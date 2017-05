Con este tamaño y semejante poder, la nueva Ford Raptor, versión radical hecha sobre la F-150, se convierte en la pick up más potente del mercado y abre una nueva etapa para la marca en Colombia. A continuación sus principales claves.

1. Una depredadora más ligera

Esta nueva generación de la Raptor, que se presentó a nivel mundial el año pasado, tiene una estructura en aluminio de alta resistencia, con un chasis en acero reforzado, que le da una ventajosa disminución de 200 kilos peso frente a su antecesora. Esto hace que su comportamiento dinámico llegue a niveles deportivos al acelerar, frenar y cruzar de forma obediente y de forma inédita para un vehículo de su categoría.



FORD F-150 RAPTOR

2. Más poder menos consumo

El anterior motor V8 de 6.2 litros se reemplazó por el Ecoboost V6 de 3.5L High Performance, hecho también en aluminio, con enfriador de aire y dos turbo-cargadores.



Este bloque entrega 450HP y , se convierte en una explosión de adrenalina por cuenta de sus 450HP y casi 700 Nm de torque, cifras que se administran a través de uan caja automática de 10 velocidades con levas en el timón. Además tiene el Terrain Management System que permite seleccionar entre seis modos de tracción total pre-configurados para superar cualquier obstáculo.

Ford en el Salón de Bogotá - La gigantesca pick up Ford Raptor

3. Estética ruda y agresiva

Siendo su plataforma base la F-150, para la Raptor la apariencia va a las mismas revoluciones de sus capacidades. Desde los faros delanteros, la parrilla, los protectores inferiores, la compuerta del platón, las luces led adelante y atrás, los bómperes y pasos de ruedas, las llantas y rines y los demás aditamentos, que podrían parecer un simple maquillaje, operan para que la pick up Raptor no solo sea, sino también luzca como la pick up más salvaje en el mercado nacional.

Ford Raptor 2017 en Colombia

4. Preparada para el barro o la pista en primera fila

La Ford Raptor 2017 está equipada para afrontar los más espesos terronos ya que cuenta con una caja de transferencia con tracción On Demand que permite el bloqueo mecánico de la tracción. También tiene los amortiguadores FOX Racing Shox de 3.0” cuyo comportamiento puede ajustarse según el terreno, ya sea para ofrecer confort o agarre.



Y si de correr se trata, además de su potencia tiene el sistema de control de torque en curvas, para reducirlo y activar los frenos en caso de 'pasarse de velocidad' y también el Advance Trac que asiste electrónicamente la aceleración y el control de estabilidad para que la pickup mantenga siempre una trayectoria segura.



Y estas acciones se pueden asumir desde una cabina con equipamiento superior: Sunroof, compuerta del platón de cierre y apertura remotas, acceso y encendido sin llave y sistema de info-entretenimiento SYNC 3® con pantalla táctil de 8 pulgadas

Ford Raptor 2017 en Colombia

5. Línea Performance y precio

Con la llegada de la Ford Raptor la marca oficializa la comercialización en el país de la línea de vehículos de altas prestaciones Ford Performance, por lo que habrá que esperar buenas noticias en términos de deportividad americana.



La Raptor tendrá una única versión y su precio será de $210.000.000.

DATO

En seguridad llama la atención que cuenta con alerta de puntos ciegos laterales mediante radar, el sistema Cross Traffic Alert que detecta el tráfico cruzado posterior y cámara con visión de 360 grados.



Espere más información en la próxima edición de Revista Motor impresa.