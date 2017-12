Dominar 400: La Pulsar sube de cilindrada

Sin mayores indicios de que se está al mando de una Pulsar más grande, tal vez a excepción del tanque un poco más ancho, la Dominar 400 permite una posición de manejo cómoda que no peca por ser demasiado acostada y que da la sensación de tener un control total sobre la moto.

La anchura del sillín y el hecho de estar a 800 mm del piso contribuyen a esto, y además facilitan que alguien de 1,73 metros de altura (como quien escribe) pueda apoyar bien los pies en el piso, algo que se agradece en esos momentos en que toca maniobrar para estacionar, por ejemplo, pues sus 182 kg de peso (en vacío) son más que evidentes en esas situaciones.



De cualquier forma, la repartición de pesos parece estar muy bien lograda y manejarla es sencillo, ayudado por unas dimensiones muy parecidas a las de la NS 200. Durante la prueba de lanzamiento no tuvimos oportunidad de conducirla en tráfico, pero no nos cabe duda de que en ese escenario no presentará inconvenientes.



Por el contrario, la cortísima prueba fue por la vía que conduce de Sesquilé a Guatavita, una carretera estrecha que enlaza curvas seguidas con algunos tramos rectos, que nos presentaron un buen abrebocas de las capacidades deportivas y de turismo que promete la Dominar (la definen como una sports tourer).

Como el odómetro aún mostraba poco uso, el motor de 373 cm3 estaba limitado para protegerlo durante el tiempo de despegue y apenas a las 6.000 rpm se iluminaba el testigo de las rpm y a las 9.000 cortaba la inyección, por lo que una mirada a fondo de sus prestaciones no fue una posibilidad.



Eso no quiere decir, sin embargo, que la respuesta de sus 35 caballos y 35 Nm de torque estuviera del todo cohibida. Con el acelerador a fondo se pasa rápidamente por las cortas relaciones de la caja de seis cambios y las tres cifras en el velocímetro no demoran en llegar. A la altura siempre estuvieron ambos frenos, cuya precisión es replicada por la del embrague.

La suspensión también se mostró competente, y aunque algunos la sintieron más dura de lo que hubieran querido, en ningún momento (ni siquiera en un corto tramo destapado) nos pareció incómoda. Esa rigidez, además, se convierte en una buena estabilidad a la hora de enfrentar curvas.



Claramente nos quedamos debiendo varios kilómetros más para hacernos una imagen más completa de la Dominar 400, pero la primera impresión que nos dio el breve recorrido –que no llegó a los 30 kilómetros– fue el de una moto que, sin llegar a enamorar, sí logra cumplir con las expectativas que genera una sports tourer mediana y, sobre todo, con las de quienes la han estado esperando.

Daniel Otero

Equipo completo

Pecando únicamente por la falta de un indicador de marcha y por una imagen que se pierde si hay mucho brillo en el día, la pantalla digital es clara en su información: tacómetro, velocímetro, odómetro, dos cuentakilómetros parciales, nivel de gasolina y aceite, reloj, entre otros. Esta se complementa con una consola secundaria, ubicada en el tanque, que incluye testigos para el ABS, chequeo del motor, batería, gato, y luces altas y bajas.



Adicionalmente, Auteco anunció que se encuentran en fase final los desarrollos para la instalación de un maletero trasero y laterales, lo cual reforzará la practicidad de la Dominar para quienes planeen utilizarla como vehículo de diario, así como para quienes busquen mayor capacidad de carga para realizar viajes.

DATO

El nombre 'Dominar' obedece a una estrategia de Bajaj, que adopta esa nueva denominación para sus modelos de media y alta cilindrada (próximamente llegarán motos ‘más grandes’), en tanto que pulsar se mantendrá entre los 135 y 250 cm3.