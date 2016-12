Ventas 2016: El sector respira lentamente

Se espera un empujón del Salón del Automóvil en noviembre. Las acciones de los autos ensamblados crecen con respecto a las de los importados, pues ahora son el 38,8 por ciento del mercado.



Los indicadores de las ventas de vehículos parecen haberse estabilizado, pero, desafortunadamente, a la baja, según se puede leer en las cifras de las ventas semestrales de vehículos, que muestran una caída general del mercado de un 13,4 por ciento, lo cual proyecta una cifra final de unas 244.000 unidades a diciembre. Y como van las indicaciones de la economía y los altos precios de los nuevos por el cambio del dólar y el euro, solo un repunte que genere el Salón del Automóvil de noviembre puede mejorar la tendencia.

Chevrolet Sail

Los autos más vendidos I Semestre 2016 vs. I Semestre 2015

11. Nissan March: 2015, 2.678; 2016, 2.475. % Variación (-7,6) 12. Mazda 2: 1.432; 2.279 (59,1) 13. Renault Clio: 2.272; 1.664 (-26,8) 14. Nissan Versa: 1.629; 1.368 (-16,0) 15. Chevrolet Sonic: 1.685; 1.029 (-38,9) 16. Kia Cerato: 1.171; 1.007 (-14,0) 17. Suzuki Swift: 1.407; 931 (-33,8) 18. Chevrolet Onix 1.4 LT Aut: MN; 775 (ND) 19. VW Gol: 688; 651 (-5,4) 20. Hyundai i10/Grand: 1.252; 641 (-48,8)



No hay cambios de fondo predecibles en la productividad o el consumo generales del país como para incorporar unas variables positivas diferentes que modifiquen el panorama que muestra ciertas cifras acordes con la recesión.



Por ejemplo, bajaron un 36 por ciento, el doble de lo que cayó el mercado, las colocaciones de vanes y furgonetas, que son representativas del movimiento del comercio.

Kia Picanto

Taxis I semestre

Vanes y furgonetas

Carga y pasajeros

Las ventas de camiones perdieron un 27 por ciento de unidades, y eso significa obras públicas, construcción y transporte de carga. Los taxis nuevos se redujeron en un 30 por ciento con respecto a la demanda del 2015 en el mismo ciclo semestral. Los pick-ups, si bien ya no son un indicio del trabajo, pues muchos son aparatos de lujo y no de carga, cayeron un 18 por ciento, y las SUV, que sostenían las cifras de particulares (que bajaron un 7,8 %) también perdieron un 12,9 por ciento de terreno.



En suma, no se salvó ningún segmento de la descolgada, y es difícil que las ventas retomen agilidad en el corto plazo debido a los altos precios de todos los vehículos por la devaluación del peso y el costo altísimo de las financiaciones, así estén disfrazadas de largos y atractivos periodos de gracia durante los cuales no corren cuotas, pero sí se acumulan intereses muy onerosos.



El mercado del automóvil tomó el tamaño de la economía y es saludable resaltar que sigue siendo predecible y relativamente estable, lo cual hace que los negocios que hayan hecho sus ajustes a tiempo gocen de buena salud financiera, por lo tanto el volumen, aunque más pequeño en cifras, sigue siendo sólido y les ofrece a los compradores buenas y variadas opciones con las últimas tecnologías.



El sector respira, pero lentamente.

Mercado por marcas

11. Mercedes-Benz: 2015, 2.082; 2016, 2.038. % Variación (-2,1) 12. Hino: 1.029; 1.315 (27,8) 13. Honda: 1.268; 1.010 (-20,3) 14. Foton: 1.597; 891 (-44,2) 15. Chery: 1.926; 885 (-54,0) 16. BMW: 1.280; 883 (-31,0) 17. JAC: 1.329; 861 (-35,2) 18. Mitsubishi: 965; 760 (-21,2) 19. Audi: 934; 595 (-36,3) 20. DFSK: 870; 490 (-43,7)



Renault Duster

SUV I semestre 2016 vs. I semestre 2015

Pick ups I semestre 2016 vs. I semestre 2015

Las cifras que acompañan este artículo son densas pero útiles para quienes las quieran leer y analizar en detalle. Sin embargo, resaltamos algunos puntos:



* Tres marcas, dentro de las que tienen volúmenes altos de ventas, crecieron no solo por encima del mercado, sino contra sus ventas del 2015. Son Hino, por colocación de busetas y camiones pequeños, con un aumento del 27,8 por ciento (vendió 1.315 piezas), Mazda con un crecimiento del 21,9 por ciento, y Renault, con un 7,5 por ciento. De ahí en adelante, todas tienen cifras negativas.



* El Chevrolet Sail fue el carro particular más vendido, pero tuvo de todas maneras un bajón del 12,1 por ciento, que representa ventas inferiores en más de mil unidades en el semestre.

Por modelos I semestre 2016 vs. I semestre 2015

Chevrolet Aveo

Movimiento de usados (traspasos) por modelos

11. Ford Fiesta: 2.684 (1,0) 12. Chevrolet NPR: 2.550 (0,9) 13. Chevrolet Captiva Sport: 2.379 (0,9) 14. Kia New Sportage LX: 2.271 (0,8) 15. Hyundai i10 GL: 2.144 (0,8) 16. Renault Megane: 2.128 (0,8) 17. Renault Familier: 2.094 (0,7) 18. Renault Stepway: 2.082 (0,7) 19. Chevrolet Tracker: 1.999 (0,7)

* De los 10 modelos de carros más vendidos, solamente cinco de ellos muestran incrementos. Son el Renault Stepway (+55,7 %), el Renault Logan (+19,5 %), el Mazda 3 (+13 %), el Kia Picanto (+5,4 %) y el Chevrolet Spark GT (+3,1 %).



* El mundo de los taxis despidió definitivamente a Hyundai del liderato. Ahora el más vendido es el Kia Picanto, aunque cayó en unidades un 16 por ciento. Se destaca la aparición de 780 ventas del Chevy Taxi (Spark) y 156 del Chevrolet Elite (Cobalt).



* Los usuarios de vanes y furgonetas “desaparecieron”. Chevrolet, líder del segmento con la N300, solo vendió 707 piezas, con una bajada del 43,2 por ciento. Sofasa Renault se metió en la gama con 288 camionetas Trafic, y Suzuki figura vendiendo algunas unidades por encima de su cifra del 2015. Todos los demás actores se desplomaron.

Motocicletas nuevas por marcas

Bajaj Boxer CT 100

Motocicletas nuevas por modelos

* Las SUV están dominadas por las ventas de la Renault Duster, que mejoró más de mil unidades en un sector que perdió prosperidad, pues de los 20 primeros solo siete están en alza, donde se nota el repunte de la Four Runner de Toyota y un leve ascenso de la Nissan X Trail.



* Es dramática la caída de la Dodge Journey con un 65,3 por ciento menos de ventas, y de la Chevrolet Captiva, con un descenso similar. Ambas camionetas fueron mucho más incidentes en la gama hace un tiempo.



* La reaparición de la pick-up Nissan NP 300 en el primer puesto, aunque en un nivel de precio mucho más alto, reorganizó el ranking de este tipo de vehículos, donde la Hilux de Toyota es estable en el segundo puesto, pero perdiendo un 30 por ciento de mercado.

* Por primera vez reseñamos el movimiento de ventas de usados, en el cual los Chevrolet son los que más cambian de dueño, ya que en la lista de traspasos, entre los diez primeros, hay siete de sus modelos, y figuran con importantes movimientos carros de bastante edad como el Swift y el Sprint de origen Suzuki, lo cual atestigua su duración y calidad.



* Sorprende que los usados de Renault no tienen la misma dinámica que los Chevrolet, pues el Twingo es el más transado en el puesto 10, con 2.917 movimientos contra los 12.801 de los Aveo. También es una escala importante ver que el cuarto vehículo usado más vendido del país es la Toyota Hilux.



* Las motos van para unas 575.000 ventas, que es una cifra enorme, pero que se aleja de las 650.000 que se han facturado en años pasados. 287.570 es el rendimiento semestral del sector de las dos ruedas.