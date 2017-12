Changan CS15 en la onda multinacional

A estas alturas del partido, es raro ver que las compañías automotrices grandes y de tradición, como la asiática Changan, se queden sentadas en sus ciudades esperando a que el mercado toque sus puertas. Todo lo contrario. Son ellas las que están a la caza de clientes en todos los rincones del mundo, con productos ideados para cada plaza.



Esa necesidad las motiva también a pedir ayuda a ‘los que saben’ y, para tal fin, abren centros de desarrollo en países estratégicos, en donde aprenden de sus asociados para sacar luego de las líneas de ensamble vehículos más competitivos, como esta SUV compacta, china hasta los tuétanos, pero con aportes clave de los consorcios creativos de Changan ubicados en Turín (Italia), Yokohama (Japón), Nottingham (Reino Unido) y Detroit (Estados Unidos).



Se moverá en el atiborrado mercado de las camionetas urbanas, en donde ruedan indistintamente firmas de alcurnia, como Audi (Q2), Honda (HRV) o Jeep (Renegade); otras de precios más accesibles, como Nissan (Kicks), Kia (Soul) o Hyundai (Creta), y chinas como esta, que se hacen presentes con propuestas más económicas, sin detrimento de la presentación.



La versión Luxury destapada en nuestro país cumple a cabalidad con lo exigido en este segmento: mide un poco más de cuatro metros de largo y 1,75 de ancho, con una distancia entre ejes de 2.510 milímetros y una cabina con suficiente espacio para cuatro adultos -muy justa para cinco-, un baúl de 500 litros o de 1.038 con los espaldares traseros abatidos (60/40) y detalles de confort, incluidas dos tomas de 12 voltios y puerto USB para carga y reproducción.

.

Se mueve con un motor de 1.480 centímetros cúbicos de 16 válvulas con control electrónico VVT-i, que alcanza justos 105 caballos de potencia y 145 Nm de torque, asociado a una caja mecánica de cinco velocidades, el cual –atenidos al computador del vehículo– logra un consumo de entre 34 y 40 kilómetros por cada galón a un régimen de altura y de trancones como el de Bogotá, en donde la probamos. No es muy amable en este sentido.



Incorpora también ayudas de conducción de última generación: frenos ABS con distribución y asistencia de frenado (EBD y BAS), control de estabilidad ESP diseñado para ampliar la intensidad del frenado en curvas (exterior o interior) y evitar el subviraje, asistente de arranque en pendientes, el cual resultó muy útil y efectivo en los atascos de la escarpada avenida Circunvalar de Bogotá, y control crucero, una rareza en vehículos con caja mecánica, pero accesible aquí con solo pulsar un botón en la zona inferior del volante.



No es de esperar una insonorización destacable (no lo es), más cuando se aprieta el pedal del acelerador con decisión, pero sí nos convencieron los acabados de la cabina, con plásticos comunes, aunque bien presentados y atornillados, asientos forrados en cuero de dos tonos, anclaje Isofix para sillas infantiles, timón con comandos para el computador del vehículo, el audio y el teléfono, y un centro de mando de tonos azules y rojos que ilumina cuando se ingresa a un túnel o un garaje oscuro (no así las luces exteriores).

.

Las vitrinas de Changan ofrecerán la CS15 en 44 millones de pesos, con cuatro airbags, aire acondicionado digital y, por dos millones más, con techo ‘flotante’, es decir, pintado de un color diferente al de la carrocería, una opción muy de moda en vehículos de corte juvenil como este y que la marca propondrá como CS15 Stylus.

Cinco claves de la nueva Changan



-Los rines de 16 pulgadas de aluminio, de diseño deportivo, calzan llantas 205/55 y van sujetos a los ejes delantero y trasero, ambos de 1.685 milímetros.



-Los espejos laterales se maniobran eléctricamente desde el descansabrazos del conductor e incluyen luz de cruce. Se abaten manualmente.



-Las unidades de luz delanteras son aún halógenas, con control de nivelación, y se complementan con antinieblas a lado y lado del parachoques.



-Los stops siguen la línea de los hombros de la carrocería, y la luz auxiliar en neblina está ubicada bajo el bómper trasero.



-La carrocería se asienta sobre una moldura negra, incluye rieles de techo y bocel bajo las puertas, ambos de color aluminio.

.

Bien conectada

El centro de infoentretenimiento, conectado a cuatro parlantes e igual número de tweeters, es manipulable desde una pantalla de nueve pulgadas con sistema operativo Android, que permite acceder a GPS, Google Maps o Playstore y se complementa con sincronizador IOS para teléfono y correo electrónico. Incluye también la cámara de reverso con guías de parqueo y sensores sonoros.