No es una máquina primaria, pues tiene un motor de 313 cm3 y 34 caballos y está hecha a imagen y semejanza de la S100R, con todos los requisitos de una BMW, pero enfocada a una clientela más numerosa y aspiracional.



BMW acaba de dar un viraje trascendental en su rama de motos al apostarle al mercado de máquinas más populares, con motores de menos de 500 cm3, lo cual supuso un reto inmenso si se piensa que deben mantener la calidad, el lujo y las prestaciones que caracterizan a sus productos de alta cilindrada y que son una marca registrada en el mundo de las motos premium, pero en un rango de precio más bajo. El objetivo es llegarle a un mercado potencial calibrado en cerca de dos millones de nuevos usuarios que podrían desear una moto con esta marca, pero a su alcance económico.

Ese nuevo segmento de clientes está creciendo gracias a que todos los grandes fabricantes están tomando sus motos más icónicas y las están copiando en menores dimensiones y cilindrada, para poder cautivar a todos para quienes ese tipo de productos no eran más que una aspiración.



La nueva BMW G 310 R significa la primera incursión de la marca alemana en esta nueva plataforma del mercado. El proyecto tomó mucho tiempo en su ejecución y conclusión por las repetidas evaluaciones de calidad y comportamiento de cada uno de sus componentes. BMW no podía dejar ningún detalle al azar en la fabricación de la moto. Todo el estudio y el diseño de la misma se hizo en la casa matriz en Alemania, pero la manufactura se hará en la India en asocio con el fabricante local TVS, con lo cual incorporan mano de obra a un precio que permite que el costo final sea competitivo y atractivo.

Finalmente, todo ese esfuerzo y trabajo se expresan en la moto cuyo diseño es integral con el ADN de la marca, empezando porque toma las bases de la BMW S 1000 R, cuyo estilo ‘naked’ revela toda la mecánica, y los pocos carenados le conceden una agresividad a la figura de la G 310 R.



La horquilla delantera invertida, en dorado, resalta a primera vista y le da a la moto una apariencia de máquina de mayor cilindrada. Visualmente la moto es todo lo que se espera, con las terminaciones correctas y los accesorios, que normalmente son el talón de Aquiles de ese tipo de motos, muestran la calidad de la marca y, lo más importante, desde lejos se puede saber que es una BMW, como sucede con los automóviles.

El motor de 313 cm3, monocilíndrico, enfriado por agua, con dos árboles de levas, inyección electrónica y 4 válvulas es muy novedoso. El cilindro está inclinado hacia atrás y la culata girada en un ángulo de 180 grados, lo cual permite que la admisión esté en la parte frontal y la tubería de escape salga por detrás del motor, optimizando el flujo de la mezcla de combustión con la bujía ubicada en medio de la cámara. Gracias a esas características, la moto tiene un centro de gravedad más bajo y un brazo basculante trasero más largo que genera mayor estabilidad.



Cuenta con un mecanismo de horquilla telescópica invertida en la suspensión delantera y monoamortiguador atrás, que se compensan correctamente en cada situación, calle o carretera. Tiene frenos de disco en los dos ejes con sistema de ABS, que permite exigir al máximo en las frenadas sin riesgo de bloqueos, algo que verdaderamente se usa todo el tiempo porque la moto permite frenar en los límites gracias a la fácil conducción.



Los Ángeles, California, fue el lugar perfecto para probar la moto. Pudimos rodar en el tráfico de la ciudad, las rápidas autopistas y las trabadas carreteras cercanas a Santa Mónica, abarcando todos los escenarios donde se va a desenvolver la G310R. En ciudad conducir la moto es sencillo por su altura al piso, y su peso de 158,5 kilos le permite maniobrar sin problema en el tráfico y facilita moverla en espacios pequeños.

Ya en la autopista y con los camiones rodando a velocidades cercanas a los 120 kilómetros al lado nuestro hay una sensación de vulnerabilidad por el tamaño de la moto, pero la G 310 R rueda tranquila, aunque el motor llega a su máxima velocidad muy rápido y se desearía un poco más de fondo. Pudimos verle los 145 kph indicados en lo que estimamos puede ser una velocidad final cercana a los 150 con facilidad. Obviamente hay que tener en cuenta que la prueba la hicimos a nivel del mar y que en Bogotá, por ejemplo, ese rendimiento puede verse castigado.



De las calles salimos a las colinas de Santa Mónica, con carreteras muy angostas y pocos trayectos rectos que exigen todos los componentes de la moto al máximo. Allí el motor, frenos, suspensión y chasís se usan al máximo porque siempre hay que tener torque para salir y aprovechar las pocas rectas. También se frena en el límite y se toman las curvas a la mayor velocidad posible.

Tuvimos la ventaja de rodar con un grupo de periodistas bastante expertos, lo cual impulsó a nuestro instructor guía a ir más rápido e hicimos cerca de 90 kilómetros conduciendo a fondo. Para resaltar del motor, sus 34 caballos y el torque de 28 Nm desde bajas revoluciones, que permiten sacar la moto de todas las curvas sin problema. En el rango medio del tacómetro pierde un poco ese brillo, pero de las 7.500 vueltas a las 10.500, donde se limita, se siente como si entrara a funcionar un sistema de tiempo variable en los ejes de levas porque el motor empuja de nuevo sin vacilación, con un detalle a favor: produce un sonido ronco que no parece un motor de baja cilindrada. La caja de cambios de 6 marchas tiene relaciones muy cortas y permite que el motor siempre camine en su mejor rango, es suave y muy precisa de operar.



En carreteras con curvas tan agostas y cerradas, una moto ágil, liviana y estable es imprescindible si se quiere ir rápido. Allí la G310 R se destaca porque es muy sencilla de llevar y encontrarle los límites. El chasís funciona muy bien y la suspensión absorbe correctamente cada imperfección del camino para rodar a velocidad en todas las curvas. La posición de manejo es muy deportiva permitiendo sentir y acoplarse bien a la moto sin comprometer la comodidad cuando se rueda en la calle o se recorren largas distancias.

El reto no era pequeño, pues lograr una moto al alcance de todos, con un precio más cómodo para un nuevo mercado y que fuera BMW, no era fácil, pero luego de la prueba es obvio decir que la marca alemana lo logró con holgura. La G 310 R es un producto de calidad, divertido y ágil para usar todos los días y en todas las condiciones.



Aún no hay datos sobre el precio en nuestro mercado, se espera que esté en el rango entre 17 y 19 millones de pesos, pero es especulación y puede ser más alto con los nuevos impuestos. En todo caso, es un valor inédito y muy atractivo en el catálogo de BMW.



Vendrá en blanco, negro y azul con las líneas en los colores típicos de la marca, además de muchos accesorios que permiten personalizarla.



Juan Pablo Clopatofsky

*Asistimos al lanzamiento de la BMW G 310 R en Los Ángeles, California, gracias a la gentil invitación de Autogermana, distribuidor de la marca en Colombia.

​

Los mandos

Tiene una pantalla LCD con toda la información sobre el motor, marcha en la que se rueda, odómetro, nivel de combustible, revoluciones, hora, velocidad, temperatura y distancias parciales. Además, permite obtener promedios de velocidad y autonomía de combustible. Es sencillo de leer y fácil de navegar entre las diferentes visualizaciones.



DATO

