YouTube: la televisión y el ‘cine’ de los carros

A quienes nos gustan los carros encontramos en la televisión un aliado distante que rara vez nos da gusto, pues aunque algunos canales ofrecen programas sobre este tema, al final solo podemos terminar viendo “lo que nos toca”, que no siempre será lo que más nos interese.



Por esto y muchas otras razones es que YouTube se ha convertido en la herramienta ideal para estar al tanto de algún deporte, mirar a fondo el más reciente, raro o antiguo vehículo, entender cómo funcionan los diferentes componentes de los carros o simplemente para entretenerse con la interminable lista de ‘videos relacionados’.



Dejando de lado los respectivos canales de cada fabricante, a continuación hacemos un listado de varios más (del que seguro se nos escaparán muchos; es inevitable) que, independiente del tema que traten, valen la pena darles una mirada. Pero ojo, el tiempo se dilata en estos “agujeros de conejo”.



Ammo NYC. La limpieza de los vehículos es mucho más que trapo y agua. Con demostraciones claras y detalladas, Larry Kosilla explica desde cómo hacer de forma correcta el lavado más sencillo, hasta los procesos más intrincados para quitar rayones o manchas, tratar materiales y hacer que el carro vuelva a parecer nuevo. Para bien o para mal, después de esto seguro no verán con los mismos ojos a su lavadero habitual.

la televisión y el ‘cine’ de los carros

Carfection. Sus excelentes producciones no solo se limitan a mostrar a fondo los más recientes vehículos lanzados al mercado, sino que cuentan historias tan interesantes como la Mille Miglia a bordo de un Jaguar C-Type, abren el libro de los recuerdos para mostrar, por ejemplo, cómo se maneja un Ford T, entre muchas cosas más.



Car Throttle. Dirigido a un público joven, este canal se caracteriza por el toque cómico de sus pruebas, entrevistas, comparativas y hasta de las series que realizan. Por fortuna, no por eso dejan de ser informativos. Todo lo contrario.



cvdzijden. No esperen vehículos ‘terrenales’ o pruebas, aquí predominan los súper carros con flamantes escapes (literalmente), escandalosos motores y llantas recortando drásticamente su vida útil. Mucho de esto en el Nürburgring, donde además “cazan” prototipos con pesados camuflajes en etapa de prueba.

Engineering Explained. Jason Fenske es un ingeniero mecánico apasionado por los carros quien ha aprovechado eso para realizar videos educativos sobre el funcionamiento de estos y de todas sus partes.



Harry’s Garage. Fundador de evo Magazine y asesor externo de Jaguar Land Rover desde 2013, Harry Metcalfe es un apasionado por los carros y motos, y quien además cuenta con un envidiable garaje cuyas piezas han sido protagonistas de varios de sus videos, como el viaje a Marruecos en su Ferrari Testarossa o el de 1.000 millas en su Lamborghini Espada. Y eso es solo la punta del iceberg.

Jay Leno’s Garage. Hablando de garajes envidiables, no se puede dejar de lado el de Jay Leno. Varios de sus carros han sido el centro de atención de sus videos, pero principalmente aparecen invitados que cargan algún interés, ya sean clásicos de alto valor, preparaciones únicas o lanzamientos recientes.



Motor Trend. Series como ‘Ignition’ (pruebas), ‘Head 2 Head’ (comparativas), ‘The Racing Line’ (manejo en pista), entre otras, hacen parte del menú que ofrece el canal de esta tradicional revista estadounidense. La información clara y objetiva es mezclada con algo de humor, así que la entretención y documentación está garantizada.



Petrolicious. Si lo suyo son los carros (y motos) clásicos no busque más. Con videos que sonrojan a las producciones cinematográficas más profesionales, Petrolicious cuenta la historia de todo tipo de ‘viejitos’. No importa si son los más inmaculados clásicos o los que “guardan registro” físico de todos sus kilómetros, aquí lo importante es que sean máquinas usadas para lo que fueron creadas: para conducirlas.



Savage Geese. Definidos como un grupo privado libre de patrocinadores, sus pruebas no solo se limitan al manejo del carro sino a mirar a fondo sus componentes. Pero lo más importante es la objetividad: sin ser ofensivos, las cosas se dicen honestamente y como son. Si quieren una impresión real sobre un vehículo, aquí la tendrán.



The Smoking Tire. Convencidos de poder hacer un programa mejor que cualquiera (a excepción de Top Gear), Matt Farah y unos amigos fundaron The Smoking Tire. Inicialmente enfocados en pruebas, últimamente predomina un formato de una sola toma donde Farah maneja los carros modificados de sus seguidores, creando material muy interesante para quienes gusten de esta rama.

¿Cómo ver?

No se trata únicamente de prender el computador, abrir la página de YouTube y comenzar a ver videos. También puede hacerlo desde su celular (ojalá usando una red Wifi para no gastar datos) o enlazando el computador con su televisor, ya sea por medio de un cable HDMI o de manera inalámbrica en los Smart TV. Seleccione la máxima resolución y disfrute de su propio ‘cine de carros’.

¿Se le mide?

Recientemente el piloto colombiano Gustavo Yacamán se lanzó a realizar su propia serie de videos (Pitztyle) para YouTube, de la cual ya lleva tres y seguramente vendrán muchos más. Pero no hay que ser un piloto, un director de cine o un experto.



En realidad, cualquier persona con una cámara (así sea la del celular) y una cuenta en la página (se puede enlazar a través de una de gmail) puede comenzar a compartir sus videos. Si le va bien, después de cierto número de visualizaciones de sus videos comenzará incluso a facturar, para lo cual se le pedirá crear una cuenta de Google AdSense y entre los modos de pago que se ofrecen se elige el que más le convenga.

Los ‘difuntos’ y los pagados

A pesar de que canales como ‘Chris Harris on Cars’ (foto) o ‘Drive’ ya no siguen creando material nuevo (por distintas razones) sus videos anteriores siguen al aire, así que hay bastantes horas que no se arrepentirán de ver.



Por otro lado existe la modalidad del material pagado, donde por un valor que se carga a su tarjeta de crédito, accede a videos que se pueden ver exclusivamente de esta forma. ‘Drive’ tenía la opción, conocida como ‘Drive+’, al tiempo que existen ‘Motor Trend on Demand’ y muchos más.