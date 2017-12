La apuesta de la marca china por tecnologías limpias arrancó con el vehículo llamado E6 de servicio público y el particular Qin, presentado en el último Salón del Automóvil de Bogotá. Ahora se complementa con este sedán, eléctrico como los primeros dos y armado con una cabina amplia y cómoda.



Antes de finalizar el año, BYD abrirá la primera vitrina con portafolio exclusivamente eléctrico, una apuesta dura si se tiene en cuenta el alto costo de esta tecnología, que necesita más de un doliente para funcionar realmente enchufada en nuestro país.

El sedán E5 llega equipado con una planta eléctrica de 121 caballos de potencia y 310 Nm de torque, silenciosa como la que más, y una cabina moldeada en plásticos corrientes y algo ruidosos, con espacio suficiente para cinco ocupantes debidamente sentados, que cuentan con un equipamiento básico en su interior: aire acondicionado, radio CD con cuatro parlantes, dos airbags delanteros, ventanas eléctricas y, para el conductor, accionamiento del radio y del computador desde el timón, y encendido y apertura de puertas sin la llave.

A diferencia de su hermano E6, oculta la batería de hierro fosfato bajo el piso sin que sobresalga por debajo y ya no se golpea tan fácilmente al sobrepasar el ángulo de ingreso a los garajes subterráneos o los pasos peatonales de las bocacalles bogotanas. En este modelo se ubicó unos centímetros más arriba, aunque –a decir verdad– sacrificando el espacio entre el cojín de los asientos y el piso interior. Esto hace necesario flexionar las piernas más de lo acostumbrado para buscar una posición cómoda de los pies.



Eso sí, no encontramos ningún reparo en la mecánica. El E5 se mueve muy bien, incluso cuando se le exige a fondo en vías como la que conduce a La Calera, la cual sorteó muy bien, incluso sobre vehículos de campanillas que no lograron sobrepasar como lo hacía nuestro vehículo, es decir, sin la mínima pérdida de potencia y energía, y justificó así su presencia y la de sus hermanos en nuestro mercado.

La carga, otro punto a resolver

Según la ficha técnica, se requieren dos horas para la acometida de la batería en carga rápida (electrolineras) y seis horas para hacer lo propio en carga lenta (en la casa). Es el karma de este tipo de vehículos, el cual se aligera parcialmente aquí por su muy buena autonomía, que le permite rodar hasta cuatro o cinco días, en condiciones normales, sin necesidad de enchufar.

DATO

El sedán BYD E5 ( de 4.680 milímetros de largo y 1.765 de ancho) cuesta 102 millones de pesos, mientras que el QIN (también sedán) y el Hatchback E6 (el mismo que rueda como taxi en Bogotá) se comercializan en 140 y 143 millones de pesos, respectivamente.

Ficha técnica

Motor: eléctrico

Potencia: 121 caballos (90 kw)

Torque: 310 Nm

Tracción: delantera

Batería: 47,5 kwh

Autonomía: 300 km