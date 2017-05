En adelante será armada únicamente en la nueva planta que posee la marca en San José Chiapa (Puebla), la más moderna de Latinoamérica y la primera de ese país en fabricar vehículos premium para el mercado mundial.



El crecimiento de la industria automotriz mexicana continúa imparable. De hecho, ya aporta el 4 por ciento del PIB a ese país, y en el 2016 superó con creces a Brasil en número de unidades fabricadas (3.5 millones versus 2.16 millones), gracias a la creciente entrada de armadoras procedentes de diversos rincones del mundo y por cuenta de la crisis vivida por el mercado brasileño.



Después de las recientes aperturas de las plantas de Mazda en Guanajuato, de Kia en Nuevo León y de la primera piedra anunciada por la alemana BMW en San Luis Potosí (arranca en el 2019), Audi mostró a la prensa regional la suya propia, que entró en operación el pasado 30 de septiembre en San José Chapa (Puebla), en donde ya están produciendo la renovada Q5 para todos los mercados mundiales.



De hecho, Estados Unidos y la Comunidad Europea (incluida Alemania) están recibiendo este primer Audi ‘made in México’ desde finales del año pasado, cuando arrancó en forma su fabricación, y se espera que los próximos meses inicie su periplo por la región latinoamericana, incluida Colombia, a donde llegará luciendo una carrocería completamente nueva y, al menos, dos de las cuatro versiones de equipamiento que aparecen en la ficha técnica mexicana con los apellidos Dynamic, Select, Elite y S-Line.

.

La Q5 también fue revisada por dentro, al menos la versión Elite que nos asignaron para la prueba. Este equipamiento incluye detalles de lujo y confort, como asientos tapizados en cuero, inserciones en madera de raíz de nogal en la consola y las puertas, un cuadro de instrumentos virtual que proyecta velocímetro y tacómetro, aire acondicionado de tres zonas e instalación de sonido Bang & Olufsen.



La línea ondulada del perfil de la carrocería se repite a lo largo del tablero, cuyos mandos fueron sutilmente girados hacia el conductor para obligarlo a concentrar su mirada en la carretera, al igual que el cuadro de instrumentos virtual descrito atrás y la pantalla central flotante de 8.3 pulgadas en color, con la cual es posible realizar ajustes del vehículo, acceder al equipo de sonido con lectores para tarjetas SD, XC y tomas USB y AUX, accionar el sistema manos libres, maniobrar el GPS y programar aplicaciones a través de la interfaz con el teléfono inteligente.



Esta cabina recibe a cinco ocupantes que cuentan para su seguridad con seis bolsas de aire y anclajes Isofix para las sillas infantiles en el asiento del acompañante y dos de los posteriores, y ofrece opcionalmente el techo panorámico en todas las versiones y ajuste eléctrico con memorias para las bancas de piloto y copiloto en los modelos mejor equipados.

Las cuatro propuestas equipan el mismo motor de 2.0 litros turbocargado, de 252 caballos de potencia y 370 Nm de torque, unido a la reconocida transmisión STronic de siete velocidades, aunque los mercados europeos accederán igualmente a una máquina diésel, también de 2.0 litros turbo, de 163 caballos, 4x2 o 4x4. Esto significa la desaparición de la generosa gama de motores que equipaban la anterior Q5 y que sumaban cinco diésel y dos de gasolina, pues –al menos por ahora– solo se ofrecerá con estas dos plantas y, por supuesto, con la V6 de 3.0 litros y 354 caballos asignada a la versión SQ5 que rueda ya en Estados Unidos, Asia y Europa.

.

Específicamente las versiones diseñadas para los mercados de Latinoamérica se mueven todas con tracción ‘quattro’ e incluyen bloqueo electrónico de diferencial, sistema de control de tracción y de estabilidad y frenos de doble circuito diagonal con antibloqueo ABS y distribución electrónica de frenado, sistemas que pusimos a prueba desde San José Chapa hasta Veracruz.



Durante los 190 kilómetros de recorrido pudimos certificar su excelente comportamiento a altas velocidades por autopista (llegamos a los 200 kilómetros por hora casi sin darnos cuenta, gracias a la suavidad de la suspensión y la insonorización de la cabina), como en carreteras de montaña, en donde echamos mano del modo manual de la caja a través de levas ubicadas en el volante y, por supuesto, de las ayudas electrónicas de estabilidad y tracción al momento de enfrentar curvas muy pronunciadas.



Destacable es el paso de un cambio al otro cuando se conduce manualmente: resulta casi imperceptible gracias al sistema multidisco de doble embrague que acompaña a la transmisión, pero también a la instalación Audi Drive Select, la cual permite seleccionar uno de seis modos de conducción (Offroad, Efficiency, Confort, Auto, Dynamic e Individual) para ajustar el comportamiento de la suspensión, la caja de cambios y la dirección y lograr así la mayor eficiencia posible, en términos de comportamiento y consumo, en cualquier escenario.



Aunque la Audi Q5 nunca ha sido una todoterreno en todo el sentido de la palabra, sí registra un comportamiento respetable en destapado, gracias a la generosa altura libre sobre el piso, de 208 milímetros, y a sus ángulos de ataque (25 grados) y de salida (17 grados), que le permiten al conductor rodar con toda confianza sobre terre-nos ondulados.



En esto contribuyen la suspensión delantera y la trasera de paralelogramo deformable y resortes helicoidales y, por supuesto, el sistema quattro-ultra, que decide por sí solo cuándo circular con tracción delantera y cuándo hacerlo impulsando las cuatro ruedas. Con esto, el vehículo mejora su eficiencia sobre terrenos difíciles, gracias también a un control de embrague ubicado en el extremo trasero del árbol de transmisión, que le permite actuar independientemente a cada rueda en momentos de alta demanda de tracción.



.

En cuanto a la línea S-Line, hay que anotar que no se refiere al bólido SQ5 descrito arriba, sino a las molduras exclusivas de la línea S con que se puede solicitar la Q5 ‘terrenal’, una opción que también han adoptado los competidores de esta marca cuando ofrecen sus modelos con inserciones interiores y exteriores tipo AMG (en el caso de Mercedes-Benz), M, si se trata de BMW, o R en Volvo.



En este caso, la versión S-Line incluye parachoques más agresivos, spoiler de techo, rines de aluminio de cinco brazos dobles y 19 pulgadas, pedales y apoyapiés en acero inoxidable, techo forrado en tela negra, inscripciones S-Line en la carrocería, los estribos de la puerta y el timón y un tablero con insertos en aluminio, por nombrar algunos de sus accesorios exclusivos.



Esta versión, como la que sale marcada como Elite para el mercado mexicano, delatan una vocación más premium que tropera, a pesar de los sistemas todoterreno que equipa, a los que se les puede sacar al máximo el jugo en países de este lado del mundo. De ahí que la marca la promocione como el primer vehículo de lujo que sale de una línea de producción latinoamericana hacia el mercado mundial, un lema que no es de poca monta por ser el carro que es, de la marca que lleva impresa en la parrilla y de los mercados maduros a donde debe llegar.



Sus competidores seguirán siendo modelos similares de marcas igualmente encumbradas, como la X3 de BMW, la GLC de Mercedes-Benz, la nueva Volvo XC-60, la Jeep Grand Cherokee y la Mini Cooper Countryman, y otras no tan exclusivas, pero bien equipadas, como Ford Edge, Nissan X-Trail o Volkswagen Tiguan.

Manuel Antonio Orduz

Estuvimos en el lanzamiento del Audi Q5 en Puebla (México) por una amable invitación de Porsche Colombia.

.

Cinco claves de la nueva Q5



EL 70 POR CIENTO de los componentes es de contenido local, con proveedores mexicanos auscultados con lupa por la matriz alemana. La marca eligió a México por su alto nivel de calidad y porque tiene tratados comerciales para exportar sin arancel con 45 países, incluido Colombia.



EL BAÚL DE 550 LITROS puede ampliarse hasta 1.550 si se pliegan los espaldares de la banca trasera. Está resguardado por un portón accionable eléctricamente que incluye desempañador y limpiaparabrisas trasero.



LA CARROCERÍA mide 4.663 milímetros de largo, 1.898 de ancho y 1.666 milímetros de altura, con una distancia entre ejes de 2.819 que permite una cabina suficientemente amplia y cómoda para cinco pasajeros.



LAS LUCES LEDES diurnas rodean los faros de nuevo diseño (xenón plus en las versiones de entrada y ledes en los equipamientos Elite y S-Line) y las unidades traseras iluminan con rayas horizontales y verticales definidas.



DETALLES COMO EL HOMBRO que recorre la carrocería y el espejo atornillado a la puerta le dieron un look más deportivo a la nueva Q5 y permitieron reducir a 0.30 su coeficiente aerodinámico. El peso también se redujo hasta en 90 kilos.

Gran deportividad

​

El diseño exterior delata la intención de la marca de otorgarle a la nueva Q5 un aire mucho más deportivo, el cual se traduce no solo en las líneas de la carrocería y la caída pronunciada del techo, sino en detalles como las molduras inferiores, el bocel que enmarca los exostos y el trazado de los rines de 18 o 19 pulgadas (según versión). El motor 2.0 litros turbocargado y la caja STronic con sistema multidisco de doble embrague pertenecen a la nueva generación de máquinas del Grupo VW.

Audi Q5

Con todas las ayudas



Además de manejar a su antojo los instrumentos digitales, el conductor puede acceder a una especie de tablero, ubicado al lado de la barra de cambios, desde donde puede maniobrar la información de la pantalla central flotante con solo arrastrar los dedos. En seguridad, cuenta también con ayuda de parqueo en paralelo y en perpendicular, alerta de tráfico lateral, luces y limpiaparabrisas automático y asistente de arranque en pendientes.

DATOS

​

630 vehículos diarios salen de la armadora de Audi de San José Chiapa (México), gracias a la labor de 4.200 operarios y 670 robots de última tecnología. Reporta 50 por ciento menos de consumo de energía y gasta 80 por ciento menos de agua que las demás plantas que posee la marca en 12 países.



La nueva fábrica de Audi cuenta también con un centro educativo avalado y financiado en parte por el estado de puebla, en donde los operarios (todos provenientes de la región) reciben capacitación especializada, 70 por ciento práctica y 30 por ciento teórica.



Desde el volante multifuncional pueden maniobrarse el sonido, el GPS y el computador a bordo, y cambiar el cuadro de instrumentos virtual para que aparezcan imágenes del velocímetro y el tacómetro análogos o el mapa de ruta del GPS.

Ficha técnica

Motor: 4 cilindros

16v turbo

Cilindrada: 2.0 litros

Potencia: 252 caballos

A 5.000-6.000 rpm

Torque: 370 Nm a

1.600-4.500 rpm

Caja: 7 marchas Stronic

Impulsión: 4x4