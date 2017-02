No son sus líneas renovadas y ajustadas al nuevo lenguaje de diseño de BMW. Tampoco el interior, más elegante y deportivo que el de su inmediato predecesor. No se trata de los motores de última generación que equiparán las primeras unidades, uno de cuatro cilindros y 248 caballos de potencia, otro de seis cilindros y 335 (ambos disponibles con impulsión trasera o con tracción total xDrive y caja automática de ocho cambios) o el diésel de 190 unidades y transmisión manual de seis marchas.



Lo verdaderamente novedoso del nuevo BMW Serie 5 está en su cerebro, un computador que ya equipa la mayoría de los modelos de todas las marcas disponibles en el planeta, pero que aquí es aprovechado al máximo para entregarles a los usuarios un vehículo realmente inteligente y capaz de guiarlos con más seguridad de un lugar a otro.



Quizás por eso la presentación a los medios de comunicación incluyó una visita al centro tecnológico que posee BMW en Mountain View (California), el corazón de Silicon Valley, en donde trabajan las más prestigiosas empresas de tecnología, incluidas automotrices como esta, que se la pasan desarrollando sistemas de última generación para modelos presentes y futuros.



Esta oficina es hoy la médula espinal tecnológica que alimenta los músculos vertebrales de la armadora alemana para irradiar finalmente sus descubrimientos hacia todos los modelos, no solo las SUV ensambladas, exclusivamente, en Spartanburg (Estados Unidos), sino las piezas provenientes de las plantas del Viejo Continente y a partir del 2019, de México.

.

Por eso la premisa que impulsa a BMW para el desarrollo de más y mejores sistemas inteligentes de sus vehículos ha sido siempre la misma: “En autonomía, la pregunta no es si se puede lograr, sino cuánto cuesta, qué tan pertinente es y cómo se garantiza su calidad”. Esta proposición desembocó en soluciones ‘antidistracción’, como el holgado head up display multicolor, que proyecta en el panorámico toda la información disponible del vehículo.



También resultó en una pantalla central tridimensional de 10.25 pulgadas, que muestra toda la información del entorno por donde circula, los mapas del GPS, temas de interés, como clima, noticias, emisoras ‘on line’, navegación, datos del tráfico o mapas de ruta y, por supuesto, la cámara que capta todo lo que sucede alrededor, con íconos y páginas que se pueden mover, opcionalmente, ‘barriendo’ con la mano a un par de centímetros de esta para que los folios digitales hagan lo propio de acuerdo con el comando gestual.

Aunque sencillas en apariencia, estas soluciones buscan concentración total de quien se siente frente al volante y se suman a una serie de dispositivos electrónicos de seguridad activa, únicos en este segmento, como el parqueo a distancia, que permite sacar el vehículo del garaje o guardarlo en la noche sin necesidad de permanecer frente al timón, a través de la llave inteligente que hace las veces de control remoto.



El asistente de parqueo en paralelo y en perpendicular también está presente en el nuevo BMW Serie 5, aunque con mejoras sustanciales: en este caso, el vehículo detecta un espacio mientras circula a una velocidad máxima de 35 kilómetros por hora y, una vez preparado, no se limita a maniobrar automáticamente el timón mientras el conductor ‘le ayuda’ con la caja y los pedales, sino que gira y se mueve a voluntad, hacia adelante y hacia atrás, hasta acomodarse.

.

En la carretera, los sistemas de seguridad y confort no son menos impresionantes. De hecho, tuvimos la oportunidad de probar involuntariamente el de ‘abandono de carril’, el cual advierte la conducción errónea a través de vibraciones del timón, o lo gira bruscamente hacia el surco correcto cuando nota -como fue nuestro caso- que se pretende rebasar en la autopista sin percatarse de que otro vehículo se acerca por detrás con rapidez. Esta reacción también surge cuando el carro que circula adelante en el trancón frena de repente y el Serie 5 ‘ve’ que hay espacio para esquivarlo a una velocidad no mayor de 160 kilómetros por hora.



También nos aventuramos con el sistema semiautónomo de manejo del tráfico, el cual permite soltar el volante por determinados lapsos de tiempo y a un límite de circulación no mayor al permitido en la zona para que el vehículo lo mueva por sí solo sin salirse del carril. Esta solución, unida a las de frenado automático, resulta muy útil cuando hay represamientos de tráfico, pues disminuye el estrés propio de los atascos.



Sistemas semiautónomos de manejo como estos no advierten el ingreso inmediato de los vehículos particulares a la movilidad sin chofer (aún estamos lejos de eso), pero sí requieren, al menos, vías bien señalizadas y frecuentadas por conductores acostumbrados a manejar a la defensiva (no a la ofensiva), dos virtudes prácticamente ausentes en nuestras calles y carreteras.



Por esa razón, difícilmente serán incluidos en los modelos que, se prevé, arribarán en el segundo semestre a nuestro país y que arrancarán oficialmente su comercialización regional el 11 de este mes, en los mercados de Canadá y Estados Unidos.



Manuel Antonio Orduz

Estuvimos en la presentación del BMW Serie 5 2017, en San Francisco (Estados Unidos), por una amable invitación de BMW México.

​

.

Once claves del nuevo Serie 5



LA CARROCERÍA DE ALEACIÓN de aluminio es 100 kilos más liviana que la de su predecesor y mide 4.936 milímetros de largo, 1.868 de ancho y 1.479 de alto, con una distancia entre ejes de 2.975 milímetros, suficiente para una cabina espaciosa y muy cómoda para cinco ocupantes.



LA SUSPENSIÓN ANTERIOR y la posterior fueron armadas con piezas de aluminio y funcionan con sistemas de control de estabilidad, tracción y frenado en curvas. La impulsión trasera le otorga gran deportividad a la conducción.



LAS SALIDAS DE AIRE laterales logran reducir los ruidos y las vibraciones generadas por las llantas delanteras durante el rodaje y permiten una mayor aerodinámica gracias a la hendidura que recorre la zona inferior de la carrocería. Este diseño fue heredado del nuevo Serie 7.



LOS RINES DE ALUMINIO también fueron rediseñados y contemplan 11 opciones de colores metálicos y dos de tonos opacos. Los usuarios pueden elegir entre cuatro diseños para cada uno de los tamaños: 18, 19 y 20 pulga-das (de acuerdo con versión y nivel de equipamiento).

.

DETRÁS DEL RETROVISOR fue ubicado el radar para la conducción autónoma del timón (hasta 210 kilómetros por hora) y es la guía para los sistemas de abandono de carril, frenado de emergencia, alertas de presencia de peatones o ciclistas y para la señal de cansancio.



EL NIVEL DE LUMINOSIDAD de las unidades ledes, ahora hexagonales, pueden programarse a través del sistema BMW Selective Beam. Se extienden hasta la parrilla (que se cierra para una mejor aerodinámica a altas velocidades), una decisión que le dio un aire mucho más deportivo.



LA VISTA REMOTA 3D permite monitorear el vehículo permanentemente, pues muestra, con imágenes tridimen-sionales, el área que lo rodea y advierte sobre la presencia de obstáculos u objetos en movimiento, como vehículos que se acercan o peatones que aparecen de repente.



LA ANTENA DE TECHO continúa con su diseño ‘aleta de tiburón’ y, en este caso, sirve de receptora para el sistema de conectividad, la red Wifi, el entretenimiento en línea y la información, en tiempo real, del tráfico y de las zonas de parqueo disponibles en la ciudad.



EL DISEÑO DEL ARMAZÓN incluye un hombro doble lateral que va desde el baúl hasta el capó delantero, el cual forma dos canales de circulación del viento que sirven no solo para darle un aspecto más robusto al vehículo, sino además para aporta a su coeficiente aerodinámico (0,24 Cx).



LAS LUCES LEDES TRASERAS envolventes adoptaron la forma en ‘L’ del nuevo lenguaje de diseño de BMW y terminan en la tapa del baúl de 510 litros de espacio total (10 más que el modelo anterior). El vehículo rueda con llantas Run Flat, que no requieren caucho de repuesto.



LA CINTURA BAJA y el ancho acentuado de la zona posterior acentúan su vocación dinámica. Los modelos de cuatro cilindros incorporan salidas cromadas tubulares y las de seis cilindros, como el modelo M550i que se unirá más adelante al portafolio, son de diseño trapezoidal.

En la onda de los aplicativos

​

Con el lanzamiento de BMW Connected en Estados Unidos el año pasado, la compañía le dio un vuelco a la movilidad personal gracias a la plataforma Open Mobility Cloud, que permite integrar el vehículo a diferentes dispositivos, como iPhone, Apple Watch y teléfonos con sistema Android. A través de este aplicativo, el usuario puede planear su día con rutas preestablecidas, organizar las citas previamente programadas y darle una ojeada a su vehículo a través de la unidad de chequeo remoto 3D.

.

Interior cinco estrellas

​

La cabina es lo suficientemente amplia y cómoda para cinco ocupantes y recibió también un acertado rediseño que incluye un timón más deportivo, cueros de alta calidad en los asientos de los modelos más equipados, techo panorámico, climatización automática de dos zonas y un centro de mando ligeramente girado hacia el conductor para un fácil acceso a los comandos. El equipo de seguridad de todas las versiones incluye airbags frontales, laterales y de cabeza para todos los asientos, sensores de colisión y tensores de los cinturones de seguridad.

Olvídese de la parqueada

​

Los modelos más equipados del nuevo Serie 5 de BMW no solo se ubican solos en el nicho de la calle, el edificio o el centro comercial. También buscan el parqueadero más cercano a través del servicio ParkNow, que el conductor puede reservar y pagar con antelación a través de una aplicación de la que ya forman parte 150 estacionamientos públicos en Estados Unidos, cifra que aumentará a 500 este año, según cálculos de la automotriz. El GPS ‘lleva’ al conductor al lugar en donde puede dejar el vehículo y el sistema genera el boleto electrónico al momento de ingresar.

.

¿Hasta dónde llegar con la autonomía?

​

En el reciente foro económico mundial celebrado en Davos (Suiza), varios panelistas, entre ellos el presidente del Grupo Renault-Nissan, Carlos Ghosn, abordaron el tema de los vehículos autónomos y su masificación. Según Ghosn, es necesario distinguir entre tecnologías como las del nuevo BMW Serie 5 y las de los automóviles que carecen de conductor: en el primer caso, el usuario elige si maneja o no, mientras que en el segundo, el vehículo es construido como un robot. Esto implica, naturalmente, trabajar en el diseño de una legislación especial que contemple qué hacer si el auto se ve involucrado en un accidente. El ejecutivo cree que en el 2022 ya habrá vehículos sin conductor circulando en la calles.

DATO

​

BMW mostró en el pasado salón NAIAS de Detroit el modelo 530e, un híbrido enchufable con motor de combustión interna de cuatro cilindros unido a otro eléctrico, que logran una potencia máxima combinada de 252 caballos y un torque de 420 Nm. Promete una autonomía de 50 kilómetros sin la intervención de la máquina de gasolina