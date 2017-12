Arrancó la tercera edición de MotoGo

Desde ayer y hasta el próximo domingo 19 de noviembre los dos pisos del pabellón 6 de Corferias serán el escenario para la tercera edición de MotoGO – Salón Internacional del Mundo de las Ruedas, donde 120 expositores tendrán una importante feria comercial con sus productos.



La entrada tendrá un costo de 11 mil pesos por persona y estará abierto al público de lunes a viernes entre las 11 am y 9 pm; los sábados de 10 am a 9 pm; y los domingos y festivos de 10 am a 8 pm.

Habrá un escenario en la Plaza Banderas para las diferentes actividades y espectáculos que se tienen organizados, y el miércoles 15 será el día de la mujer motera. Ese día las mujeres que lleguen conduciendo su moto podrán ingresar sin costo por la entrada 4.

Y por supuesto no podían faltar los lanzamientos. A la gran oferta de accesorios, indumentaria, servicios y repuestos, se unen las presentaciones que tendrán las diferentes marcas que participan en esta edición. Así como algunas tienen una presencia directa, otras lo harán a través de concesionarios.



Nuevos modelos, alianzas, rediseños, actualizaciones y ediciones especiales harán parte de las novedades que podrán ver los cerca de 35.000 visitantes que se esperan. Aquí les mostramos los lanzamientos más destacados.



AKT

Las renovaciones serán la carta principal de AKT, pues presentará la nueva Special X 110 (3.2 millones de pesos) y las TTR 200 (4.9 millones) y TTX 200 (5.4 millones). La primera, una semiautomática, estrena diseño y cuenta con motor de 7.2 caballos y 6.5 Nm de torque, un conjunto fácil de manejar gracias a que tan solo pesa 98 kg. Por su parte, las conocidas TTR y TTX ahora cuentan con motor de 197.3 cm3 y 16.5 caballos de potencia, y estrenan nuevo carenaje que busca darle una apariencia más robusta.

Special X 110

Ducati

El centro de atención en la exhibición de la italiana Ducati será la Multistrada Enduro, la aventurera más extrema de la marca. Su tanque de combustible de mayor capacidad, los 152 caballos de potencia de su motor, la suspensión de largos recorridos, la amplia colección de elementos electrónicos para controlarla, entre muchas cosas más, son los argumentos que la hacen la mejor compañera para cualquier tipo de viaje. Por supuesto que también estará el resto del portafolio.

Multistrada Enduro

Suzuki

Una buena dosis de lanzamientos habrá de parte de Suzuki. La nueva generación de la familia V-Strom hará presencia en sus versiones de 250 y 650 cm3, la primera de ellas marcando la entrada de la marca al creciente segmento de las aventureras de media cilindrada. Sobre los 150 cm3 habrá otros dos lanzamientos, la GSX S y GSX R, las cuales a su propio estilo cuentan con 18.9 caballos de potencia para desenvolverse sin problema en las ciudades.

Suzuki, V Strom 250

SYM

La gran novedad de SYM es el anuncio de su nueva planta en Sabaneta (Antioquia) que desde la semana pasada entró en funcionamiento con el ensamble de las Crox 125 y 150. En cuanto a modelos estarán presentando la Crox 180 que se lanzó en la Feria de las dos ruedas en Medellín, lanzarán nuevos gráficos para las Crox 125 y 150, y la Elegant, una semiautomática.

Crox R 180 EFI

Macbor

MB Motor, representante de la taiwanesa SYM, introduce al país esta marca proveniente de Barcelona, España. Por el momento está disponible la Master 125 (4 millones de pesos), una urbana de 125 cm3, 9.6 caballos de potencia y caja de cinco velocidades, que en diciembre se acompañará de la Rockster (una custom de 125 cm3) y a principios de año por la Speed Master, de iguales características de la Master pero con motor de 150 cm3.

Auteco

Bajaj, Kymco, Kawasaki y KTM, representadas por Auteco, tendrán presencia en MotoGo para exhibir sus más recientes lanzamientos junto a los demás modelos de su portafolio. Las nuevas KTM Duke 250 y 390, y la Dominar 400, serán los modelos más destacados, al tiempo que se presentarán algunas versiones nuevas de la familia Pulsar y una edición especial de la RS 200.

KTM 390 Duke NG

Royal Enfield

Con solo 20 unidades disponibles en el país, la edición especial Classic Redditch Edition (13.6 millones de pesos) de la 350 será el gran atractivo de Royal Enfield en MotoGo. Esta moto se caracteriza por colores inspirados en los más populares cuando eran fabricadas en Redditch, Inglaterra, y tienen una calcomanía conmemorativa de la edición Redditch. Adicional vienen con un bordado blanco en los sillines.

Royald Enfield incursiona en los dos cilindros

BMW

Luego del lanzamiento de la G 310 R muchos quedaron con las ganas de ver a su hermana, la G 310 GS, y la espera ha terminado. A un precio de 23.9 millones de pesos, la menor de las GS busca apelar a quienes quieren una aventurera con toda la herencia de la marca pero a un precio mucho más asequible. Junto a ella estarán todos los modelos 2018 del portafolio de BMW Motorrad y también se lanza la opción de la pantalla TFT para la R 1200 GS Adventure.

BMW G 310 GS

BRP

La principal noticia de BRP, representante de CanAm y SeaDoo, es su alianza con Los Coches, uno de los concesionarios más importantes del país, junto al cual esperan fortalecer su presencia. Sus novedades estarán centradas en los CanAm Maverick Trail y Maverick X3 XRS, modelos que esperan que impulsen sus ventas durante la feria para alcanzar la meta de 100 unidades comercializadas.