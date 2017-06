Es una mezcla de motorización urbana, molduras deportivas y un armazón de corte familiar. De paso, se une a la tendencia mundial de ensamblar automóviles pequeños con ínfulas de SUV.



Hasta la llegada del Q2, Audi tenía acostumbrados a sus clientes a modelos de entrada que se ubicaban, y aún lo hacen, un escalón por encima de sus equivalentes de segmento, gracias a sus acabados de alta calidad y soluciones técnicas y tecnológicas.



La referencia A1 (equipada con eficientes motores turbo de 1,2 y 1,4 litros) ha sido desde siempre la encargada de seducir con el diseño de la carrocería –de corte muy citadino–, mientras que al pequeño Q3 se le asignó la tarea de convencer con pinta, motores turbo (1,4 y 2,0 litros) y soluciones todoterreno, incluido el reconocido sistema de tracción permanente Quattro.



El Q2, en cambio, quiere ser único y diferente, por sus líneas marcadamente anguladas, la parrilla negra de gran tamaño con un diseño que se repite en el portón trasero, el pilar C de color plata y, sobre todo, su reducido tamaño, que lo identifica como la SUV más pequeña de la marca.

Con todas estas características, este nuevo modelo se une a ese combo popular de Audi luciendo dos niveles de equipamiento llamados Ambition y Progressive y un concepto de aplicación casi universal. No en vano sus diseñadores lo describen como “deportivo, urbano, citadino, auténtico, moderno, confortable, joven, estilizado, fuerte y agresivo”. De todo un poco.



Para nosotros es, claramente, un vehículo urbano, por su tamaño (4.191 milímetros de largo, 1.794 de ancho y 1.508 de alto, con una distancia entre ejes de 2.601 milímetros), las soluciones de última generación exclusivas de la versión Ambition, como la alerta de punto ciego y el asistente de parqueo (que acciona autónomamente el timón durante la maniobra de estacionamiento en paralelo y en perpendicular) y los accesorios de seguridad y confort incluidos en ambos modelos: techo panorámico, aire acondicionado de dos zonas y sensores de luz y de lluvia.



Lo es, también, porque la cabina no se concentra en la practicidad típica de las SUV (el tamaño no se lo permite) y la banca posterior admite dos pasajeros cómodos o tres incómodos si se trata de viajes largos, con espacio suficiente para la cabeza, pero muy justo para las piernas de quienes exceden los 1,70 metros de estatura.

El motor de gasolina de 999 cm3, con turbo e intercooler, de 116 caballos de potencia, también delata su vocación citadina y advierte que lo suyo no es el pique ni la velocidad. De hecho, es fácil percibir la entrada en acción del turbo cuando se acelera con decisión desde la posición cero: a partir de allí, la velocidad va progresando poco a poco hasta lograr 197 kilómetros por hora en condiciones de altura favorables, según reza la ficha técnica.

Esto no es obstáculo para que los representantes de la marca lo ofrezcan con un atractivo paquete de accesorios S-Line (Progressive), de rines deportivos de 18 pulgadas (de 17 el modelo Ambition), molduras laterales del color de la carrocería (negras en la otra versión), suspensión más rígida, sillas deportivas, pedales en aluminio, iluminación ambiente personalizada y timón achatado con levas para maniobrar la caja de cambios S-Tronic de siete marchas (incluida en ambos modelos).



Con esta versión, la marca pretende darle un toque más deportivo al Q2, aunque el comportamiento vigoroso se lo legaron al que incorpora un motor turbo diésel de 2,0 litros, el cual llegará el mes entrante al país equipado también con los acabados Ambition y Progressive, pero de 143 caballos de potencia y un torque mucho más agresivo, dos ventajas que, obviamente, se verán reflejadas en el precio final y serán el gancho para quienes buscan deportividad en un ejemplar marcadamente diferente como este.

En seguridad no se hicieron concesiones en ninguna de las versiones: ambas incluyen seis airbags, frenos ABS con distribución de frenado y servofreno de emergencia, control de estabilización electrónica, sensores delanteros y traseros con cámara de reversa, dirección eléctrica progresiva que se endurece conforme aumenta la velocidad y asistente de arranque en pendientes.

Cinco claves de la Q2

LAS UNIDADES DE LUZ DELANTERAS, con tira de iluminación diurna en forma de T, al igual que las posteriores, son de tecnología led en ambas versiones y se accionan automáticamente.



LA PARRILLA DE COLOR NEGRO es octogonal y se extiende hasta el parachoques delantero, el cual incluye una entrada de aire que va de lado a lado, con rejilla tipo ‘panal de abejas’.



LOS ESPEJOS LATERALES fueron atornillados a los hombros de la carrocería, y no al pilar A, para resaltar su carácter moderno y agresivo. Combinan dos colores y son abatibles eléctricamente.



LA TAPA DEL BAÚL de 405 litros (1.050 con los espaldares de los asientos plegados) es de accionamiento eléctrico en ambas versiones e incluye limpiaparabrisas con control de velocidad.



EL PARAL TRASERO es considerablemente ancho y fue pintado de color gris metalizado en el modelo Ambition, y gris mate en la versión Progressive, para resaltar la caída deportiva del techo.

Cabina bien presentada

La pantalla tridimensional de 5,8 pulgadas con cámara y sistema Multimedia Interface (MMI) para interactuar con los teléfonos inteligentes y la instalación de sonido con 10 parlantes y subwoofer, son dos de los accesorios más destacados en ambos modelos. Los asientos de la versión Ambition llegan forrados en cuero combinado con piel sintética, y los de la Progressive, con cuero y tela deportiva, además de la sigla S-Line repujada en el espaldar. Las bancas delanteras incluyen cuatro posiciones para soporte lumbar, en ambos modelos.

DATOS

110 millones de pesos cuesta la versión ambition y 115 millones el modelo progessive (con molduras s-line), ambos equipados con motor 1,0 litros turbocargado. Al cierre de esta edición no se habían definido los precios de los modelos 2,0 litros turbodiésel.



el q2 fue presentado a la prensa en el marco del evento audi driving experience, realizado en el autódromo de tocancipá, en donde rodaron también las referencias a3, a4, a6, q3, q5 y q7, y deportivos de última generación de la marca, como el sedán a4 s-line quattro, el biplaza tt roadster y los renovados a5 cupé y sportback.

Ficha técnica

Motor: 3 cilindros, 999 cm3 turbo

Potencia: 116 caballos

Torque: 200 Nm

Caja: 7 marchas S-Tronic

Tracción: delantera