En medio de un nuevo renacimiento de Fiat en el país, la marca devela para la región este nuevo hatchback compacto que reemplaza al Punto y que se arma sobre una nueva plataforma modular del grupo FCA.



Independiente de que a algunos se les parezca a uno u otro carro, no hay duda de que la pinta del nuevo Fiat Argo es llamativa, más aún cuando está pintado con colores vivos y cuenta con el equipamiento de las versiones tope, como los rines de 15 o 16 pulgadas o las luces ledes para la marcha diurna. Por si quedaran dudas, tanto el emblema Fiat que va en la parrilla como las letras en la compuerta trasera son realmente grandes.

.

Pero el Argo es más que una nueva pinta para Fiat, pues debajo de esa carrocería de 3.99 metros se esconde una nueva plataforma modular (llamada MP1) que será la base para próximos modelos del grupo Fiat- Chrysler. El primero de ellos será la versión sedán de este hatchback del lanzamiento. Aunque el veredicto de seguridad lo dejaremos a una eventual prueba por parte de Latin NCAP, Fiat dice que los aceros de alta resistencia y mayor rigidez torsional (7 por ciento) respecto al Punto (modelo que reemplaza) garantizan buena protección para los ocupantes.

Relacionadas

Reforzando esa seguridad está un equipamiento que desde la versión de entrada cuenta dos bolsas de aire, frenos con ABS y anclajes Isofix, y que desde el modelo con motor 1.3 y transmisión GSR (mecánica automatizada) suma controles de tracción y estabilidad, un gran ‘plus’ respecto a sus competidores. Si se opta por el motor 1.8 también estarán disponibles como opción las bolsas de aire laterales.



Producto de una importante inversión en desarrollo y en la actualización de la planta de Betim (Brasil), donde será fabricado, el Argo llegaría entonces entre finales de este año e inicios del próximo. Sus competidores serían hatchbacks compactos como el Chevrolet Onix, Kia Rio y Renault Sandero, por lo cual su precio (aún por definirse) debería ubicarse en ese rango, pues tiene argumentos para enfrentarlos con confianza.



.

En una ruta de algo más de 150 kilómetros partiendo y terminando en Sao Paulo estuvimos a bordo de un Argo Precision, versión que equipa el motor 1.8 de 135 caballos y transmisión manual de cinco velocidades. Desde poco antes de las 3.000 rpm el motor comienza a responder de forma contundente y con una entrega lineal hasta casi las 6.000 rpm, que es donde logra su potencia máxima. Las dos primeras relaciones son cortas (la primera hasta poco antes de los 40 km/h y la segunda más o menos hasta los 60 km/h), en tanto que la tercera es más larga y permite extenderse hasta algo más de los 120 km/h.



En la quinta marcha se sigue encontrando algo de empuje, así que una sexta ayudaría a reducir el consumo de combustible, pues a 120 km/h en el último cambio el motor va girando a unas poco descansadas 2.800 rpm. Según el computador de a bordo, el consumo tuvo su mejor punto en los 41 kilómetros por galón luego de las largas autopistas, pero quedamos pendientes de saber cómo se traduce todo este desempeño y rendimiento en la particular topografía colombiana.

.

Lo que seguro no cambiará serán las sensaciones, pues a pesar del buen empuje no es un carro que recompense al conductor con emociones tras el volante: el pedal del embrague es algo ligero y a la palanca de cambios le hace falta tacto y algo de precisión en sus recorridos. Lo mismo ocurre con la suspensión, que con algo más de rigidez generaría mayor estabilidad en curvas y (más importante) aplomo a altas velocidades, pues tiende a navegar un poco.



Tal vez en la versión deportiva, denominada HGT, mejoren estos aspectos (de hecho se anuncia con una suspensión más rígida), pero siendo un hatchback compacto y familiar, hay que verlo como tal, y en ese sentido el Argo no decepciona. La insonorización en ciudad es buena (aunque a más de 120 km/h el ruido del viento se vuelve prominente), los baches e irregularidades se filtran bien y el aislamiento general de la cabina da puntos en comodidad. La posición de manejo es cómoda y la visibilidad es muy buena, pero algunos echarán de menos poder bajar un poco más la silla del conductor y la falta de soporte lateral para la espalda; otros agradecerán el cinturón regulable en altura.

.

El ambiente general del interior es agradable: a pesar de que abundan los plásticos duros, las diferentes texturas mejoran notablemente la apariencia, al tiempo que la pantalla central digital de 7 pulgadas para el sistema Uconnect le dan un aire más moderno. Finalmente, el espacio tampoco será inconveniente con una banca trasera que puede acomodar sin mayor problema a dos adultos, y un baúl de 300 litros de volumen, uno de los más amplios de su segmento.



Con un interesante equipamiento de seguridad y pinta llamativa, al menos en el papel y en este primer contacto con una de las versiones que podrían llegar a Colombia, el Fiat Argo resulta una propuesta atractiva y competitiva dentro de su segmento, pero los precios definitivos que se establezcan para las versiones a comercializar en el país serán las que definan su éxito.

Daniel Otero

Asistimos al lanzamiento del Fiat Argo en Sao Paulo, Brasil, por una cordial invitación del Fiat Brasil y SK Bergé, representante en Colombia.

.

Diferencias exteriores

Las diferentes versiones del Argo alcanzan a variar un poco en su diseño exterior, siendo cada vez más completas a medida que se va subiendo. De los rines de 14 pulgadas con copas en los más básicos llega a los de aleación de 16 pulgadas en el 1.8 HGT, desde el 1.3 ya se cuenta con exploradoras, y con el 1.8 aparecen los faros con ledes para la marcha diurna. Es importante recalcar que los 1.3 GSR incorporan los controles de tracción y estabilidad.

Llamativo interior

Puede que los plásticos duros sean protagonistas independientes de la versión, pero el interior del Argo es bien presentado. La pantalla central táctil de 7 pulgadas para el sistema Uconnect (muy intuitivo de usar) encabeza una consola central bien distribuida y pone todos sus controles a la mano del conductor, en tanto que el cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas y el aire acondicionado digital (opcional para el 1.8) ayudan a resaltar la apariencia.

.

DATOS



Por el momento, la oferta de Fiat en el país se centra en el Uno Way, la familia de pick-ups pequeñas Strada y el Fiorino. Además de la llegada del Argo también se estudia la posibilidad de importar la pick-up Toro, que competiría con la Duster Oroch de Renault.



1.229 kilogramos es el peso en orden de marcha del Argo equipado con el motor de 1.8 litros y la transmisión manual de cinco velocidades, como el que probamos en sao paulo y sus alrededores.



La línea de accesorios Mopar también estará disponible para el Argo con un catálogo de 53 productos encaminados a mejorar su apariencia (como el techo de color negro), reforzar la conectividad (con una pantalla de 9 pulgadas) o para ampliar su practicidad (con un enganche para remolque).

Ficha técnica

Motor: 1.747 cm3, 16 válvulas

Potencia: 135 caballos a 5.750 rpm

Torque: 18.8 kg/m a 3.750 rpm

Transmisión: Manual 5 marchas