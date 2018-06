Las vallas voladoras de Airbus

Últimamente, en Airbus han entregado aviones de pasajeros muy curiosos y simpáticos que a la vez generan cariño entre sus pasajeros.



Esto no es nuevo. Ya en 1973, Alexander Calder, artista famoso, pintó un avión de la extinta Braniff con sus colores y diseños especiales. Seguramente los hubo antes, y en los aviones militares las decoraciones son usuales y más en los de combate.



Últimamente, el asunto se ha generalizado y tomado un cariz más comercial, pero en los últimos diseños de los aviones entregados por Airbus a sus clientes se han visto diseños muy alegres y alegóricos de sus actividades fuera del aire, que a la vez son atractivos y temas de conversación para la clientela a bordo y también para quienes los vean en el aeropuerto o volando en sus vecindarios.



Un tema muy usual es ilustrar en los fuselajes los principales símbolos del país de la aerolínea, además de sus distintivos en la cola, pues es tradición que lo primero que se agrega al avión en proceso de fabricación es su empenaje con el escudo de la empresa y este se mantiene hasta finalizar los vuelos de prueba, cuando pasa a la pintura general.

Brussels Airlines puso en servicio un A320 en febrero del 2017, cuya decoración le rinde homenaje al festival de música Tomorrowland, que cada año reúne a cerca de 10.000 personas en Amberes, Bélgica. El avión se llama ‘Amare’ y el lema: “We fly to you to the home of Tomorrowland”.

.

China Eastern y el Shanghai Disney Resort ordenaron un A330 con la imagen de ‘Toy Story’. Buzz Lightyear y Woody aparecen en los costados del fuselaje, además en el techo del interior del avión destacan Woody y Lotso, entre otros personajes. El menú a bordo, así como los cubiertos, alimentos y bebidas, también están basados en ‘Toy Story’.

.

Tintín y sus personajes no podían faltar en otro A320 de Brussels, pues su creador es de esa nacionalidad. Este avión ilustra la historieta del ‘Tesoro de Rackham el Rojo’, en la cual un tiburón-submarino es el eje de la aventura.

.

All Nippon Airways (ANA) de Japón, pidió tres A380. El primero de ellos tiene la figura de ‘Flying Honu’, la tortuga hawaiana, símbolo de buena suerte y prosperidad.

.

Desde marzo del 2017, este A380 de Emirates, el principal patrocinador del Real Madrid, surca los aires con las imágenes de Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Sergio Ramos, Karim Benzema y Marcelo, en ambos lados del avión. El ‘livery’ cubre nada menos que una superficie de más de 500 metros cuadrados.



.