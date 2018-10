Su eficiente propulsor entrega 500 Nm de torque. A Colombia llega en la versión Progressive 55 con un interior muy ‘premium’ y un completo paquete de infoentretenimiento.



El 2006 marca el inicio de Audi en la oferta de camionetas familiares con la aparición del familiar Q7, el cual se convirtió en el punto de partida de la marca alemana hacia el mundo de los todoterrenos tipo SUV, al que se unieron más tarde los compactos Q5 (2008) y Q3 (2011), el citadino Q2 (2016) y ahora este, el Q8, que tiene todos los pergaminos para competir en el segmento de los utilitarios de lujo.

Llega al país identificado como cupé, aunque con una carrocería más deportiva que la de sus inmediatos competidores, el BMW X6 y el Mercedes-Benz GLE Coupé, y más cercana a la del Urus de Lamborghini (sello perteneciente también al Grupo VW) por los trazos angulados y el perfil que refleja una caída más sutil del techo respecto a las de los modelos con los cuales comparte segmento.



Es el lenguaje de diseño que Audi les viene aplicando a sus camionetas y el mismo que fue tenido en cuenta en la segunda generación de la SUV Q5 que rueda desde hace un par de años en nuestro país, como en el nuevo Q3 que será destapado en el Salón de París esta semana.



Ambos modelos lucen bordes filosos como estos y una parrilla igualmente octogonal, la misma que lucirá el modelo Q7 cuando llegue el momento de su renovación e idéntica a la que se ve en el conceptual e-tron, una SUV de líneas calcadas a las de este modelo, pero de tecnología 100 por ciento eléctrica, que también debuta esta semana en Francia.



El Audi Q8 no es, como se podría creer, un vehículo más grande y masivo que el exitoso Q7. De hecho, es 67 milímetros más corto y 40 más bajo, pero la distancia entre ejes registra 20 milímetros más y el ancho del armazón es superior en 35, dos medidas que se traducen en una cabina muy amplia y cómoda para rodar sin ambages con cinco ocupantes.

El capó esconde un motor V6 TFSI (Twin Turbo) de 3,0 litros y 340 caballos de potencia, tracción quattro que distribuye el torque de 500 Nm entre los ejes delantero y trasero en una proporción 40:60 (con un diferencial capaz de enviar hasta el 70 por ciento de la fuerza de impulsión al eje delantero y hasta 85 por ciento al trasero, de acuerdo con las necesidades de la conducción) y transmisión Tiptronic de ocho marchas manipulables desde levas en el timón.



Está anotado ante la Anla como vehículo híbrido, aunque, en estricto sentido, no incluye una planta eléctrica que ayude con los registros de emisiones. En su lugar, Audi recurrió a un novedoso sistema de recuperación de energía, bautizado Mild-Hybrid (MHEV), el cual consta de una batería de iones de litio de 48 voltios y un alternador eléctrico que funge como motor de arranque.

Esta instalación le permite recuperar hasta 12 kW de potencia durante el frenado con el fin de alimentar esa batería y, consecuentemente, accionar el modo start/stop a 22 km/h y circular por un rato con el motor apagado a una velocidad no menor a 55 y no mayor a 160 km/h.

Al buen comportamiento del Q8 contribuye también la plataforma MLB Evo, exclusiva de Audi, una actualización de la reconocida MLB lanzada en el 2007 por la compañía y aplicable a todos los modelos que ruedan con tracción quattro, del A4 en adelante. A diferencia de la estructura del 2007, la ‘Evo’ combina acero y aluminio que la hacen mucho más liviana y resistente, con un índice de torsión mejorado como el de la joya de la corona de la marca, el sedán de lujo A8, cuyo esqueleto incluye además aleación de magnesio y fibra de carbono.



El Audi Q8 se presenta con equipamiento Progressive 55, representado en un paquete exterior con inserciones en aluminio, difusores que acentúan su vocación off road, faros ledes delanteros (con tecnología HD Matrix) y traseros de tira continua, rieles de techo moldeados en aluminio brillante y rines de cinco radios y 20 pulgadas calzados con neumáticos 275/50.



De puertas para adentro, este modelo contempla acabados de primera calidad para acentuar su carácter ‘premium’ y rivalizar no solo con su buen comportamiento y la ‘fina estampa’ que lo hace casi único en el segmento, sino por las soluciones de lujo y confort que suelen ser propias de modelos más pomposos, como las del sedán A6 o el sportback A7.

Los asientos en cuero y ‘leatherette’ (de ajuste eléctrico con memorias el del conductor y de manipulación individual los traseros), las inserciones de aluminio, el aire acondicionado de cuatro zonas, el techo de cristal panorámico y los contornos de la cabina iluminados con colores a elección son parte de la oferta interior de este todoterreno, al igual que la instalación de sonido Bang & Olufsen de 17 parlantes conectados a un sistema de infoentretenimiento accesible a través de una generosa pantalla digital de 12,3 pulgadas que refleja también lo que registra el sistema de cámaras de visión periférica.



La seguridad también es un tema central en la presentación de este modelo. Además de los seis airbags y los frenos ABS con asistente de frenado y control de estabilidad, los representantes de Audi en nuestro país lo solicitaron con apertura de puertas y encendido del motor sin intervención de la llave, manipulación eléctrica de la tapa del baúl de 605 litros, asistentes de parqueo y de arranque en pendientes y modos de conducción para un andar más eficiente sobre superficies difíciles.



La altura libre de 254 milímetros sobre el piso delata también su vocación tropera, al igual que la base negra que recorre la carrocería para protegerla de golpes y piedras, estratégicamente presente en el modelo que llega a Colombia, pero ausente en el modelo ‘S’ que ilustra estas páginas, el cual es armado para el mercado europeo con rines de 22 pulgadas de cinco radios dobles y molduras inferiores del color de la carrocería.



En estricto sentido, el Audi Q8 podría representar la versión cupé del modelo Q7, si no fuera por su carácter marcadamente deportivo y por la vocación familiar de la camioneta de marras, que se ofrece con tres filas de asientos y no con dos, como este, además del paquete tecnológico con el que busca atrapar usuarios más jóvenes e independientes.

Interior netamente digital

El conductor tiene a su disposición dos pantallas táctiles MMI Touch (además del tablero de instrumentos, que es completamente digital), desde donde puede manipular la climatización y la conectividad. El centro de infoentretenimiento incluye interfaz para teléfono a través de Android Auto, Apple Carplay y Audi Music (todo maniobrable desde el timón) y el celular se puede cargar de forma inalámbrica.



DATOS



Todas las versiones del utilitario Q8 son fabricadas en la planta que posee la marca alemana en Bratislava (Eslovaquia), en donde se produce también el primer todoterreno de Audi en sus variantes Q7, SQ7 y Q7 e-tron.



260 Millones de pesos es el precio de introducción del Audi Q8 Progressive 55, la única versión que será comercializada por ahora, y a partir de este mes, en nuestro mercado.



Audi ofrece, como equipo opcional, suspensión neumática adaptativa que ajusta la altura del armazón hasta en nueve centímetros y dirección en las ruedas traseras, las cuales se mueven hasta cinco grados para mejorar el radio de giro y la estabilidad.

Comparativo del segmento

-Audi Q8 / 260 millones / Eslovaquia

MOTOR: V6 2.995 cm3 TwinTurbo POTENCIA: 340 caballos a 5.000-6.400 rpm TORQUE: 500 Nm a 1.370-4.500 rpm CAJA: 8 marchas Tiptronic IMPULSIÓN: quattro SEGURIDAD: 6 airbags, control de estabilidad, asistente de frenado, control de tracción, cámara de 360 grados, anclaje Isofix para sillas infantiles, asistente de arranque en pendientes CARROCERÍA: SUV cupé.

-BMW X6 / 245 millones / EE.UU

MOTOR: 2.979 cm3 TwinPower Turbo de 6 cilindros en línea POTENCIA: 306 caballos a 5.800-6.400 rpm TORQUE: 400 Nm a 1.200-5.000 rpm CAJA: 8 marchas automática IMPULSIÓN: xDrive SEGURIDAD: 8 airbags, advertencias de cambio de carril y de ángulo muerto, asistente de arranque en pendientes, controles crucero con función de frenado y de tracción, levas de cambio, cámara de 360 grados, control de tracción CARROCERÍA: SUV cupé.

-Mercedes-Benz GLE Coupé / 296.5 millones / Alemania

MOTOR: V6 turbodiésel de 2.987 cm3 POTENCIA: 258 caballos a 3.400-4.750 rpm TORQUE: 620 Nm a 1.600 rpm CAJA: 9 marchas G-Tronic IMPULSIÓN: 4Matic SEGURIDAD: 9 airbags, alerta de cansancio, asistencia de frenado activo en cruces, ‘pre-safe’ que tensiona cinturones ante inminencia de choque, cámara de reversa de 360 grados, suspensión neumática adaptativa, selector de modos de conducción CARROCERÍA: SUV cupé.

Ficha técnica de los tres carros comaprados

Aceleración (segundos de 0 a 100 km/h) Peso vacío kilos Relación peso/pot

Audi Q8: N. R. 2.220 6,5

BMW X6: 6,4 2.100 6,9

Mercedes-Benz GLE Coupé: 7,0 2.250 8,7