Según las directivas de la compañía en ese país, el Ecosport ‘democratiza’ la tecnología y pone un punto alto a sus competidores con un modelo más musculoso y mejor equipado.



En el 2003, cuando Ford ‘inventó’ el hoy competido segmento de los SUV ‘ligeros’, revolucionó la industria y se puso en el primer lugar de la grilla con su ‘experimento’. Y todo indica que no están dispuestos a ceder el puesto de vanguardia que ocupan desde cuando decidieron transformar plataformas de automóviles en pequeños pero versátiles utilitarios deportivos.



La fórmula fue sencilla y funcionó: la marca estadounidense tomó la plataforma de su Ford Fiesta, le agregó motricidad en las cuatro ruedas, varió la altura y le imprimió un aire ‘todoterreno’ y a la vez de auto de ciudad, de medidas no tan grandes como los SUV más musculosos, pero con unas cualidades para moverse con facilidad en las calles que de inmediato catapultaron a la Ecosport como el producto global más exitoso de Ford.



La cuarta generación fue presentada recientemente en el Salón del Automóvil de Buenos Aires (Argentina). Luego, Recife, en Brasil, fue la ciudad escogida para su lanzamiento a vitrinas en ese país –que fue donde nació y se hizo la ingeniería de este modelo– y para la antesala a la llegada de la Ecosport 2018 a Colombia, que será en el último trimestre del año.

El modelo que probamos en Brasil, por fuera se ve como un rediseño o evolución del actual, pero por dentro alberga una revolución en todo el sentido de la palabra. En principio no se perciben sus cambios exteriores, pero más en detalle se aprecia una nueva persiana con faros no tan alargados, otras exploradoras y un capó que le da un aspecto más voluminoso. El parachoques trasero y el delantero de mayor tamaño contribuyen a darle el aspecto de SUV ‘más grande’. Atrás se mantiene la llanta de repuesto exterior en la puerta y muestra una ligera variación en los faros traseros.



La revolución empieza con su nuevo motor de 2,0 litros de inyección directa, que convierte a la Ecosport en el SUV más potente del segmento con 168 caballos y una transmisión automática de seis velocidades. El conocido Duratec pasa a mejor vida. También habrá una versión de 1,5 litros, que no vendría al país.



La democratización impuesta por esta ‘revolución’ está en la tecnología. En este punto también pone la vara muy alta a la competencia (Chevrolet Tracker, Renault Duster, Captur Y Nissan Kicks, entre otros). La Ecosport 2018 fue dotada con una serie de elementos que hoy solo se ven en vehículos de lujo o de más ‘pedigrí’, que muchos usuarios aspiran a tener en sus carros.

Entre estos están el botón de encendido sin llave, los mandos de la caja en el timón, luces de xenón, y a las direccionales en los espejos se agregaron los sensores de punto ciego, que detectan la presencia de otros vehículos o de motociclistas.

Además, hay cámara de reversa y sensores sonoros, techo corredizo y un sistema multimedia de última generación con una pantalla de 8 pulgadas que estrena el Sync 3, el sistema operativo de Ford para que el conductor interaccione con el vehículo a través de Bluetooth y dos entradas USB iluminadas.



Con el sistema Sync 3 se pueden enviar mensajes SMS, además cuenta con una interface gráfica de uso intuitivo, todo operado a través de comandos de voz para audio y teléfonos.



La pantalla, además de la música y la posibilidad de visualizar la información de teléfonos móviles (iOS y Android), cuenta con GPS y acceso a Android Auto e Apple CarPlay. El único inconveniente que encontramos en este punto es que la pantalla no es abatible, está fija y a la vista, y en ciudades como las nuestras suele ser un atractivo para los delincuentes, como lo es también la llanta de repuesto exterior. Poco colaboradora con la estética, aunque coopera con el volumen del baúl.

La arquitectura eléctrica de la Ecosport 2018 es nueva para soportar todos los módulos electrónicos y las tecnologías adicionales, y la pone en condiciones iguales a carros de segmentos superiores.



El panel de instrumentos permite visualizar las funciones del computador de a bordo y configurarlas desde el timón. Desde allí se puede verificar la presión del aire en las llantas, organizar el control de crucero y el limitador de velocidad. También se puede visualizar información como consumo y cantidad de combustible en el tanque, odómetro, temperatura exterior y recorridos parciales.



Todo esto estará en el modelo Titanium, que es el más equipado de la Ecosport, que llegará al país, aunque a Ford aún le falta definir las versiones que vendrán y su precio final. Lo que sí es seguro es que arribarán más versiones de transmisión sencilla (4x2), que son las más apetecidas por la clientela.



En seguridad, la Ecosport 2018 tiene 7 airbags de fábrica y las ya conocidas ayudas como controles en pendientes, de tracción, estabilidad y frenos ABS.



El confort no se queda atrás porque hubo una sustancial mejora en los asientos de todos los ocupantes y se instaló una guantera central que reemplaza al tradicional descansabrazos y más sitios portaobjetos.



Así mismo, el sistema de aire acondicionado es más eficiente y ahora tiene siete opciones de velocidad y diferentes combinaciones que le permiten direccionar las salidas de aire, cuenta con control automático de temperatura e incorpora dos nuevas funciones: Max, para acelerar el enfriamiento de la cabina en época de calor, y Max Defroster, para desempañar rápidamente los vidrios.



También tiene un sistema de acceso inteligente con sensores que aseguran las puertas con solo un toque de mano, sin necesidad de acudir al comando. Este mismo sistema permite arrancar el motor.

Esta es la nueva Ecosport, que promete seguir dando de qué hablar, pues se fabricará en cinco plantas (Brasil, India, China, Estados Unidos y Canadá) y hoy se vende en más de 140 países, entre ellos Rusia, China e India, y el año próximo se comercializará en Estados Unidos.

Tecnología de premium

​

El interior de la Ecosport está dominado por su nueva pantalla de 8”, que además de todas las funciones de entretenimiento brinda la posibilidad de visualizar la información de teléfonos móviles y GPS. Además, otra pantalla en el panel de instrumentos permite visualizar las funciones del computador de a bordo y configurarlas desde el timón.

DATOS



1.000.000 de unidades se han producido en América del Sur de la Ford Ecosport, desarrollada en Brasil por un equipo de 800 ingenieros. En la actualidad, se fabrica en cinco plantas (Brasil, China, India, Estados Unidos y Canadá).



Los cambios exteriores más notables de la cuarta generación de la Ecosport están en el frente, con una nueva parrilla, faros y exploradoras nuevas, parachoques delantero y capó que le dan una apariencia de mayor volumen. Atrás se conserva la llanta de repuesto que fue eliminada en la versión europea por normas de seguridad en la UE.



100 mediciones por segundo hacen los sensores del sistema Rollover Stability Control (RSC), integrado al control electrónico de estabilidad y tracción Advancetrac para monitorear el ángulo de deriva y el desplazamiento de la carrocería y así ayudar al conductor



La Ecosport tiene nuevo motor de 2,0 litros de inyección directa, que la convierte en el SUV más potente del segmento con 168 caballos y una transmisión automática de seis velocidades.

Ficha técnica

Motor: inyección directa, cuatro

Cilindros, 2 litros

Potencia: 168 HP

Torque: 202,4 Nm a 4500 rpm

Transmisión: automática, seis velocidades