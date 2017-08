El Activ tiene la misma mecánica del carro, pero le aplicaron a la carrocería un tratamiento estético diferente y a la suspensión una modificación para darle más flexibilidad de movimientos en rutas fuera del pavimento. El interior lo configuraron con una combinación llamativa de materiales.



Con la llegada de esta versión más aventurera del Onix, Chevrolet hace el salto por primera vez al segmento de los crossover en Colombia, pues ofrecerá prácticamente sobre la misma base del carro compacto unas características enfocadas a un uso que combina lo urbano con un paso más expedito hacia terrenos irregulares, con buena flexibilidad y solidez para meterse en baches y obstáculos prohibidos para los automóviles.

.

Proveniente de Brasil, recibe el nombre de Onix Activ y llega a completar el portafolio de carros compactos de la marca en el país y su aparición puede explicarse por el aumento en la demanda que ha tenido ese renglón de vehículos durante este año. Pero hay que ir decantando sus diferencias frente al carro que lo origina.



En primer lugar, el Onix Activ es un crossover, no una camioneta. En términos prácticos, es el mismo carro, solo que configurado para ser más versátil. Con ese fin tiene algunos elementos y ligeras y precisas modificaciones que se hicieron tanto en la carrocería como en la suspensión. Es decir, este vehículo no es una camioneta, aunque se parezca por su altura al piso y por su ángulo de entrada. Se puede decir que tiene elementos de ambos mundos, pero conserva la misma dinámica que el carro conocido con un motor de 1,4 litros, aún 8 válvulas, con 98 caballos y 126 Nm de torque, al cual solo se acoplará una caja manual de cinco velocidades.



Precisamente, los únicos cambios mecánicos se enfocaron en concederle más altura sobre el piso, que pasó a ser de 24 cm adelante y de 29 cm atrás, y obviamente en implementar las debidas correcciones geométricas a las suspensiones, que tienen mayor recorrido e incluyen un refuerzo en el eje trasero. Así, su paso por las irregularidades del piso es muy cómodo y a pesar de la altura se porta muy bien en curvas y no tiene bamboleos. En esa característica de la estabilidad también colaboran las llantas de 195/65 montadas sobre rines de 15 pulgadas.

.

Pero había que darles a esos cambios una ‘envoltura’ de acuerdo con su nuevo segmento. Entonces, el Onix Activ cuenta con protectores inferiores adelante y atrás, aplicaciones en plástico negro en los pasos de rueda, los faldones laterales y los bómperes, principalmente en el de atrás, que es diferente al del carro, y barras de techo y rines bitono que le dan un aire más fuerte y expresivo.



Dentro de su equipo se encuentran elementos interesantes como un control de crucero, algo poco frecuente en modelos con transmisión manual, cámara de reversa con sensores, sensor de lluvia, sistema My Link de conectividad a teléfonos Apple o Android con pantalla de 7 pulgadas, varias entradas para conexiones de carga USB y vidrios eléctricos con sistema antipinzamiento. En seguridad, tiene los airbags y el ABS obligatorios por ley, más EBD, luces antiniebla adelante y atrás y el sistema ChevyStar.

.

En cuanto a su comportamiento, podemos decir que la caja manual recibió un muy buen escalonamiento, pues hasta la cuarta velocidad el carro empuja con suficiencia, cuya nota musical acusa el motor, y como su torque está disponible desde las 2.800 revoluciones, tiene buen pique y cumple cabalmente con los sobrepasos en montaña. Sobre el pavé, o en destapados, se aprecian los recorridos más largos de la suspensión y la marcha es destacada entre los de su tipo y tiene una insonorización de nota alta.



Este nuevo Chevrolet Onix Activ llega importado de Brasil a un precio de 53 millones de pesos, en una sola versión y equipo.

Cuatro claves del Onix



LAS UNIDADES DE LUZ traseras también fueron retocadas e iluminan ahora con tecnología led, mientras que el portón del baúl es de apertura remota en las versiones más equipadas.



EN EL FRENTE, la versión Activ del Onix se ve mucho más robusta por su mayor altura al piso y el diseño del bómper, que mezcla zonas de plástico negro para las exploradoras con acabados en plata y protectores inferiores. Sobre este punto la altura al piso es de 24 cm.



LOS RIELES en el techo y las cubiertas de los espejos laterales completan este paquete estético del Activ, al que se le quiso dar un ‘look’ 4x4.



EL BÓMPER TRASERO tiene una configuración especial, en la que se mezcla la lata de la carrocería, las molduras plásticas, el protector inferior, los cromados y un tercer stop.

Ch.

Estética diferente

​

Adentro se hizo una estupenda intervención con una tapicería y elementos tanto para el tablero como para la consola central que son de doble color, en negro y un naranja que la marca denomina Kalahari, que le da un toque muy vivaz y casi deportivo. Las sillas son tipo cubo con buenos soportes laterales y el timón tiene mandos satelitales, incluido el control de crucero.

DATO

La marca asegura que este motor tiene un muy buen rango de consumo, que en promedio calcula entre 50 y 55 kilómetros por galón.

Ficha técnica

Motor : transversal de 1,4 litros con 8 válvulas

Potencia : 98 HP a 5.800 rpm

Torque : 126 Nm desde 2.800 rpm

Transmisión : manual de 5 velocidades