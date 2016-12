Con este vehículo del futuro, que hace parte de los planes de la marca para el nuevo siglo de operaciones que recién comienzan, el motociclista no tendrá que preocuparse por ir vestido para la caída, como si debe hacerlo con una motocicleta convencional.



Gracias a que viene equipada con una serie de sistemas que la mantienen permanentemente en posición vertical, la BMW Motorrad Vision Next 100 nunca se cae, por eso no se necesitará casco ni traje con protecciones para conducirla.



Aunque se trata de modelo futurista, la debutante no deja atrás ningún rasgo emblemático de la familia de motos de la casa alemana. Sin embargo cada elemento tiene su toque contemporáneo tanto en términos visuales como funcionales. Ofrece un bastidor negro triangular, las icónicas líneas blancas y la forma clásica del motor Boxer. No obstante y a pesar de su potencia, el propulsor no produce emisiones.



Vista de perfil, la BMW tiene el aspecto de una ‘naked’, aunque la posición del asiento hace que la ergonomía esté diseñada como en una roadster. La inteligente disposición de las superficies protege al piloto frente a las inclemencias climatológicas, como si de una motocicleta totalmente revestida se tratara.



La superficie del chasis es de tejido negro mate. Su brillo de seda mate y las finas líneas realzan su forma característica, interpretando al mismo tiempo un detalle clásico de BMW con un aire moderno. El logotipo de BMW destaca perfectamente en el bastidor oscuro: mientras se conduce se ilumina con los típicos colores azul y blanco.



El motor se asienta en el centro del bastidor. La estructura exterior del "Boxer" cambia dependiendo de la situación de marcha. En estado de reposo, es una unidad compacta, que se despliega hacia los laterales al iniciarse el desplazamiento para mejorar la aerodinámica y proteger al conductor de las inclemencias climatológicas. El acabado de aluminio pulido confirma la calidad superior de este componente.



El diseño del frontal es minimalista, perfeccionado con detalles de gran calidad. Integrado en la rueda delantera se encuentra un reflector de metal que incorpora los dos elementos en U colocados uno encima de otro que componen la luz diurna. También actúa como superficie deflectora del viento y, junto al pequeño parabrisas integrado, ayuda a optimizar los flujos de aire.



Algunas piezas de la carrocería, como el asiento, la cubierta superior del bastidor y los guardabarros, están fabricadas en carbono. Debajo de la carcasa del asiento, dos finas tiras rojas luminosas conforman la luz trasera y los intermitentes, inspirándose en la forma de C típica de las luces traseras de las motocicletas de ‘Be eme’ actuales y confiriéndoles un novedoso aire futurista.



Las llantas no solo poseen una función de amortiguación, sino que su perfil variable se ajusta de forma activa al terreno, para garantizar una adherencia óptima al suelo en cualquier situación. Las manetas giradas hacia fuera evocan también días pasados.



DATOS

La parte más importante del intercambio de información entre el conductor y el vehículo se realiza a través del visor, unas gafas de datos con paravientos que abarca todo el campo visual del piloto. Este dispositivo muestra los datos relevantes en una de las cuatro zonas de visualización, que se controlan con los movimientos oculares del conductor.



La información solo se proyecta en el visor si se solicita o para avisar al conductor de que se requiere su intervención. Si mira hacia arriba, el conductor obtendrá una función de retrovisor virtual que le muestra lo que está sucediendo a sus espaldas.