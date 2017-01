Las previsiones para el 2017 citan cifras muy parecidas, pues el aumento del IVA aleja las perspectivas de crecimiento que se tenían. Las motos, también en picada.

Chevrolet Sail

La caída del 10.6 por ciento del mercado de vehículos en Colombia indica que la pendiente que transita este sector mantiene un descenso que va paralelo con la situación económica del país. A pesar de los esfuerzos y la dinámica de las marcas por ofrecer mejores condiciones a los compradores, las circunstancias externas, como la subida impresionante de la tasa de cambio y ahora del IVA, actuaron como un freno de mano que no les ha dado oportunidad a las cifras del sector de pasar al campo positivo.



De todas maneras, haber vendido 253.681 unidades en condiciones adversas, de incertidumbre política y económica, se debe mirar como un resultado decente, que indica que el escenario –a pesar de las fluctuaciones– sigue siendo una plaza de negocios interesante, aunque más pequeña.

Kia Picanto

Como estaba previsto el tamaño del mercado, todos los vendedores de vehículos hicieron sus ajustes y previsiones según las perspectivas, y si bien –como siempre lo dicen– así crezcan y ganen más, tuvieron un “año muy duro en el cual obtener resultados positivos no era tan fácil. Eso se refleja en los cambios de gestión de varias marcas, que desde sus casas matrices buscaron distribuciones más dinámicas, como sucedió con Peugeot, Citroën, Jaguar y Land Rover, entre las más vistosas.

MERCADO AUTOMOTOR POR LÍNEAS 2016 VS. 2015 (* Fuente: Fenalco y otras con base en RUNT)

La caída de Hyundai, explicable por la publicitada controversia entre la antigua representación y los nuevos gestores ecuatorianos, les dejó espacio a sus competidores, pero no se le puede achacar alguna dosis de la baja de las ventas globales a su parálisis, ya que esa clientela se fue a otras marcas y su regreso no va a significar un crecimiento, sino un nuevo reajuste de la torta en el curso de este año.

Renault Duster

Lanzamientos de todas las marcas, avances tecnológicos de última generación en las vitrinas, vehículos para todos los gustos y usos, gran apoyo del sector financiero y un consumo de todas maneras importante, suman para contrarrestar un entorno hostil conformado por vías inadecuadas, impuestos por todos los conceptos, ciudades taponadas, peajes venenosos, restricciones y hasta días sin carro, que no son propiamente argumentos atractivos para comprar automóviles.

También se puede citar algo de saturación, pues por esas razones el uso de los carros ha bajado y acumulan poco kilometraje, por lo cual los motivos para cambiarlos o renovarlos se aplazan. Cuando las ventas de motos acusan una baja importante en el 2016, quiere decir que muchos clientes han puesto neutro a la espera de mejores momentos de sus ingresos en todos los niveles de la sociedad.

Chevrolet Spark

Con excepción de Mazda (+15%), Renault (+4%) y Volkswagen (+1.4%), dentro de las primeras diez casillas, todos los otros grandes actores del mercado y de las cifras perdieron ventas y participación. Aunque sigue siendo la más grande con 60.087 ventas, Chevrolet decayó un 11.4 por ciento, y marcas de mucha visibilidad como Kia (-7.4%), Nissan (-9.7%), Ford (-1.2%), Toyota (-5.7%), Suzuki (-15.4%) y Hyundai (-66-2%) tuvieron resultados a la baja.

Las previsiones para el 2017 eran mejores hasta cuando apareció el nuevo IVA. Expertos consultados por MOTOR pensaban que el mercado podía crecer hasta un 6 por ciento con respecto al 2016, lo cual supondría una recuperación pequeña, pero ahora calculan que el aumento del IVA causa un frenazo del 8 por ciento. O sea, si las cosas son normales, las cifras que nos esperan no se van a alejar mucho de lo logrado el año pasado. Y eso que se sumará el arrastre de algunas unidades adicionales que quedaron por facturar del pasado Salón, que en esta oportunidad no logró, como sucedió en el 2014, salvar el año cuando era inminente la disparada del dólar y la gente se lanzó a comprar a ‘precio viejo’. Esta vez, el susto del nuevo IVA no fue suficiente.

MERCADO AUTOMOTOR POR MARCAS, 2016 VS. 2015

11. Mercedes-Benz: 4.646; 4.303 (-7.4) 12.Hino: 2.398; 2.715 (13.2) 13. BMW: 2.541; 2.516 (-1.0) 14. Jac: 2.243; 2.364 (5.4) 15. Foton: 2.600; 2.146 (-17.5) 16. Chery: 3.553; 1.987 (-44.1) 17. Honda: 2.016; 1.922 (-4.7) 18. Mitsubishi: 1.778; 1.515 (-14.8) 19. Audi: 1.656; 1.466 (-11.5) 20. Dodge: 1.862; 1.207 (-35.2) 21. Subaru: 923; 1.020 (10.5) 22. DFSK: 1.629; 942 (-42.2) 23. Jeep: 1.243; 840 (-32.4) 24. Changan: 558; 826 (48.0) 25. Volvo: 1.018; 820 (-19.4) 26. Ssangyong: 784; 772 (-1.5) 27. International: 1.401; 579 (-58.7) 28. Great Wall: 897; 460 (-48.7) 29. Mini: 520; 415 (-20.2) 30. Baic: 512; 356 (-30.5) 31. Mitsubishi Fuso: 262; 348 (32.8) 32. Freightliner: 633; 295 (-53.4) 33. Peugeot: 245; 289 (18.0) 34. JMC: 389; 271 (-30.3) 35. Kenworth: 998; 267 (-73.2) 36. Scania: 199; 236 (18.6) 37. Citroën: 239; 223 (-6.7) 38. Land Rover: 375; 209 (-44.3) 39. Changhe: 252; 180 (-28.6) 40. Fiat: 967; 169 (-82.5)



MN: Marca nueva / ND: Dato no disponible



Nissan Frontier

​Las ventas de motos cayeron más que las de carros porque las cifras del Runt indican que se matricularon 568.132 contra 662.951 del 2015 y 659.137 en el 2014. La desaceleración de la economía golpeó todos los frentes del sector de la movilidad. Dice mucho la cifra de ¡97.819! Compradores de motos menos.