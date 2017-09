Tiene a favor el precio para una máquina con esas características, que empieza en 46,9 millones en la ABS que viene con todo, salvo la suspensión electrónica de la Travel Pack, que vale 49,9 millones, incluidas las maletas de viaje.



La historia de Aprilia se remonta a 1945, cuando Alberto Cavaliere Beggio creó su fábrica en Noale, Venecia. Inicialmente se dedicaba a la fabricación de bicicletas y solo en 1968, Ivano Beggio, hijo del fundador y ahora presidente de Aprilia, se decidió a fabricar motos con un primer modelo de 50 cm3.



Gracias a la cantidad de triunfos que han logrado sus motos a nivel mundial, Aprilia se ha convertido en un referente del mercado, representada ahora por el poderoso grupo Piaggio, que en el 2004 adquirió la marca que es hoy la cuarta empresa más grande de motocicletas en el mundo con 600.000 unidades anuales.



La Caponord 1200 conserva en su aspecto el diseño de los modelos de más alta cilindrada de Aprilia, que son sobrios, pero a la vez muy agresivos y elegantes. Su mayor distintivo es el conjunto óptico de tres luces, que se comparte hasta en la superbike. El carenado deja ver mucho de la mecánica, el chasís y el marco, con un llamativo sistema de escape que complementa la línea hasta la parte trasera de la moto.

Con 1197 cm3 de cilindrada, los dos pistones que trabajan en V producen 123 caballos de potencia. Las cifras no darían para esperar una gran deportividad y desempeño del motor. Por el contrario: mover los 224 kilos de peso con esa potencia parecería una labor pesada. Sin embargo, el motor camina bien, con un torque brillante que le permite arrancar desde cualquiera de sus 6 marchas con total solvencia. No es una planta motriz que gire a altas revoluciones, pero el torque de 114 Nm brilla en la gama baja hasta las 6.800 revoluciones, punto en el cual, más allá de sonar espectacularmente, ya no se logra mayor desempeño. Cuenta con tres modos de manejo, Touring y Sport, que no varían mucho salvo el tiempo de respuesta a la orden del acelerador y, por último, Rain, que baja la potencia a 100 caballos para facilitar el manejo en piso mojado.



Tiene también tres modos de control de tracción seleccionables desde el manillar. Todos funcionan muy bien, pero para una experiencia más agradable -si se cuenta ya con suficientes kilómetros bajo el casco-, el nivel más extremo del sistema puede resultar muy invasivo, porque actúa casi permanentemente en todas las curvas tendiendo a enderezar la moto.

La suspensión es el punto diferencial en las tres versiones del modelo disponibles. La ‘básica’ o ABS tiene ajustes manuales de precarga, compresión y descompresión del amortiguador delantero, mientras que en los modelos Travel Pack y Rally (esta última no disponible para Colombia) esos parámetros se pueden configurar electrónicamente desde mandos ubicados en el manillar de acuerdo con la carga y las condiciones del camino. La última mencionada viene con rines de radios. Este es el aspecto más fuerte de la moto, porque más allá de ser capaz de pasar de los 200 kilómetros por hora, rodar en cualquier situación es muy cómodo gracias al recorrido de las suspensiones y la perfecta absorción de los baches.



Los frenos de disco Brembo con ABS funcionan de manera correcta, sin ser del otro mundo. Son justos con apenas. Para rodar en terreno difícil es posible desconectar el sistema antibloqueo para un manejo más deportivo.

Juan Pablo Clopatofsky G.

DATO

El puesto de mando es muy cómodo, la posición del sillín es perfecta y es fácil apoyarse en el piso. El manillar es un poco ancho para rodar en el tráfico y requiere acostumbrarse para moverse entre los carros.

Ficha técnica

Motor: bBicilíndrico en V

Cilindrada: 1.197 cm3

Potencia: 123 caballos

Torque: 114 Nm

Caja: 6 velocidades