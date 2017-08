Aston Martin Valkyrie

La parte mecánica aún no está resuelta, pero seguramente el propulsor vendrá de Mercedes y las velocidades estarán a la altura de los grandes aparatos del momento. Lo mejor de todo: no es un carro conceptual, pues lo producirán y venderán, aunque el precio seguramente será tan escalofriante como su estampa.

Aunque ya no es una compañía inglesa, los automóviles sí son un símbolo del lujo, de la tradición –cumple 100 años– y de la competencia de los autos británicos a lo largo de la historia. De hecho, ya no quedan marcas inglesas de carros: Mini es de BMW, Jaguar y Land Rover pertenecen al grupo indio Tata, y Aston es controlada por el consorcio italiano Investindustrial (37,5 %) y un grupo kuwaití, Dar and Adeem. Este último consorcio tomó las riendas y las deudas de la marca, que estuvo en agonía cuando Ford la operó y ha venido mejorando su rendimiento financiero. Gracias a los espléndidos autos que ofrece, la excelente exposición mediática que tuvo en el pasado al lado de James Bond y sus resultados en las carreras de duración actuales, Aston Martin, así sufra aún internamente, brilla en el mundo de los supercarros y la velocidad.



Recientemente, Mercedes Benz puso una platica en la firma equivalente a un 5 por ciento de las acciones, lo cual asegura motores y soporte tecnológico, y se asoció con Red Bull. Racing para fabricar su automóvil más extremo, llamado Valkyrie, diseñado nada menos que por el gurú mundial de la aerodinámica, Adrian Newey, célebre ingeniero de la F1 cuyos autos han sido imbatibles bajo los escudos de Williams, McLaren y el mismo Red Bull, entre otros.

Los efectos de sus pensamientos y conocimientos son visibles. La carrocería que tendrá el Valkyrie, revelada el mes pasado, es un auténtico túnel por el cual fluirá de la mejor manera el aire a velocidades superiores a los 300 kilómetros por hora que tiene pronosticadas. Para lograr esas formas, el interior es mínimo, pues ni siquiera sillas tiene, ya que el piloto se acomoda en las conchas prefabricadas en fibra de carbono y deberá manejar en la misma posición de un corredor de la F1, con los pies muy arriba. Al quedar incrustado en ese estuche, tendrá a la mano todos los controles, y la visión hacia atrás será por cámaras.

DATO

La reducción de peso fue una de las premisas para los ingenieros y diseñadores. Por ejemplo, el emblema convencional metálico era muy pesado y no podían reducir el símbolo de la marca a una calcomanía, por lo cual lo hicieron en una lámina de aluminio que apenas tiene 70 micrones de espesor, equivalentes a un 30 por ciento del grosor de un pelo humano. ¡Así ahorraron un 99,4 por ciento de peso con respecto al escudo original! Las luces traseras tienen apenas 5,5 milímetros de grueso y 9,5 de altura, pero gracias a los ledes son perfectamente eficaces y legales.