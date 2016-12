Cuando llegó a Colombia en el 2014, esta motocicleta con motor bóxer de dos cilindros, 1.170 cm3 y 110 caballos de potencia, carecía de control de tracción y dispositivo de frenos ABS. En su actualización se incorporó este último sistema.



La nueva R Nine T es una máquina bastante ergonómica, que por su posición de manejo y su centro de gravedad muy cerca del suelo, se deja conducir de manera amable en cualquier ruta, consiguiendo que incluso en parado, sus 220 kilos de peso no se sientan.



En las arrancadas, no deja de hacerse notar un bamboleo producido por sus cilindros, el cual, sumado a la falta del control de tracción, hace necesaria la mayor atención por parte del piloto al iniciar la marcha para que esta no sea brusca.



Como es de esperarse en una moto de presentación muy clásica y sin carenado, el contacto con el aire se torna poco amistoso a altas velocidades y, en carretera, hay que tener cuidado con el sistema ABS que se activa demasiado pronto en la rueda trasera.



El estilo de la BMW R Nine T es único. Combina de manera perfecta las tendencias retro y vanguardistas y muestra un especial contraste en todas sus formas, por ejemplo entre su enorme faro frontal redondo y el tablero digital de instrumentos.



Se destacan el sistema de escape Akrapovic de serie, que emite un sonido ronco muy agradable y enérgico, y su acertado consumo de combustible, el cual arroja un promedio de 71 kilómetros por galón en condiciones normales de tráfico. Se castiga la carencia del indicador de combustible, pues solo muestra cuando el tanque entra en la zona de reserva.



En cuanto a las opciones de personalización, la marca ha ampliado las posibilidades para adaptar la moto a los gustos personales de cada cliente. La gama de modificaciones incluye el subchasís desmontable que permite elegir entre una estructura para dos personas o para una sola. En este último caso, la imagen estética de la moto tiene una apariencia más clásica.



Optando por el asiento con apoyo posterior, que se ofrece como accesorio especial, se acentúa el uso en solitario, asemejándose a las legendarias 'café racer'. Se puede pedir con doble tubo de escape, también Akrapovic, y la gama de accesorios incluye varias posibilidades para modificar este sistema.



Autogermana ya dispone de tanques de combustible de aluminio cepillado que le dan un carácter más artesanal a la motocicleta (la R Nine T que manejamos ya lo traía). Se ofrece con soldaduras pulidas o visibles.



Se venden otros accesorios exclusivos, como las cubiertas HP de carbono para la rueda delantera y para el motor, así como unas mochilas para el tanque o las bolsas para la parte trasera con un compartimiento impermeable con cremallera.

Entre las posibilidades más novedosas, se ofrecen la tapa de colín de asiento en aluminio y unos apoyos de goma con forma ergonómica en las partes derecha e izquierda del depósito de combustible. Están disponibles en la gama de accesorios especiales unas elegantes luces ledes direccionales y un par de opciones de tapizado para el asiento, con costuras en contraste.



Hay también elementos especiales para la Nine T, como protectores en aluminio de la tapa de la culata, pernos de seguridad para la boca de llenado del aceite y alarmas antirrobo.



DATO

Muchas de las terminaciones de la R Nine T se hacen a mano. Por ejemplo, el cepillado y la aplicación de las capas en las superficies laterales del tanque de aluminio con capacidad de 18 litros.