado del carro es usarlo. La razón es que el elemento móvil que hay en el sistema es el compresor, cuya lubricación se hace con unas pocas onzas de un aceite especial que lleva para lubricar sus mecanismos y pistones y que se mezcla en mínimas proporciones con el gas que lo hace circular.

Relacionadas

Ese aceite no se cambia, pues el compresor es una unidad que no tiene servicio ni reparación. Se le pueden reparar elementos accesorios como el rodamiento, la polea y el clutch, así como algunos sellos de las tapas, pero son externos a la unidad de carga. Por lo tanto, no se preocupe por esa pieza.



El compresor consume algunos caballos de la potencia del motor y esto es inevitable, y también se manifiesta en un pequeño aumento del gasto de gasolina. Todo confort cuesta.



Lea también: consejos para que el AC no malgaste combustible



Aire acondicionado

Además de mantener la cabina a una temperatura cómoda, usualmente entre 20 y 22 grados, el aire acondicionado también es un factor de seguridad porque se puede conducir con las ventanas cerradas, cosa que es obligatoria cuando está encendido para obtener su máxima eficiencia. Ese buen clima genera menor desgaste físico al conducir y, por ende, más atención a la ruta.



Lea también: ojo con el sol al conducir en carretera



Aire acondicionado

Para aprovecharlo de la mejor manera, hay varios trucos. Si la cabina está muy caliente, es mejor dejar la puerta abierta unos minutos para ventilarla con aire externo. La cabina puede llegar a 60 grados centígrados, luego no es fácil enfriarla de inmediato, y prender el ventilador del AC al máximo no ayuda.



Dependiendo de las condiciones, se usa la ventilación cerrada de la cabina o la entrada de aire ambiente. Inicialmente, es recomendable abrir la entrada externa porque el aire ambiente no estará nunca a la temperatura de la cabina en calor extremo y ayuda a enfriarla. Cuando ya la temperatura esté estable y más baja, es mejor usar la ventilación cerrada, ya que el aire interno es más limpio y el aire acondicionado trabajará menos.

Algunos no usan el Aire acondicionado por considerar que es tóxico.

Si hay humedad, el mejor desempañador es el aire acondicionado, y si hace mucho frío, alterne entre la salida de calor del calefactor con el AC para tener limpios los vidrios.



Es normal buscar que el chorro de aire frío llegue a la cara, pero lo mejor es poner las rejillas hacia el techo, de tal manera que haya una circulación en la cabina y esta se homogeniza con mayor rapidez.

Aire acondicionado

El aire que llega a la cabina pasa por un filtro donde se queda toda la mugre de la ruta y los autos vecinos. Este se tapa rápidamente y baja la eficiencia del sistema, por lo cual hay que cambiarlo con frecuencia.



Cuando el aire pierde rendimiento, es probable que el gas se haya salido, en cuyo caso no se repone sin antes buscar la fuga con detectores especiales que permiten ubicarla.



Lea también: uso del aire acondicionado para que no consuma combustible