Explosión de SUV en el Salón de Bogotá

El fenómeno no es nuevo; empezó hace unos años en todo el mundo. Pero lo que está pasando en el XV Salón Internacional del Automóvil de Bogotá es una verdadera explosión de SUV (Sport Utility Vehicles), categoría en la cual la gran mayoría de marcas tienen un ejemplar para esa clientela que cada vez es más creciente.

Mazda CX-3, durante su debut en el Salón

Este grupo de pequeñas camionetas familiares representa casi el 30 por ciento de las ventas en Colombia. Y son un competidor serio para el automóvil. La relación actual es que por cada dos de estos se vende un SUV. Sus precios van desde los 47 millones hasta los 90 millones, y más en los más lujosos.



Las marcas tienen claro para dónde se están moviendo sus clientes y por eso no es extraño que entre los grandes estrenos de este Salón en Mazda, Renault y Nissan, estén precisamente los CX-3, Captur y Kicks, tres SUV compactos que se pelearán las ventas con al menos otros 20 modelos de características similares.

Como ninguna marca se ha quedado atrás en esta tendencia, en el amplísimo abanico hay modelos de todos los orígenes y de diferentes precios, desde las encopetadas X1 de BMW, GLA 200 de Mercedes-Benz o XC60 de Volvo, pasando por las ya reconocidas Duster (Renault), EcoSport (Ford) y Tracker (Chevrolet), hasta el gran número de modelos chinos que aparecen, en los cuales el precio es lo más atractivo junto a su notable mejoría en presentación y acabados.

.

El asunto es tan competido que elementos como las direcciones asistidas, frenos con sistema ABS, airbags, aires acondicionados, vidrios eléctricos o mandos en el volante son regla, por lo que aquí la pelea está en el diseño, el confort, la comodidad, el espacio, y claro, el desempeño, aspectos que las familias valoran y les llaman la atención.



En ese orden de ideas, en esta edición del Salón de Bogotá los pequeños SUV son claramente protagonistas. Hasta este domingo usted mismo podrá hacer un último recorrido y comparar.



Allí están, como decíamos, las ‘reinas’ actuales del mercado: Renault Duster, con su edición limitada ‘Dakar’, Ford EcoSport y Chevrolet Tracker. Todas ellas, previendo tal vez la embestida, han sido objeto de mejoras importantes. Tracker tiene cambios en su diseño interior y exterior e incorpora más tecnología.

Nissan kicks, La vedette de la marca en la muestra.

Este año el exitoso modelo EcosPort de Ford fue presentado con nuevas actualizaciones en Estados Unidos, incluso con motorizaciones diferentes (EcoBoost turboalimentado de 3 cilindros de 1.0 litro) en lo que sería la tercera generación del exitoso SUV, aunque aún no se sabe cuáles versiones llegarían al país.



En este punto es importante anotar que estos modelos, junto al Soul de KIA, son jugadores importantes en el servicio público donde están más que probados.

Kia Soul eléctrica en su más reciente evolución. Más autonomía y cambios estéticos.

Entre los debutantes de este Salón, el CX-3 de Mazda será protagonista en este segmento no solo por el ‘cariño’ que hay en Colombia por la marca japonesa, sino porque es un SUV bien logrado, con una motorización de 2.0 litros heredada del CX-5 que seguro lo hará más brioso.



Otras dos sorpresas en este grupo son el Kicks de Nissan y el Captur de Renault. Ambos fabricantes se esforzaron en el diseño y es difícil elegir.

El Kicks se mueve con un motor de 1.6 litros, mientras que el Captur monta un propulsor de dos litros.



Suzuki tiene en su portafolio al S-Cross con motor de 1.6 litros, en versión mecánica y automática. También de Japón, Mitsubishi tiene en su oferta el ASX, muy conocido ya en nuestro país en sus versiones de tracción 4x2 y 4x4.



La francesa Peugeot tiene el 2008, también en versiones mecánica (5 velocidades) y automática con motor de 1.598 cm3. Y también de Francia, Citroën tiene su Cactus, un modelo atractivo por su particular diseño y en el que se destaca su motor tres cilindros de 1.2 litros con turbo.



Los chinos también se metieron en la pelea y la oferta de modelos provenientes de Asia es bastante amplia. Y como mencionamos arriba, vienen con todos los elementos de seguridad, controles de tracción, de frenado, cajas automáticas o manuales, etc.

Chery Grand Tiggo

Aquí juegan marcas como Brilliance con su modelo V5, Great Wall con el M4 con motor de 1.500 cm3; JAC con el S2 y Changan con el modelo CS35 en versiones mecánica y automática; Chery Tigo, Change Q35 y JMC Landwind X5 completan la oferta china. En este grupo hay modelos que arrancan en los 47 millones de pesos.

De Corea, SsangYong trae su modelo Tivoli, y Hyundai, una vez se cristalice el acuerdo para la normalización de su operación en Colombia, traerá a un jugador muy fuerte, el Creta.



Así, de los modelos chinos hay que agregar que no solo se meten de frente en la pelea con sus pares de occidente, sino que evidencian grandes avances en su diseño, son más ‘pulidos’.



Con esta oferta y el crecimiento de clientes potenciales no es de extrañar que dentro de pocos años el SUV supere o iguale al automóvil en ventas, más si se tiene en cuenta que este último, siendo muy cómodo, no tiene la versatilidad ni tampoco hay novedades grandes en su diseño que lo hagan más atractivo.

Chevrolet realizó una importante actualización estética sobre su exitoso modelo Tracker, rediseño que más se nota sobre todo en su parte frontal.

Por qué un vehículo SUV

​

El fenómeno de los SUV en Colombia tiene en las mujeres sus más fieles seguidoras. Ellas perciben un SUV más seguro por su posición elevada de manejo. Y además, un punto que casi todo el mundo destaca, es que no ‘se sufre’ tanto cuando hay que transitar por vías como las colombianas en las que ni los autos ni sus dueños la pasan muy bien por el constante daño y deterioro de piezas de la suspensión, llantas y amortiguadores.

La captur es el carro central en el stand de renault.

Otra de las razones del crecimiento de los SUV es que fueron diseñados para moverse con seguridad y agilidad sin sacrificar su integridad y comodidad en carreteras destapadas y pavimentadas. El SUV es tan versátil que se comporta como un automóvil en el campo y es ideal para moverse seguro en la ciudad, algo que valoran los compradores. (Ver ‘El origen del SUV’).



Uno de los puntos negativos está en su capacidad de carga (baúl). No es uno de sus mejores atributos, pero nada que no se pueda solucionar con un maletero extra de techo.

Peugeot tiene el 2008, un SUV de gran manufactura junto a su hermano mayor, el 3008 que se estrenó en el Salón. Rodrigo Sepúlveda

El origen del SUV

​

Sin excepción, en todas las marcas el SUV nació de ‘la costilla’ de un automóvil. La idea original fue de Ford en el 2003, cuando presentó la EcoSport que se montó sobre la plataforma del Fiesta. De este heredó algunos componentes mecánicos y parte de su estructura.



La fórmula era fácil: darle más altura, unas suspensiones más robustas, un aspecto aventurero y le agregó las características de un todoterreno, incluida la tracción 4X4.



El experimento dio tan buenos resultados que otras marcas la imitaron y siguieron por el mismo camino: agrandar los autos y encoger los ‘crossover’. Como lo quieran ver.



El rastro del Ford EcoSport lo siguieron la italiana Fiat con la Idea Adventure sobre la base del Palio; Volkswagen con su CrossFox basado en la plataforma del Gol; Renault a su Sandero lo ‘creció’ y llamó Stepway, y del mismo Sandero salió el Duster; el Chevrolet Tracker se hizo sobre la base del Sonic; los Peugeot 2008 y 3008 nacieron de sus hermanos 208 y 308, respectivamente, hasta llegar a una de las ‘vedette’ del Salón, el CX-3 que le debe gran parte de su vida y de su físico al Mazda2.