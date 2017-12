Cuando un fabricante detecta que alguno de sus modelos tiene alguna pieza defectuosa, un sistema que no funciona correctamente o un fallo de cualquier tipo, debe realizar un llamado a revisión (o recall, como se le dice en inglés) para que a través de su red de servicio se puedan hacer las correcciones necesarias.



Usualmente al detectar estos fallos los representantes de la marca deben contactar a los propietarios de los vehículos afectados, algo que deja de ser sencillo en los casos en que estos ya fueron vendidos por su primer dueño a otra persona o cuando se trata de aquellos que ya son más “viejos”.



En esos casos algunas marcas en Colombia pueden pedir al Runt que por medio del VIN (ver ‘¿Qué es el Vin?’) del vehículo les permitan obtener los datos del propietario actual, pero el costo de ese servicio deja de ser asequible entre más vehículos afectados haya y no siempre es del todo confiable. Otras también optan por difundir el llamado a revisión por medio de avisos en periódicos.



Sin embargo, la marca solo puede hacer esa parte de comunicación y por esta razón es que los propietarios también tienen obligación de estar siempre atentos a ese tipo de informaciones e igualmente de revisar si hay algún llamado a revisión vigente para su vehículo.

Para hacer esto hay varias opciones. La primera es contactarse con los centros de atención de la marca para que por medio del VIN (serial que aparece en la tarjeta de propiedad) puedan revisar en la base de datos si tiene algún llamado vigente y, en caso tal, le informen cuáles son los pasos a seguir para que las fallas sean corregidas.



Otra opción es consultar a través de la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio (siguiendo la ruta: Protección al consumidor - Consumo seguro - Campañas de seguridad - Campañas de seguridad automotores), donde hay un buscador que lo lleva al listado con los llamados a revisión vigentes en el país y toda la información necesaria para contactar a la marca.



Que no todos los llamados sean por fallas que pongan en peligro a los ocupantes del vehículo no quiere decir que no se deban hacer, y en todo caso no informarse al respecto puede salir muy caro si ocurre un accidente por no corregir la avería y se prueba que no se hizo por negligencia del propietario.



Un punto importante a tener en cuenta es que dichas campañas son ordenadas y financiadas directamente por el fabricante y no por los representantes en cada país, así que estas no tienen ningún costo para los propietarios. Igualmente estas campañas no se limitan a alguna marca, gama o tipo de vehículo, pues cualquiera puede verse afectado.

Tampoco es viable que una marca esconda el llamado para que el defecto no sea público debido a que tiene la obligación de registrar la campaña de servicio ante la Superintendencia citada, pues en el caso de algún reclamo por parte de un usuario, si no se ha cumplido con este requisito, la marca asume todo tipo de consecuencias legales e indemnizaciones.



Así que lo mejor que puede hacer, así sea por descartar y así su vehículo esté funcionando sin problemas, es contactar a la marca o revisar en el buscador de la página de la Superintendencia si hay alguna campaña de revisión vigente.

¿Qué es el VIN?

​

Son las siglas en inglés de Vehicle Identification Number (número de identificación del vehículo), algo así como la cédula que permite identificar a cada uno; también se le conoce como número de chasís. Está compuesto por una secuencia de 17 dígitos alfanuméricos que están grabados en diferentes partes del vehículo y que en todo caso aparecen en la licencia de tránsito (tarjeta de propiedad).



Los tres primeros dígitos identifican al fabricante o ensamblador; del cuarto al noveno están los códigos que describen características como el número de puertas o cilindraje; y del dígito 10 al 17 se especifican el año modelo y el consecutivo de fabricación o ensamblaje.

Llamados a revisión en 2017

​

Según la información contenida en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio, algunos de los llamados a revisión en Colombia iniciados en el año 2017, por diferentes tipos de fallos, incluyen a los siguientes vehículos: Ford Mustang (2013, 2014); Ford Fiesta (2014, 2015); Ford Focus (2011 - 2016); Maserati Ghibli (2013, 2014); Maserati Quattroporte (2014); Jaguar XF (2013 - 2015); Jaguar F-Type (2017); Jaguar XE (2017); Mazda2 (2008 - 2015); Nissan Tiida (2006 - 2012); Audi Q5 2.0 (2009 - 2011); Audi A5 2.0 (2009 - 2011); Audi A4 1.8 (2009 - 2011).