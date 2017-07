Se espera que en los meses que vienen se iguale lo logrado el año pasado. Las motos populares siguen en caída libre.



La aritmética dice que las ventas de vehículos al final del 2017 llegarán a 228.000 unidades si se multiplica por dos el resultado del primer semestre de este año. Pero es conocido el factor positivo que llega con los seis meses de cierre, que son mejores, por lo cual los actores del mercado consideran que la cifra podría ser de 238.000 ventas. Esto es, de todas maneras, un resultado a la baja si se compara con lo logrado en el 2016, cuando se vendieron 253.657 unidades.



El mercado en el 2017 ha caído un 2,6 por ciento, una cifra negativa, pero no tan dramática como lo presagiaron los primeros meses, que registraron desaceleraciones más importantes. Poco a poco, los clientes se han reanimado porque han bajado ligeramente los intereses y ya el precio del dólar dejó de ser una disculpa, pues es la realidad de nuestra moneda y este factor toca a todos los elementos importados.



También el impacto de la subida del IVA se ha asimilado en los autos, pero en las motos sí ha pegado durísimo, pues en la gama popular el efecto de esta alza es mucho mayor. A tal punto que las ventas de estos vehículos sí van en caída libre, un 14,5 por ciento abajo del 2016, que ya fue un mal año. El termómetro lo da el modelo Bajaj de Auteco, el más vendido del país, que tiene un 26,6 por ciento menos compradores, al pasar de 86.172 visitantes efectivos en sus vitrinas a 63.427 en los mismos seis meses de resultados interanuales.

.Mercado automotor por segmentos primer semestre

Mirando la composición de los resultados del semestre, se analiza que los segmentos más tocados a la baja son los automóviles particulares y los taxis y, en proporción menor, las vanes y furgonetas, segmento en el cual se anota la desaparición de varias marcas y modelos –todos chinos– que no pudieron ajustar sus productos a la nueva norma que exige airbags y ABS desde el pasado 1 de enero.



Las SUV siguen siendo un producto en alza. Crecieron sus ventas en 2.539 camionetas, aumento que bien podría cruzarse con la caída de los automóviles particulares, de 3.140, para decir que muchas personas se están trasladando del auto tradicional a las pequeñas SUV con una tipología más atractiva y novedosa. Lo ilustran las 1.606 Nissan Kicks o las 1.257 Renault Captur que debutaron en forma este año y gozan de gran aceptación.

Nissan kicks

Los comerciales, camiones y buses, indicadores de la dinámica económica y de la productividad, se mueven ante una clientela apática o poco necesitada de recambios y cayeron un 22,1 por ciento. En cambio, los pedidos de pick-ups crecieron un 6,3 por ciento, cifra que se le puede trasladar casi íntegramente a Nissan, que vendió 1.941 unidades de la NP300, mil más que en el 2016 y que es muy superior a las 391 que creció el segmento.



Las ensambladoras transitan por caminos diferentes. Renault ha logrado sostenerse –aunque cae un 3,3 por ciento– gracias a la incorporación de líneas nuevas y diferentes como la Oroch, Alaskan y Captur, que para su clientela son toda una novedad. En cambio, Chevrolet, la líder de muchos años, comienza a ver su ‘pole position’ en problemas, ya que sus operaciones tuvieron un 11 por ciento menos en unidades, a pesar de que tiene un portafolio mucho más amplio.



Hay que anotar en ese escenario de la industria local que Hino bajó un 29,3 por ciento en la entrega de sus camiones y chasises para busetas, y que a Renault hay que sumarle la enorme cifra de exportaciones, que pasa las 25.000 unidades, con la cual su salud financiera y su eficiencia industrial son muy positivas.

Top 20: Ganadoras y Perdedoras

.

.

ABS y Airbags, equipo de norma

​

Todos los vehículos que se importen o fabriquen para el mercado nacional deben tener desde el pasado primero de enero dos airbags delanteros, ABS para controlar el sistema de frenado y apoyacabezas trasero. Esto causó la desaparición de modelos que no tenían la plataforma tecnológica para ofrecer válidamente estos sistemas e implicó muchos esfuerzos para los ensambladores, que debieron validarlos internacionalmente e implementarlos en las líneas de montaje. Para los importadores, esto no significó problemas, pues se trataba simplemente de reformular los pedidos.

.

Los aumentos de precios debido a estas partes no han sido importantes, porque muchas marcas los asumieron en sus costos.

Aunque se daba por un hecho cerrado, finalmente, el Gobierno aflojó en la imposición de la medida al ceder a las presiones de algunas marcas como Hyundai, y las autorizó a vender, a lo largo de todo este año, un gran remanente de autos que tenían de modelo 2016 sin estos equipos.

Así vendieron las marcas

.

11. BMW: I sem 2016, 883; I sem 2017, 1.850 % Variación (109,5) 12. Mercedes-Benz: 2.038; 1.680. (-17,6) 13. JAC: 861; 1.359 (57,8) 14. Foton: 891; 937 (5,2) 15. Hino: 1.315; 930 (-29,3) 16. Honda: 1.010; 874 (-13,5) 17. Mitsubishi: 760; 622 (-18,2) 18. Dodge: 386; 547 (41,7) 19. Chery: 885; 540 (-39,0) 20. DFSK: 490; 495 (1,0) 21. Subaru: 424; 485 (14,4) 22. Audi: 595; 477 (-19,8) 23. Jeep: 372; 293 (-21,2) 24. Peugeot: 57; 282 (394,7) 25. Volvo: 383; 282 (-26,4) 26. International: 293; 227 (-22,5) 27. Ssangyong: 272; 221 (-18,8) 28. Changan: 206; 211 (2,4) 29. Great Wall: 252; 199 (-21,0) 30. Citroën: 81; 190 (134,6) 31. Land Rover: 111; 169 (52,3) 32. JMC: 99; 126 (27,3) 32. Mini: 149; 126 (-15,4) 34. Fuso: 108; 103 (-4,6) 35. Baic: 172; 100 (-41,9) 36. Faw: 74; 98 (32,4) 37. Lifan: 64; 87 (35,9) 38. MG: 37; 79 (113,5) 39. Scania: 131; 77 (-41,2) 40. Seat: 22; 68 (209,1) 41. Skoda: 36; 66 (83,3) 42. Changhe: 89; 62 (-30,3) 42. Freightliner: 188; 62 (-67,0) 44. Mack: 13; 61 (369,2) 45. Porsche: 44; 58 (31,8) 46. Kenworth: 104; 55 (-47,1) 46. Dong Feng: 72; 55 (-23,6) 48. Lexus: 35; 54 (54,3) 49. DAF: ND; 50 (ND) 50. Jaguar: 35; 44 (25,7) 51. Agrale: 33; 41 (24,2) 51. Fiat: 158; 41 (-74,1) 53. Iveco: 73; 39 (-46,6) 54. Mahindra: 59; 33 (-44,1) 55. Baic/Kenbo: ND; 27 (ND) 56. BYD: 56; 23 (-58,9) 57. Yutong: 16; 21 (31,3) 58. Naveco: ND; 20 (ND) 59. Golden Dragon: 12; 18 (50,0) 60. Brilliance: 59; 14 (-76,3) 60. Sinotruk: ND; 14 (ND) 62. Joylong: 11; 13 (18,2) 63. Peterbilt: ND; 12 (ND) 64. Shineray: ND; 11 (ND) 65. Higer: ND; 9 (ND) 65. Land Wind: ND; 9 (ND) 65. Yuejin: ND; 9 (ND) 68. Maserati: ND; 8 (ND) 69. DFLZ: ND; 5 (ND) 70. Buick: ND; 4 (ND) 70. Chrysler: 1; 4 (300,0) 70. Infiniti: ND; 4 (ND) 73. Geely: 13; 3 (-76,9) 73. Isuzu: ND; 3 (ND) 73. Saturn: ND; 3 (ND) 72. Western Star: ND; 3 (ND) 77. Datsun: ND; 2 (ND) 76. Hummer: ND; 2 (ND) 79. Cadillac: ND; 1 (ND) 79. Caterham: ND; 1 (ND) 79. Daewoo: 4; 1 (-75,0) 79. Daihatsu: 68; 1 (-98,5) 79. Ferrari: ND; 1 (ND) 79. GMC: ND; 1 (ND) 79. Haima: ND; 1 (ND) 79. Lancia: ND; 1 (ND) 79. Lincoln: ND; 1 (ND) 79. Man: ND; 1 (ND) 79. Maxus: ND; 1 (ND) 79. Thomas Built Buses: 3; 1 (-66,7)



MN: Marca nueva

ND: Dato no disponible

Mercado automotor por líneas

.

.

Las motos, víctimas del IVA

​

Todas las motos populares que se comercializan en las cuatro esquinas de Colombia perdieron demanda, con excepción de las Honda. El cuadro que acompaña a este informe da los números precisos. De las diez primeras referencias más apetecidas, nueve tienen una baja importante en cifras, muchas de ellas de dos dígitos.



Tan solo Honda creció y de manera visible, con una ganancia del 31,1 por ciento en clientela, cifra porcentual que es igualmente significativa en colocaciones, pues pasaron de 29.467 a 38.626.

El aumento del IVA es señalado por el sector como el causante principal de esta caída, aunque hay que anotar que el declive de la curva no es propio del 2017, porque viene desde el año pasado, cuando también decrecieron las ventas de manera muy importante.



Motocicletas

.

.

Motocicletas por modelos

.

*Con información del RUNT