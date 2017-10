Equinox, la Chevrolet que faltaba

Con esta nueva propuesta, Chevrolet complementa su oferta de camionetas, grupo en el cual circulan desde hace un buen tiempo la citadina Tracker, la compacta Captiva Sport, la familiar Traverse, la tropera TrailBlazer y la SUV de lujo Tahoe.



Motor y diseño de última generación definen al nuevo modelo Equinox de Chevrolet, que asoma esta semana en el país marcado como 2018 con la promesa de conquistar familias jóvenes en virtud de su versatilidad y las soluciones de seguridad y confort con las que fue equipado.

Aunque su carrocería la ubica un escalón por encima de la Captiva, cuya vida termina ya, lo cierto es que la marca pretende reemplazar esta con el nuevo modelo, equipado con un motor turbo de última generación y tres niveles de equipamiento: LS, LT y Premier.



Es, a nuestro modo de ver, la SUV que le hacía falta a la marca para competir en el complicadísimo segmento de las camionetas familiares medianas, en donde se mueven muchos ejemplares de precios y equipamientos similares como Mazda CX-5, Honda CR-V y Nissan X-Trail, y en el que ya no le alcanzaba a la Captiva Sport por el evidente desgaste de sus líneas y de la misma mecánica.

La nueva Chevrolet Equinox fue armada sobre la misma plataforma del sedán Cruze, con una carrocería más amplia y moderna respecto a la de la Captiva: 4.651 milímetros de largo, 1.844 de ancho, 1.661 milímetros de altura y 2.725 milímetros de distancia entre ejes. Esto se traduce en una cabina lo suficientemente cómoda para cinco pasajeros, especialmente por el piso, el cual es perfectamente plano (una virtud que agradece, especialmente, el quinto pasajero) y por el espacio remanente entre los cojines traseros y los asientos delanteros.



El nuevo diseño también logra un generoso baúl de 846 litros (1.798 con los espaldares de los asientos traseros abatidos 60/40), que cuenta con un espacio ‘escondido’ para guardar objetos sobre la llanta de repuesto y al cual se puede acceder abriendo el portón a control remoto o a través del sistema ‘manos libres’ (pasando el pie bajo el parachoques trasero) en el modelo más equipado.



Las tres versiones cuentan con accionamiento del motor sin la intervención de la llave y comparten un buen paquete de seguridad, que incluye seis bolsas de aire, control crucero, sensor de reversa, anclajes Isofix para sillas infantiles, sensores de reverso (cámara y sensores frontales en las versiones LT y Premier), controles de tracción y estabilidad y asistente de arranque en pendientes.

Otros sistemas más avanzados acompañan, exclusivamente, a la carrocería Premier, como la alerta de tráfico cruzado, que advierte la presencia de objetos cuando se retrocede para salir de un sitio de parqueo o si una moto o un peatón se acercan demasiado al vehículo durante el rodaje. Lo novedoso aquí es que lo hace, opcionalmente, a través de vibraciones en el asiento del conductor y no por medio de las señales sonoras características, al igual que la alerta de abandono de carril, que devuelve el vehículo a la ruta cuando nota que se está desplazando por fuera de este, sin justificación.



La acertada insonorización de la cabina y la correcta posición de manejo permiten el disfrute de la Equinox en la ciudad, aunque su maniobrabilidad en áreas reducidas (edificios o centros comerciales) no es la mejor debido a que el excesivo radio de giro de la dirección obliga a reacomodarla en dos o más tandas al momento de ingresar o salir de una celda de parqueo.



Otro punto de diseño para mejorar es la ubicación de la pantalla central de ocho pulgadas, ya que fue recostada sobre el millaré e inexplicablemente mirando hacia el techo y no ligeramente girada hacia el puesto del conductor, como sucede en la mayoría de los vehículos de última generación. Esa posición nos obligó a detenernos para buscar el control de iluminación del monitor y mejorar los contrastes de la imagen cuando el sol atravesó el techo panorámico de cristal, exclusivo de la versión Premier.

La nueva Equinox es más deportiva y liviana que su antecesora (la cual nunca rodó en nuestro país) y el motor de 2,4 litros de aquella fue reemplazado para el nuevo modelo por uno de 1,5 litros con turbo que desarrolla 170 caballos de potencia máxima y logra un muy buen torque de 275 Nm a 2.000 rpm, 30 por ciento más eficiente que la máquina anterior.



Estos números se agradecen en subidas pronunciadas o cuando se pretende rebasar en la carretera, momento en el cual el vehículo responde sin problema, gracias también a la caja Hydra-Matic de seis velocidades, la cual se adapta al estilo de conducción en la ciudad y se muestra muy precisa y rápida cuando se le exige más de la cuenta en la carretera.



A todo este engranaje mecánico le fue incluido un sistema 4x4 inteligente del modelo Premier (las versiones LS y LT son de tracción delantera), diseñado para repartir el agarre de las llantas de acuerdo con las dificultades del camino o para disfrutarse de forma permanente con solo oprimir un botón en la consola central, como el control de descenso, el cual le permite bajar escalonadamente cuando la pendiente es muy pronunciada y resbaladiza.

Claves de la Equinox



EL TECHO de cristal doble corredizo es exclusivo de la versión Premier, al igual que los rieles de techo cromados.



LOS FAROS delanteros son halógenos en el equipamiento LS, xenón en el LT, y delanteros y traseros led para el modelo más equipado.



LOS RINES DE 19 pulgadas son exclusivos de la Equinox Premier, mientras que la LS y la LT incorporan aros de 17 y 18 pulgadas, respectivamente.



LOS ESPEJOS retráctiles, maniobrables eléctricamente, incluyen alerta de punto ciego en las versiones LT y Premier.



LA ILUMINACIÓN led de marcha diurna es común en los tres modelos, pero solo la versión Premier incluye luces exploradoras.

Cabina con estilo

Los acabados de la cabina son de buena calidad, con asientos forrados en tela para las versiones LS y LT, y en cuero perforado la Premier. Incluye una pantalla central de ocho pulgadas (siete el modelo LS) para maniobrar la instalación de sonido (Bose de siete bocinas en la Premier), el teléfono y el sistema de conectividad MyLink, que incluye Android Auto y Car Play para manipular los aplicativos del teléfono y acceder a la navegación. Todo accionable desde el timón o a través de comandos de voz.

ALGUNOS COMPETIDORES



HONDA CR-V EXL

Tiene un motor de 1,5 litros turbo, de 188 caballos de potencia a 5.600 rpm y 244 Nm a 2.000- 5.000 rpm, con transmisión CVT e impulsión 4x4. Incluye seis airbags, techo corredizo, rines de 18 pulgadas y levas en el timón para la conducción manual de la caja. Origen: Japón. $136,5 MILLONES

MAZDA CX-5 TOURING

Su motor Skyactiv de 2,5 litros alcanza 188 caballos de potencia a 6.000 rpm y un torque de 198 Nm a 4.000 rpm, con caja Activematic de seis marchas y tracción delantera. Incluye rines de 17 pulgadas, seis airbags y asistentes de frenado y arranque en pendientes. Origen: Japón. $97, 5 MILLONES

NISSAN X-TRAIL ADVANCE

Esta SUV 4x2 incluye un motor de 2.500 cm3 que logra una potencia de 169 caballos a 6.000 rpm y 233 Nm de torque a 4.000 rpm, amarrado a una caja X-Tronic CVT. Se mueve con rines de 17 pulgadas e incorpora doble airbag, climatización bizona y siete asientos. Origen: Japón. $99 MILLONES

PEUGEOT 3008 GT-LINE

Fue equipado con un motor de 1.598 cm3, de 165 caballos de potencia a 6.000 rpm y 240 Nm de torque a 1.400 rpm, con caja de seis marchas automática y tracción delantera. Su equipamiento incluye levas de cambios, seis airbags y rines de 18 pulgadas. Origen: Francia. $120 MILLONES

SEAT ATECA STYLE

La máquina de 1.968 cm3 de esta versión 4x2 genera 143 caballos de potencia a 3.500-4.000 rpm y un torque de 320 Nm a 1.750-3.000 rpm, con caja DSG de seis marchas. Equipa rines de 17 pulgadas, siete airbags, cámara perimetral y selector de modos de conducción. Origen: España. $100 MILLONES

VW TIGUAN TRENDLINE 4MOTION

Se mueve con un motor turbo de 2,0 litros, de 180 caballos de potencia a 3.940-6.000 rpm y 320 Nm a 1.500- 3.940 rpm, con caja DSG de siete velocidades y sistema de impulsión 4x4. Incorpora seis airbags, levas de cambio en el timón y rines de 17 pulgadas. Origen: Alemania. $105 MILLONES

DATOS



La nueva Equinox llega de México con un buen paquete de ayudas de conducción y un tren motor de última generación, sus mejores argumentos frente a la competencia.



El sistema Chevystar que incorpora la nueva Equinox cuenta con más de 20 servicios, como asistencia en la ruta, alerta de pico y placa o reserva de cine, a través de un aplicativo descargable en el teléfono inteligente.

Ficha técnica

Motor: 1,5 litros turbo

Potencia: 170 caballos a 5.600 rpm

Torque: 275 Nm a 2.000 rpm

Caja: 6 marchas Hydra-matic

Motricidad: 4x4 o 4x2